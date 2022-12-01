16 человек рассказали про подарки, которые совсем не ожидали получить

День рождения бывает только раз в году. Это особенный праздник в жизни каждого человека. И порой этот день преподносит нам подарки, которые мы совсем не ждали. Сюрпризы от близких бывают разными. Некоторые мы вспоминаем с теплотой всю жизнь, а другие, наоборот, с нервным смехом. Увлекательные истории героев нашей подборки — прямое тому доказательство.