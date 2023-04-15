20+ доказательств того, что крутые находки могут подстерегать нас вообще где угодно

Есть в мире везунчики, которым, куда бы они ни пошли и что бы ни сделали, благоволит удача. Берутся они есть мидии — внутри оказывается жемчуг, начинают перекапывать огород — находят монеты. А уж если дать им в руки металлоискатель, то без ювелирных украшений они точно не останутся.

«Отдыхала на море. Впервые попробовала мидии — угостили радушные хозяева. И я выловила из казана 2 мидии с жемчугом»

«Причем там была не 1 жемчужинка, а целая россыпь. Везет мне редко, но метко».

«Прогулялась по парку с металлоискателем и обнаружила красивое серебряное обручальное кольцо»

«Купила на барахолке старинную книгу и нашла внутри сюрприз, которому почти 100 лет. Этот 4-листный клевер датирован 17 июня 1923 года»

«Мы ехали на машине, и я увидела на обочине эту штуку. Заорала мужу: „Разворачивайся!“, а потом визжала от восторга»

Это переносной холодильник. — Прим. ADME.

«Я нашел кувшин на затонувшем корабле! Ему около 120 лет»

«Кто-то отнес на мусорку большой отрез шерстяной клетчатой ткани. Я не смогла пройти мимо. Взяла ее и сшила себе костюм секретарши 1960-х годов»

«Нашел несколько золотых монет возле старой дороги в лесу. Они 1872 года выпуска»

«Я потерял машинку около 40 лет назад, а мой папа обнаружил ее недавно, когда работал во дворе»

«Нашел сегодня на пляже обручальное кольцо из 14-каратного золота»

Мое сердце разрывается за человека, который потерял его. Я сама потеряла обручальное кольцо и до сих пор не могу оправиться. © BatSh1tCray / Reddit

«Купила в комиссионке крутую джинсовую куртку. В одном из карманов обнаружила еще более крутой сюрприз — жестяную коробочку с кошечкой»

«Затеял ремонт. Нашел в дальнем углу моего подвала такой вот сейф. Когда я его вскрыл, обнаружил внутри карты покемонов и подарочные карты какого-то ребенка»

«Один знакомый откопал фибулу у себя на огороде и подарил мне. Фибула — это такая застежка на плащ. Я ее почистил и с удивлением увидел, что она серебряная»

Роялем в кустах уже никого не удивишь, но мужчина нашел пианино в лесу — и тут столько вопросов...

«Нашел этого парня на свалке с кучей писем и фотографий начала 1900-х. Ребенок на фотографиях родился в 1919 году. Вероятно, это его игрушка»

Вау! Такой находке место в музее. © HowCouldYouSMH / Reddit



«Обнаружил старинные часы из 14-каратного золота на месте бывшей фермы»

Судя по гравировке, часам 95 лет. — Прим. ADME.

«Купила на барахолке клатч. Открыла его и увидела внутри еще и кошелек!»

«Я купил дом и обнаружил под половицами в маленьком подвальном помещении статуэтку. Кажется, это бронза»

«В старом доме нашел сундук. Открыл его. Запах оттуда шел еще тот, но внутри оказались обычные вещи, в том числе туесок, ложка и компас»

«Листала кулинарную книгу моей двоюродной бабушки и обнаружила в ней $ 5, датированных 1950 годом. Сама книга еще на 15 лет старше»

«Перекапывал землю в огороде и нашел старый фартинг»

«Моей дочери подарили детский металлоискатель. Мы пошли в парк, чтобы проверить его, и нашли в траве кольцо!»