20+ фото, наполненных такой мощной драмой, что сразу проникаешься сочувствием к действующим лицам

Наша жизнь состоит из радостных и неприятных моментов, которые мы по возможности стараемся запечатлеть на фото. Ведь понимаем, что эти снимки всегда будут хранить ту гамму чувств, которые мы испытали в той ситуации. Даже если она наполнена бытовой драмой. Например, когда твой сын взял детские ножницы и отрезал себе клок волос. И смотрит на тебя виновато.

Мы в ADME уверены, что не стоит унывать, в какую бы ситуацию вы ни попали. Хотя признаем, что сложно сохранить спокойствие, понимая, что £ 10 тыс. никто не вернет. Кстати, в конце статьи мы покажем любовную драму, разыгравшуюся у детей.

«Завтра должна была отправиться в 2-недельный круиз по Карибскому морю, но собака устроила подлянку. Более £ 10 тыс. коту под хвост»

«Кажется, когда жена вернется, мне хана»

«Думаю, пока мой чемодан был в пути, с ним произошел какой-то инцидент»

«У меня просто закончилась белая краска»

«Заказал телефон в интернет-магазине, а вместо него мне прислали еду для кроликов»

«И хотя деньги мне обещали вернуть, за телефон мне теперь придется заплатить больше, так как тогда была акция, а сейчас цена выросла на € 200».

Да уж, нет ничего лучше, чем проснуться и увидеть это

«Мне лететь 14 часов, а экран не работает, розетки тоже»

«Утром нашел свою машину вот в таком виде»

Кто-то выиграл приз в игровом автомате, но он зацепился, когда падал в желоб

«Это мой багаж, и он не в самолете»

«Вся наша кукуруза полегла из-за бури»

«Только что добрался до своей новой квартиры, проехав почти 1 800 км, и вот что я вижу»

Иногда семейные пляжные фотографии выглядят не так, как планировалось

«Когда начался дождь и мы побежали домой с пляжа, мои бабушка с дедушкой просто неторопливо пошли прямо под ливнем, держась за руки. Кстати, они женаты больше 50 лет».

«Вчера 6 часов надраивал диван: чистил вручную, отмачивал, пылесосил... А сегодня всего лишь оставил своего 2-летнего ребенка на 5 минут»

«Взобрался на вершину горы, чтобы полюбоваться видами»

У кого-то любовь не задалась

«Сегодня верхние шкафы кухни просто взяли и упали. И чуть не прибили мою кошку»

«Сестра с предвкушением начала резать гигантский лимон, который купила. Но радость была недолгой»

Идеальное завершение неудачного дня

«Допила газировку до последней капельки и почувствовала, как что-то коснулось моих губ. М-да, мне не стоило смотреть на то, что выпало из банки»

«Я работаю в старом здании. Газировку пила в течение дня, и я уверена почти на 100 %, что насекомое заползло в банку, пока я не видела».

Бонус: «Мой сын уже отбивает девушек»