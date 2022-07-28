AdMe
AdMe

20 влюбленных пар, которые забили на традиции и устроили свадьбу, которую еще долго будут вспоминать

12--1

Свадьба обычно ассоциируется с белым платьем невесты и черным костюмом жениха, обилием цветов и трехъярусным тортом. Но сейчас многие люди предпочитают вносить нотку оригинальности в свое торжество, а то и вовсе ломают свадебные обычаи.

Мы в ADME не могли отвести взгляд от фотографий героев нашей подборки, которые организовали свою свадьбу так, как сами посчитали нужным. В качестве бонуса мы приготовили фото жениха, который и хотел бы свадьбу «не как у всех», да вот невеста против.

«Все говорили, что это ошибка, ведь у меня слишком крупные бедра и живот. Но я все-таки надела на свою свадьбу брюки»

«Сняли автобус и гоняли по городу с гостями для фото. Я переживала, что идея странная, но все были в восторге»

«Мой жених выглядит невероятно! Спасибо AliExpress за это»

«Жених обожает аниме One Piece, и я добавила их логотип в свадебный дизайн мехенди»

«Мы с мужем устроили свадьбу-сюрприз. Позвали гостей, но не сказали, что это свадьба. Это было невероятно»

«Хотела добавить в свадебный декор напоминание о том, как мы с мужем познакомились»

«Украсила беседку велосипедными дисками, ведь впервые мы встретились на велопрогулке».

«Бабушка сделала мне свадебный торт, который буквально сияет»

Свадебный образ создавался целый год

Букет невесты был совсем нетрадиционным

«Устроили свадьбу в стиле „Гарри Поттера“»

«Министерство магии — сюда».

  • Я никогда раньше не видела туалетов на свадебных фотографиях и надеюсь, никогда больше не увижу. Но то, что вы сделали, — шедевр! © unknown author / Reddit

Кто сказал, что свадебный торт не может быть в виде домика хоббитов?

«Наш свадебный день начался на катке. Именно здесь мы когда-то давно познакомились»

«Я тренер по баскетболу, и вот какие подарки я приготовил друзьям на свою свадьбу. Уже не терпится им вручить»

«Устроили байкерскую свадьбу, позвали друзей из мотоклуба. Во время церемонии муж спел мне песню»

«Провели свадебные гуляния в зоопарке и научном музее»

«Все подряд говорили, что моя идея глупа и нужны только живые цветы. Но то, что я сделала своими руками, было прекрасно»

«Теперь всем буду советовать арендовать музей искусства для свадьбы»

«Если вы хотите на своей свадьбе бассейн с шариками, просто купите и поставьте бассейн с шариками»

«Почему бы и нет? Никто же не будет заглядывать мне под платье»

Бонус: «Прикупил костюмчик. Но невеста не разрешает мне так приходить на свадьбу»

А какие свадьбы больше нравятся вам: традиционные или более современные?

Фото на превью amlight / Reddit
12--1
AdMe/Народное творчество/20 влюбленных пар, которые забили на традиции и устроили свадьбу, которую еще долго будут вспоминать
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
1