20+ доказательств того, что вместе с ребенком в роддоме надо бы выдавать ведро валерьянки

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Родительство — это нелегкая и ответственная работа, которая требует постоянного внимания и терпения. Мамы и папы всегда должны быть начеку, ведь дети — и маленькие, и взрослые — полны неожиданностей, и не все из них приятные.

«У меня есть ребенок, собака и робот-пылесос. Вот как мне приходится ходить в туалет»

«Купила ребенку новую обувь, а он не придумал ничего лучше, чем бросить ботинок в камин»

Умные часы знают кое-что о родительстве

«Громкость звука достигает 90 децибел. Полчаса в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».

«Сынок посчитал, что это отличная идея — взять и снять с консервов все этикетки»

Малыш закопал в песок ключи от машины, и уже целый час у всей семьи есть занятие

«Доченька вынула откуда-то эти крепежи и положила мне в карман. Я даже не знаю, какой предмет мебели может скоро рухнуть»

Это мебельные шканты — крепежные элементы, которые используются для изготовления мебели. — Прим. ред.

«Стоило мне отвернуться на секундочку, как мой малыш решил сделать омлет прямо в супермаркете»

Когда вся суть кроется в деталях

Художника нужно понять и простить

«У дочки и ее кукол Барби была вечеринка в ванной»

«Вот во что превратил мой будущий пасынок 65-дюймовый телик, на который я копил 4 месяца»

«Внучка смотрит на меня так, будто уже осуждает»

«2-летний малыш решил, что мне скучно, и сделал для меня пазл»

Блестки были обнаружены и уничтожены

«Из-за укладывания дочки в кроватку у меня появилась межпозвоночная грыжа. А мне всего 22»

«Я оставила свою сумку без присмотра и сынуля приготовил мне сюрприз»

«Я отвлеклась на готовку, а малыш обнаружил мой кошелек и занялся творчеством»

«Пока моя подруга спала, ее сын нашел краску для волос. Подруга проснулась и обомлела»

Когда хочешь выпить кофе, но ребенок считает, что твоя кружка — идеальное место для грязной кошачьей игрушки

«Мне пришлось потратить на наведение чистоты после этого почти час»

«Ребенок кинул в корзину для белья свою книжку, а я и не заметила. Получилось папье-маше»

«Пока я принимала ванну, дочь нашла смесь для блинов»

«Лучшая обувь моей супруги не осталась без внимания юного художника»

«Ребенок закинул в бутыль для воды шарик, и вытащить его не получается»

«Дочка накрасила помадой все, кроме своих губ»

«Я просто хотела хоть раз за 2 года материнства принять ванну в одиночестве. И вот чего мне это стоило»

«Сегодня мне пришлось воспользоваться машиной дочери. Я взрослый серьезный мужик, мне почти 50, и вот как я теперь выгляжу»