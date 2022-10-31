20 человек, которые не прочь были вкусно поесть, но у поваров были свои коварные планы
Иногда для счастья достаточно вкусно поесть. Но бывает, что от горе-поваров не спрятаться, не скрыться. И как назло, они появляются тогда, когда не ожидаешь подвоха. Герои этой подборки тоже хотели просто насладиться едой, но реальность подкинула им камушки в ботинки.
1. «В отеле нам предложили вот такой поздний завтрак в новогоднее утро»
2. «„Это определенно тортеллини“, — сказал нам официант в итальянском ресторане»
3. «Салат мужа был настолько свежим, что был живым»
4. «Жена заказала „шведские фрикадельки с картофельным пюре и грибами“ за € 14 в 4-звездочном отеле в Севилье»
5. В местном ресторане считают, что салат капрезе должен выглядеть именно так
6. «Пицца по-чикагски с высокими бортиками. Это было недешево, скажу я вам»
7. «Вот так мне подали говядину в шоколаде в ресторане с одной звездой Мишлен»
8. «Этот сыр я купила на фермерском рынке. Что-то я боюсь его пробовать»
9. Дополнительный завтрак в отеле — это, конечно, приятно, но можно как-то поаппетитнее?
10. «В рекламе говорилось, что в пицце более ста кусочков пеперони. Надо мной посмеялись, когда я попросил дать мне другую»
11. Повара положили в бургер сырую курицу и аргументировали это «новыми правилами»
12. Такой сытный «английский завтрак» за £ 25 подают в местном ресторане
13. «Мне было отказано в возврате, потому что „вообще-то, в пицце должно быть немного жира“»
14. «Мы взяли 3 бургера. И в каждом были верхушки помидоров»
15. Ризотто за $ 25 из очень хорошо зарекомендовавшего себя местного ресторана
16. «Так выглядел мой бутерброд с копченой грудинкой»
17. «Блюдо для веганов, которое нам подали в конце ужина на конференции»
18. Тако с картофельным пюре, сыром и листьями салата из мексиканского ресторана
19. «Заказала еду, а в ней оказалась металлическая ручка. Частично вернули деньги». — «Простите, вы сказали только „частично“?»
20. «В ресторане не поняли, почему я отправил бургер обратно. Сказали, что он был приготовлен идеально»
Какая подача блюда вызвала у вас наибольшее удивление? Сталкивались ли вы с такими поварами?
Фото на превью Sanchocow / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые не прочь были вкусно поесть, но у поваров были свои коварные планы
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