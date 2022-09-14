20+ человек, которые не стесняются одеваться в комиссионках и выглядят при этом как звезды Голливуда

Сегодня в магазинах можно купить одежду и обувь на любой вкус. Однако те, кто обожает по-настоящему уникальные вещи, нередко наведываются в комиссионки и секонд-хенды. Там среди гор ширпотреба можно отыскать настоящие жемчужины.

Мы в ADME любим рассматривать крутые наряды, которые удается найти на барахолках пользователям интернета, и не теряем надежды однажды оказаться на их месте.

«Это платье было сшито давно, но как будто для меня. Я увидела его в комиссионном магазине и просто влюбилась! Купила и теперь счастлива»

«Зашел в секонд-хенд. Увидел эту кожаную куртку с логотипом своей любимой группы на незнакомце и спросил, не продаст ли он ее мне. Ну что ж, $ 200 — и она моя!»

«Это винтажное праздничное платье досталось мне в подарок от тетушек»

«Обнаружил в комиссионке новый костюм Ralph Lauren за $ 50. На самом деле он стоил $ 550, но мне повезло»

«Мое свадебное платье из 1970-х. Я купила его в комиссионке 10 лет назад и долго ждала, чтобы надеть»

«Откопала в секонд-хенде юбку и чувствую себя в ней очень женственно»

«Купила на блошином рынке шарф Louis Vuitton всего за $ 3. Он из кашемира и шелка, такой мягкий и огромный»

«Подруга, которая была со мной, сказала, что ненавидит меня за то, что я увидела эту красоту первой».

«Моя любимая винтажная находка!»

«Откопала на барахолке туфли фанатки „Звездных войн“»

«Я до сих пор в шоке: урвала полушубок Yves Saint Laurent всего за $ 5»

«Нашла этот винтажный комбинезон за $ 15, и такое ощущение, будто в лотерею выиграла»

«Купила в комиссионке платье за $ 12, пойду в нем гостьей на свадьбу. Продавщица сказала, что я похожа на греческую богиню»

Осторожно, вы можете затмить невесту. © justabill71 / Reddit

«Нашел на барахолке парку на гусином пуху за $ 25. Это одна из моих любимых покупок с рук»

«Я в восторге от платья, которое купила в антикварном магазине. Вы только посмотрите на эти рукава!»

«Давно хотела такие ботинки, но жаба душила платить за них $ 200 или больше. Нашла пару своего размера в комиссионке»

«Искала, в чем пойти на свадьбу брата, и на барахолке купила это платье. Это чистый шелк»

«Нашла в комиссионке пальто Banana Republic за $ 20,49. Это первая действительно качественная вещь в моем гардеробе»

«Не знаю, сколько лет этому платью, но я влюбилась. $ 6? Беру!»

«Я мечтала о таком пальто несколько лет и наконец-то отыскала его на барахолке. Всего $ 30»

«Я купила дизайнерское платье Herve Leger всего за $ 18,99. Не могу поверить, что смогла заполучить этот бриллиант за такие смешные деньги»

«Купила в комиссионке великолепное винтажное пальто Christian Dior всего за $ 17,5 и планирую носить его с меховым воротником своей бабушки»

У меня аж дыхание перехватило. Это же пальто моей мечты! © kdst66 / Reddit

Идеальное свадебное платье с барахолки всего за ​​$ 15