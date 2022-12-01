16 человек рассказали про подарки, которые совсем не ожидали получить
День рождения бывает только раз в году. Это особенный праздник в жизни каждого человека. И порой этот день преподносит нам подарки, которые мы совсем не ждали. Сюрпризы от близких бывают разными. Некоторые мы вспоминаем с теплотой всю жизнь, а другие, наоборот, с нервным смехом. Увлекательные истории героев нашей подборки — прямое тому доказательство.
- Я фрилансер, живу с родителями. Недавно у меня был день рождения, и родители решили вручить подарок, упакованный "по-модному"— в газету. Только вот газета оказалась с объявлениями о работе. Теперь думаю: намеки это или случайность? © Подслушано / Ideer
- Мне однажды на день рождения подарили упаковку красной мастики для торта (такую в любом супермаркете за копейки купить можно) со словами: «Ты же печь любишь!» © Yulia ten Bokum-Fedorenko
- Первая сессия, последний экзамен, день рождения. Все условия для того, чтобы получить хороший результат. Тяну билет, иду отвечать, преподаватель поздравляет с днем рождения, смотрит в зачетку, где только четверки, и ставит 3 со словами: "Как жаль, что первая тройка, да еще и в день рождения". © Подслушано / Ideer
- Я, пока в детский дом не попала, вообще даже не знала, что бывают такие праздники, как день рождения. Я никогда не забуду, как в мой первый день рождения в детском доме я проходила мимо кабинета заведующей и она позвала меня к себе. Там еще был наш воспитатель. Они вдвоем меня по очереди обняли, чего-то там желали. Я была в реальном шоке, я не понимала, что происходит. Окончательно добила мою нежную психику директор, которая торжественно вручила мне пакет. Там была красивая заколка для волос, плюшевый заяц, банка шоколадной пасты и разные сладости. Потом еще много было праздничных дат и подарков, но вот самый свой первый подарок на день рождения я запомнила на всю жизнь. © LampaTrampa / Pikabu
- Моей маме приятельница на юбилей пиджак подарила. Розовенький, просто цвета мультяшной хрюшки, без двух пуговок, но самый шик был в помидорчике, размазанном на левом плече. Пятно было просто шикарное, с красиво присохшими семенами томата. ©
Елена Нюсина / ADME
- Какой худший подарок вам дарили на день рождения? Мне подарили электронные весы с благим умыслом. Еще классно упаковали, а я так предвкушала, что аж попросила коллегу снять на видео распаковку. Вы бы видели наши лица. Я тогда сильно расстроилась и долго считала себя толстой. © kngssd / Twitter
- Однажды зашла в свой подъезд и увидела, как красивый парень спит около моей двери. Не растерялась, затащила домой и уложила спать. С утра накормила, отпоила. Думала, что поблагодарит и уйдет. Оказалось, у него день рождения и живет он в соседней квартире. В итоге так и не ушел. Такое вот знакомство с мужем. © Подслушано / Ideer
- Сестра рассказала, что ее довольно близкая приятельница постоянно дарила ей ужасные подарки. Они работали в одном коллективе, на подарки скидывались, а выбирала их та самая приятельница. Сестра решила ей отомстить и на следующий день рождения коллеги вызвалась купить подарок от всех. Выбрала самые ужасные, по мнению сестры, духи. Так от этих духов приятельница была в восторге! И когда они закончились, купила новые себе сама. Так сестра поняла, что это вкус у подруги такой, а не она плохая. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 8 лет, мы с мамой летом выращивали подсолнухи. Тетя решила купить немного удобрений для цветов на мой день рождения. На день рождения я развернула подарок и увидела что-то похожее на баночку с ванильным мороженым, но там в буквальном смысле оказался конский навоз. © JPO_5×5 / Reddit
- Были у меня друзья — молодая пара. Подруга лежала в роддоме, а ее муж приехал ко мне и попросил съездить с ним подарок выбрать. Едем в автосалон, он спрашивает, какая машина мне нравится. Вот, думаю, подруге повезло: на выписку из роддома такой подарок. Выбираю от души, показываю на новенький X5, думаю еще про себя, вдруг это перебор. А он смотрит на меня, улыбается и выдает: «Если нравится, то твоя». Я в непонятках. Оказалось, что у него было намерение таким образом подкатить: тачку купить. Я тогда себя так гадко почувствовала, словно на меня ушат с грязью опрокинули. Сказала ему, что он подлец, и ушла. Мне не хватило духу рассказать подруге, и общаться с ними я больше не смогла. © elektri4katru / Pikabu
- Я ненавижу заварной крем, а моя мама его обожает. Каждый год на мой день рождения она задавала мне один и тот же вопрос о том, какой торт я бы хотел. Я всегда отвечал, что хочу торт с белой глазурью.
— Ты уверен, что не хочешь шоколадный торт с заварным кремом?
— Да, я уверен!
Что я получал в итоге? Шоколадный торт с заварным кремом из ее любимой пекарни и слова: «О, я думала, ты обожаешь заварной крем!» © Elysian-Visions / Reddit
- Мне никогда не делали особенно дорогих подарков, но знаю одну историю, как моей подружке чуть не подарили новенькую машину. Она встречалась с одним моим знакомым, который вдруг расщедрился, но подарок решил привезти собственноручно. Выехал из салона на новой машине, но по пути к дому разбил ее почти вдребезги, врезавшись в гусеничный трактор. В итоге пришел пешком и купил ей цветочки, а подруга до сих пор не знает о случившемся, она и цветочкам была рада. © Палата № 6 / VK
- Мой последний день рождения в браке с бывшей женой. Она подготовила «сюрприз»: мы пошли в ее любимый ресторан с ее друзьями, а платить за это пришлось мне. Сюрприз! © Azzizzi / Reddit
- Бабушка однажды купила в подарок прозрачную ночную рубашку. И она расстроилась, когда я отказалась примерить ее перед всеми родственниками. Позже выяснилось, что она купила одинаковые ночнушки для всех девочек в семье и просто дарила их нам в течение года. © oliv_esg / Reddit
- Дочь очень хотела щенка, летом на море увидела бельгийского гриффона. День рождения в мае. Она была в санатории с классом. Мы заранее договорились с заводчиком, щенок ждал, а в нужную дату забрали его и поехали в санаторий. Приходим, приносим щенка в корзинке и поздравляем с праздником. Эмоции дочери и одноклассников не передать словами! © Solec / Pikabu
- День рождения у меня в конце августа — в тот период, когда все деньги родителей уходят на сборы детей в школу. Поэтому родители выкручивались с подарками как могли.
Однажды мне подарили арбалет и плюшевого пирата. Арбалет отец смастерил сам. Делал его на заводе в свободное от работы время. Пирата сшила мама. Позже он отправился в кладовку до лучших времен. Прошло много лет. Арбалет до сих пор цел, а пират пропал. Я уже вырос, сам работаю на заводе. Заметил, что в обеденный перерыв один из моих коллег делает что-то для дома. Это разбудило мои воспоминания о тех подарках. На выходных я поехал к родителям и рассказал о случившемся. После чего появился вопрос: куда делся пират? Но никто не смог на него ответить. И вот мне 27. Подарком от мамы стал плюшевый пират. Улучшенная версия, которая никуда не пропадет. © Andrey573 / Pikabu
А какой самый неожиданный подарок на день рождения получали вы?
AdMe/Народное творчество/16 человек рассказали про подарки, которые совсем не ожидали получить
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