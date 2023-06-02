20+ доказательств того, что вместе с ребенком в роддоме надо бы выдавать ведро валерьянки
Родительство — это нелегкая и ответственная работа, которая требует постоянного внимания и терпения. Мамы и папы всегда должны быть начеку, ведь дети — и маленькие, и взрослые — полны неожиданностей, и не все из них приятные.
«У меня есть ребенок, собака и робот-пылесос. Вот как мне приходится ходить в туалет»
«Купила ребенку новую обувь, а он не придумал ничего лучше, чем бросить ботинок в камин»
Умные часы знают кое-что о родительстве
«Громкость звука достигает 90 децибел. Полчаса в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».
«Сынок посчитал, что это отличная идея — взять и снять с консервов все этикетки»
Малыш закопал в песок ключи от машины, и уже целый час у всей семьи есть занятие
«Доченька вынула откуда-то эти крепежи и положила мне в карман. Я даже не знаю, какой предмет мебели может скоро рухнуть»
Это мебельные шканты — крепежные элементы, которые используются для изготовления мебели. — Прим. ред.
«Стоило мне отвернуться на секундочку, как мой малыш решил сделать омлет прямо в супермаркете»
Когда вся суть кроется в деталях
Художника нужно понять и простить
«У дочки и ее кукол Барби была вечеринка в ванной»
«Вот во что превратил мой будущий пасынок 65-дюймовый телик, на который я копил 4 месяца»
«Внучка смотрит на меня так, будто уже осуждает»
«2-летний малыш решил, что мне скучно, и сделал для меня пазл»
Блестки были обнаружены и уничтожены
«Из-за укладывания дочки в кроватку у меня появилась межпозвоночная грыжа. А мне всего 22»
«Я оставила свою сумку без присмотра и сынуля приготовил мне сюрприз»
«Я отвлеклась на готовку, а малыш обнаружил мой кошелек и занялся творчеством»
«Пока моя подруга спала, ее сын нашел краску для волос. Подруга проснулась и обомлела»
Когда хочешь выпить кофе, но ребенок считает, что твоя кружка — идеальное место для грязной кошачьей игрушки
«Мне пришлось потратить на наведение чистоты после этого почти час»
«Ребенок кинул в корзину для белья свою книжку, а я и не заметила. Получилось папье-маше»
«Пока я принимала ванну, дочь нашла смесь для блинов»
«Лучшая обувь моей супруги не осталась без внимания юного художника»
«Ребенок закинул в бутыль для воды шарик, и вытащить его не получается»
«Дочка накрасила помадой все, кроме своих губ»
«Я просто хотела хоть раз за 2 года материнства принять ванну в одиночестве. И вот чего мне это стоило»
«Сегодня мне пришлось воспользоваться машиной дочери. Я взрослый серьезный мужик, мне почти 50, и вот как я теперь выгляжу»
Малыши нередко ведут себя так, будто испытывают нервы мам и пап на прочность. Ну что поделаешь — это же дети. Если терпеть выходки мальчишек и девчонок совсем невмоготу, то можно воспользоваться мудростью интернета и взять на заметку несколько лайфхаков, которые призваны облегчить будни родительства.
Фото на превью NorCalNavyMike / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что вместе с ребенком в роддоме надо бы выдавать ведро валерьянки
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