20 влюбленных пар, которые забили на традиции и устроили свадьбу, которую еще долго будут вспоминать
Свадьба обычно ассоциируется с белым платьем невесты и черным костюмом жениха, обилием цветов и трехъярусным тортом. Но сейчас многие люди предпочитают вносить нотку оригинальности в свое торжество, а то и вовсе ломают свадебные обычаи.
Мы в ADME не могли отвести взгляд от фотографий героев нашей подборки, которые организовали свою свадьбу так, как сами посчитали нужным. В качестве бонуса мы приготовили фото жениха, который и хотел бы свадьбу «не как у всех», да вот невеста против.
«Все говорили, что это ошибка, ведь у меня слишком крупные бедра и живот. Но я все-таки надела на свою свадьбу брюки»
«Сняли автобус и гоняли по городу с гостями для фото. Я переживала, что идея странная, но все были в восторге»
«Мой жених выглядит невероятно! Спасибо AliExpress за это»
«Жених обожает аниме One Piece, и я добавила их логотип в свадебный дизайн мехенди»
«Мы с мужем устроили свадьбу-сюрприз. Позвали гостей, но не сказали, что это свадьба. Это было невероятно»
«Хотела добавить в свадебный декор напоминание о том, как мы с мужем познакомились»
«Украсила беседку велосипедными дисками, ведь впервые мы встретились на велопрогулке».
«Бабушка сделала мне свадебный торт, который буквально сияет»
Свадебный образ создавался целый год
- Ты выходила замуж за солнце? © Bubbagumpredditor / Reddit
Букет невесты был совсем нетрадиционным
«Устроили свадьбу в стиле „Гарри Поттера“»
«Министерство магии — сюда».
- Я никогда раньше не видела туалетов на свадебных фотографиях и надеюсь, никогда больше не увижу. Но то, что вы сделали, — шедевр! © unknown author / Reddit
Кто сказал, что свадебный торт не может быть в виде домика хоббитов?
«Наш свадебный день начался на катке. Именно здесь мы когда-то давно познакомились»
«Я тренер по баскетболу, и вот какие подарки я приготовил друзьям на свою свадьбу. Уже не терпится им вручить»
«Устроили байкерскую свадьбу, позвали друзей из мотоклуба. Во время церемонии муж спел мне песню»
«Провели свадебные гуляния в зоопарке и научном музее»
- Групповой снимок мужчин — это нечто. © cleverdistraction / Reddit
«Все подряд говорили, что моя идея глупа и нужны только живые цветы. Но то, что я сделала своими руками, было прекрасно»
«Теперь всем буду советовать арендовать музей искусства для свадьбы»
«Если вы хотите на своей свадьбе бассейн с шариками, просто купите и поставьте бассейн с шариками»
«Почему бы и нет? Никто же не будет заглядывать мне под платье»
Бонус: «Прикупил костюмчик. Но невеста не разрешает мне так приходить на свадьбу»
А какие свадьбы больше нравятся вам: традиционные или более современные?
Фото на превью amlight / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 влюбленных пар, которые забили на традиции и устроили свадьбу, которую еще долго будут вспоминать
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