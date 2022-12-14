20+ человек, которые так мастерски экономят, что внутренняя жаба пищит от восторга

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Сэкономить деньги — дело полезное и порой приятное: ведь появляется возможность накопить на что-то дорогое, о чем давно мечтал. А иногда практически из ничего умельцы создают вещь, которая могла бы быть купленной в дорогом магазине.

«Жена устала оттого, что дети быстро расходуют туалетную бумагу. Крутят не глядя и рвут. И тут ей в голову пришла гениальная идея»

«В этом году я сделала новогоднюю елку из книг»

«Уронил нож, который был куплен 4 года назад, и у него отломился кончик. Обратился к производителям и вернул свои деньги»

«Решила, что все члены семьи должны надевать резинку определенного цвета на стакан, которым будут пользоваться весь день. В итоге я мою меньше посуды»

«Чтобы кабели питания не изнашивались, я использую пружины для ручек»

«Моя жена использует маленькую лопаточку, чтобы доставать из тюбика оставшийся лосьон»

Я показал жене этот способ сэкономить на лосьоне, а оказалось, она уже делает так втайне от меня. © thaitea***/ Reddit

Дырявые носки превратились в гетры для детских ножек

«Каждый год я делаю рождественские украшения своими руками и вешаю их вместе со стеклянными безделушками»



«Я посадила семена салата в кашпо, и теперь у меня полно свежей зелени. Это решение сэкономило мне изрядную сумму»



«Мне очень нужен был мусорный контейнер, а тут и чайник сломался»

«Купила новый диван в 3 раза дешевле, потому что в ткани было несколько прорех. Между прочим, подержанные диваны продавались по такой же цене»



«Я сделал эту подставку для посуды из деталек от детского конструктора»



Очень креативно! Ты настолько уверен в ее прочности, что даже не боишься повесить на нее стеклянный стакан. © musical_froot_loop / Reddit



«Я отрезала верхнюю часть банки от лосьона и закрыла ее зажимом для сумки. Оказалось, там еще полно жидкости»

«Сломался пластиковый совок для кошачьего туалета. Тут я вспомнила, что у меня есть прочный кухонный дуршлаг»

«Использую обруч для вышивания, чтобы было легче зашивать дырки на одежде»



«Упаковываю подарки в рекламные проспекты, которые я получила по почте. 2-й год так делаю. Экономно и экологично»

«Сохраняю остатки фруктов и ягод и использую в качестве заварки для утреннего чая»



«Установил на унитаз гигиенический душ. Интересно теперь, насколько это сократит расход туалетной бумаги»

«Сегодня я сама залатала дырку в кармане джинсов с помощью нового штопального станка»



«На рубашке много дырок? Теперь у собаки новая игрушка»

«Я сделала сушилку для макарон из старой вешалки и палочек для еды. Бонус: моя собака не дотянется»



«Использую многоразовые шведские салфетки. Они впитывают как бумажные полотенца и при этом сохнут быстрее обычных салфеток»

«Любимое занятие мужа — ловить рыбу в лютый дубак. Моя смекалка и 2 гигиенические прокладки спасли его от обморожения. Сэкономила на стельках, и муж здоров»