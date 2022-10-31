20 человек, которые не прочь были вкусно поесть, но у поваров были свои коварные планы

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Иногда для счастья достаточно вкусно поесть. Но бывает, что от горе-поваров не спрятаться, не скрыться. И как назло, они появляются тогда, когда не ожидаешь подвоха. Герои этой подборки тоже хотели просто насладиться едой, но реальность подкинула им камушки в ботинки.

1. «В отеле нам предложили вот такой поздний завтрак в новогоднее утро»

2. «„Это определенно тортеллини“, — сказал нам официант в итальянском ресторане»

3. «Салат мужа был настолько свежим, что был живым»

4. «Жена заказала „шведские фрикадельки с картофельным пюре и грибами“ за € 14 в 4-звездочном отеле в Севилье»

5. В местном ресторане считают, что салат капрезе должен выглядеть именно так

6. «Пицца по-чикагски с высокими бортиками. Это было недешево, скажу я вам»

7. «Вот так мне подали говядину в шоколаде в ресторане с одной звездой Мишлен»

8. «Этот сыр я купила на фермерском рынке. Что-то я боюсь его пробовать»

9. Дополнительный завтрак в отеле — это, конечно, приятно, но можно как-то поаппетитнее?

10. «В рекламе говорилось, что в пицце более ста кусочков пеперони. Надо мной посмеялись, когда я попросил дать мне другую»

11. Повара положили в бургер сырую курицу и аргументировали это «новыми правилами»

12. Такой сытный «английский завтрак» за £ 25 подают в местном ресторане

13. «Мне было отказано в возврате, потому что „вообще-то, в пицце должно быть немного жира“»

14. «Мы взяли 3 бургера. И в каждом были верхушки помидоров»

15. Ризотто за $ 25 из очень хорошо зарекомендовавшего себя местного ресторана

16. «Так выглядел мой бутерброд с копченой грудинкой»

17. «Блюдо для веганов, которое нам подали в конце ужина на конференции»

18. Тако с картофельным пюре, сыром и листьями салата из мексиканского ресторана

19. «Заказала еду, а в ней оказалась металлическая ручка. Частично вернули деньги». — «Простите, вы сказали только „частично“?»

20. «В ресторане не поняли, почему я отправил бургер обратно. Сказали, что он был приготовлен идеально»