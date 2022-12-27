20+ доказательств того, что прогресс потихоньку меняет наш мир до неузнаваемости

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Время не стоит на месте, а вместе с ним и прогресс: постоянно появляются новые гаджеты, призванные упростить нашу жизнь. Например, автоматические роботы-курьеры самостоятельно доставляют заказы клиентам, 3D-печать помогает в протезировании зубов, а в больницах появляются специальные лампы для поиска вен у пациентов. Хотя вот даже более продуманный венчик для теста может сделать быт куда более комфортным. О подобных «помощниках» и пойдет речь в статье.

Вместо того чтобы махать лопатой, некоторые люди избавляются от снега так. Подогреваемая площадка творит чудеса

Я представляю, как хозяин дома стоит утром на своей чистой дорожке и ржет, пока его соседи чистят снег. © Zikkan1 / Reddit

«Роботы заполонили мой город!»

Они очаровательны, но выглядят как марсоходы для мышей, особенно вон тот четвертый. © Tiinpa / Reddit

«У нас на работе стоит генератор льда, в который встроена ультрафиолетовая лампа для стерилизации»

Наконец-то кто-то придумал, как быстро очистить венчик от теста

«В моем тостере есть окошко для наблюдения за степенью прожарки»

На парковке есть индикаторы, чтобы люди издалека видели, есть ли свободное место в ряду

Когда я впервые увидел такое, то подумал, что это новогодние гирлянды. © Ne0guri / Reddit

«В упаковке от моей новой мышки нет ни грамма пластика»

Вот как выглядит система «теплого пола» изнутри. Даже зимой можно ходить босиком и не мерзнуть

«В наших общественных автобусах появились USB-порты для зарядки гаджетов»

«Зубная щетка поздравляет меня с днем ​​рождения»

Но я не хочу, чтобы зубная щетка знала о моем дне рождения. © 2INCHVOICES/ / Reddit

«Так выглядит мой мозг и мужа. Использовали МРТ-снимки и печать на 3D-принтере»

«На территории моего колледжа есть деревья с розетками»

В новом терминале аэропорта установили сиденья со встроенной беспроводной зарядкой в подлокотниках

«В клинике напечатали мои зубы на 3D-принтере, чтобы изготовить и установить новый протез»

«В моей школе установили термохромные столы»

В аэропорту Сиэтла можно арендовать вот такие звукоизолированные кабинки

Высокоскоростной общественный транспорт перестал быть фантастикой. Этот поезд разгоняется до 431 км/ч

Аэропорт использует робот-пылесос для уборки верхней части зоны выдачи багажа

«Моя текущая работа заключается в обучении сотрудников с помощью виртуальной реальности»

«Так выглядят мои вены в свете специальной лампы»

Мне казалось, что такое возможно только в кино! © Mudvillefam / Reddit

«Только что увидел, как передвигается Санта»