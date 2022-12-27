20+ доказательств того, что прогресс потихоньку меняет наш мир до неузнаваемости
Время не стоит на месте, а вместе с ним и прогресс: постоянно появляются новые гаджеты, призванные упростить нашу жизнь. Например, автоматические роботы-курьеры самостоятельно доставляют заказы клиентам, 3D-печать помогает в протезировании зубов, а в больницах появляются специальные лампы для поиска вен у пациентов. Хотя вот даже более продуманный венчик для теста может сделать быт куда более комфортным. О подобных «помощниках» и пойдет речь в статье.
Вместо того чтобы махать лопатой, некоторые люди избавляются от снега так. Подогреваемая площадка творит чудеса
- Я представляю, как хозяин дома стоит утром на своей чистой дорожке и ржет, пока его соседи чистят снег. © Zikkan1 / Reddit
«Роботы заполонили мой город!»
- Они очаровательны, но выглядят как марсоходы для мышей, особенно вон тот четвертый. © Tiinpa / Reddit
«У нас на работе стоит генератор льда, в который встроена ультрафиолетовая лампа для стерилизации»
Наконец-то кто-то придумал, как быстро очистить венчик от теста
- Вообще-то, для этого есть рот. © Seraek_Wolf / Reddit
«В моем тостере есть окошко для наблюдения за степенью прожарки»
На парковке есть индикаторы, чтобы люди издалека видели, есть ли свободное место в ряду
- Когда я впервые увидел такое, то подумал, что это новогодние гирлянды. © Ne0guri / Reddit
«В упаковке от моей новой мышки нет ни грамма пластика»
Вот как выглядит система «теплого пола» изнутри. Даже зимой можно ходить босиком и не мерзнуть
«В наших общественных автобусах появились USB-порты для зарядки гаджетов»
«Зубная щетка поздравляет меня с днем рождения»
- Но я не хочу, чтобы зубная щетка знала о моем дне рождения. © 2INCHVOICES/ / Reddit
«Так выглядит мой мозг и мужа. Использовали МРТ-снимки и печать на 3D-принтере»
«На территории моего колледжа есть деревья с розетками»
В новом терминале аэропорта установили сиденья со встроенной беспроводной зарядкой в подлокотниках
«В клинике напечатали мои зубы на 3D-принтере, чтобы изготовить и установить новый протез»
«В моей школе установили термохромные столы»
В аэропорту Сиэтла можно арендовать вот такие звукоизолированные кабинки
Высокоскоростной общественный транспорт перестал быть фантастикой. Этот поезд разгоняется до 431 км/ч
Аэропорт использует робот-пылесос для уборки верхней части зоны выдачи багажа
«Моя текущая работа заключается в обучении сотрудников с помощью виртуальной реальности»
«Так выглядят мои вены в свете специальной лампы»
- Мне казалось, что такое возможно только в кино! © Mudvillefam / Reddit
«Только что увидел, как передвигается Санта»
А с какими полезными для жизни изобретениями довелось столкнуться вам в последнее время?
Фото на превью thepoorgroomsbride / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что прогресс потихоньку меняет наш мир до неузнаваемости
Поделиться этой статьёй