20+ мастериц доказали, что вязание — это не «как у бабушки», а стильно, модно, молодежно

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Многие люди до сих пор считают вязаную одежду несовременной и немодной. Однако на самом деле рукодельницы XXI века с помощью ниток, крючка и спиц способны создавать настолько крутые наряды, что прохожие на улице провожают их долгими восхищенными взглядами.

Мы в ADME можем рассматривать работы таких мастериц бесконечно, ведь в них вложено море труда и терпения.

«Моя свекровь самостоятельно разработала и связала эту вещь для меня. Вес пальто — около 4 кг. Цены ему нет: такое достается только по блату!»

«У меня появился новый претендент на самую непрактичную вещь в моем гардеробе»

К черту практичность! Выглядит потрясающе! © MorningRaindrop / Reddit

«Я впервые связала платье крючком»

Вязаный кроп-топ выглядит весьма модно

«Решила связать мужу домашние носочки. Но чтобы они не были отвергнуты, пришлось изворачиваться и выискивать креативные идеи»

«Так родились красные носки-кеды. Теперь муж не ходит босиком по дому».

«Я вплела в эту кофту около 10 тыс. бусин»

«Связала свитер из хлопка. Не знаю, как вам, а мне он явно напоминает модели из маминых журналов прошлых лет»

«Перевязывала это платье 8 раз. В целом получилось очень хорошо! Выгуливала в городе, засматривались все: и мужчины, и девушки»

«Связала шаль, образ которой созвучен с образом моей подруги. Обе милые, простые, элегантные и с изюминкой»

«Многие женщины тратят кучу денег на подвенечный наряд, а я связала свадебное платье в автобусе по дороге на работу. На это ушло 5 месяцев и менее $ 30»

«Готовлю гардероб на осень. На улице +30 градусов, дышать нечем, а я вяжу свитера и варежки. В этом вся я»

Носки-хамелеоны

«Обожаю Достоевского. Я связала платье, вдохновившись образом Алеши Карамазова»

«Сделала топ в стиле знаменитого „лебединого“ платья Бьорк»

«Вязала эту юбку 3 месяца и наконец-то закончила!»

«Я немного нервничала, но кофточка получилась милой. Даже очень милой»

«Закончила свою самую масштабную вещь — пальто как у D&G. Создавала его примерно 2 месяца»

«Я чуть не чокнулась, пока вязала, но мое „чешуйчатое“ платье наконец-то готово!»

«Связала яркий свитер из остатков пряжи от разных работ. Горжусь тем, каким классным он получился!»

Это платье похоже на наряд русалки

«Я связала свое свадебное платье! Оно весит больше 2,5 кг, тут около 15 км пряжи, но это того стоило»