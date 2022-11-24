14 человек рассказали о самых диких комплиментах, которые и врагу-то получить не пожелаешь
Комплименты призваны вдохновлять, поддерживать и повышать самооценку. С их помощью мы делаем общение приятнее друг для друга. Однако некоторые люди, осознанно или нет, умудряются превращать их в нечто двусмысленное, токсичное и зачастую очень обидное. Именно с такими «оскорблентами» и столкнулись герои нашей статьи. Однако здорово осознавать, что в конце концов многие из них не приняли чужие слова за чистую монету и не стали комплексовать.
- Как-то раз завтракала в кафе и читала книгу. Вдруг ко мне подходит один парень из персонала, глубоко вздыхает и выдает: «Ты пахнешь яйцами. Мне это нравится». Я в течение 3 дней докучала друзьям и несколько раз за встречу уточняла, не пахнет ли от меня чем-нибудь. До сих пор ума не приложу, о чем он думал. © Dawni Everett / Quora
- Была одета в простое и красивое платье с запахом и схлопотала на работе такой комплимент: «Мне нравится твое платье, и я так рада, что тебе в нем комфортно. Ненавижу, когда девушки отказываются носить какие-то вещи, пока не похудеют». © noraphoto / Reddit
- У подруги девичник. Она — красивая, женственная, ухоженная женщина. Но так получилось, что все подружки по габаритам меньше нее, хотя она далеко не толстая. И очень многие мужчины, которые решили подкатить к нам в тот день, сочли уместными «комплименты», сравнивающие нас с ней не в ее пользу. Мол, странно, что «такая» выходит замуж, а мы, худые и прекрасные, без пары. Чувак, она наша подруга, а ты — никто. Поэтому мы и без пар, что такая гниль вокруг. © Подслушано / Ideer
- В первый раз сестра привела своего парня домой на Пасху. В тот день мы с ней были одеты женственно, а мама была в брюках и блузке и постоянно переживала, что выглядит не очень нарядно. Так вот, когда парень пришел, мама смерила его взглядом и воскликнула: «О, здорово, что ты тоже не принарядился! Теперь я не чувствую себя белой вороной». Позже сестра отвела ее в сторону и посетовала, что он вообще-то целый час выбирал самую красивую одежду, чтобы произвести хорошее впечатление. © walkthroughthefire / Reddit
- Ехали с подругой в такси. В процессе я постоянно говорила с водителем о том о сем.
Примерно через 10 минут он говорит: «Знаете, на вас просто невозможно злиться». Я краснею и отвечаю, что не всегда милая, иногда могу быть и грубой. Он: «Да я не об этом. Просто, когда мы с вами созвонились, я думал, что это какая-то шутка и я говорю с 5-летним ребенком. У вас очень детский голос». © Kowsika Raju / Quora
- Одна девушка однажды сказала: «Мне нравится, что тебе все равно, что подумают другие!» С одной стороны, мне было приятно, но с другой — фраза довольно двусмысленная. © Unknown author / Reddit
- В контексте токсичных комплиментов на ум сразу приходит общение с женщинами среднего возраста (тетями, мамой, друзьями семьи). Они чаще всего выдают опусы наподобие: «Ты бы выглядела роскошно, если бы просто приложила чуть больше усилий», «Была бы у меня фигура как у тебя, я бы носила то-то и то-то. Почему бы тебе не попробовать?» © rkgk13 / Reddit
- Моему старшему брату не нравится, как я одеваюсь: большую часть моего гардероба составляют черные просторные шмотки. А тут свадьба лучшей подруги, так что пришлось втиснуться в шикарное обтягивающее платье. Выхожу из комнаты, брат оценивает взглядом и выдает: «Так ты что, девушка, что ли? А что, ничего так... красивая». Даже не знала, обижаться или радоваться комплименту. © Подслушано / Ideer
- Мы с девушкой познакомились в университете и души друг в друге не чаяли. Половина сокурсников пыталась к ней подкатить, но она всех отшивала. Мы оба обожали простоту и глубину: избегали вредных привычек, не гнались за модой, говорили о жизни, а не сплетничали о звездах. После учебы она устроилась в крупную фирму в другом городе и все изменилось. Она почти перестала писать. Злилась, когда я звонил. Становилось хуже с каждым днем. Однажды я решил спросить ее прямо: «Почему ты жестока со мной, неужели я так плох?» И тут-то она выпалила: «Нет, проблема в том, что ты слишком хороший». Это был худший комплимент в моей жизни. © Unknown author / Quora
- У моей матери талант говорить комплименты: «Ты была бы такой красавицей, если бы скинула десяток кило! Просто загляденье!» И ведь искренне верит, что приятное сказала.
© Подслушано / Ideer
- Семейный обед. Бабушка смотрит на мою сестру и восклицает: «Прекрати так много есть! Неужели ты не хочешь быть стройной, как сестренка?» В этот момент мне захотелось затолкать в рот целый торт. Я просто сгорала от ярости из-за ее извращенного комплимента. Но сестра и сама изящно вышла из положения: она просто продолжила есть, глядя бабушке прямо в глаза. И наслаждалась каждым кусочком. © Katie C / Quora
- Мама долгое время жаловалась, что у нее совсем нет моих свежих фотографий. Наконец я сдалась и распечатала свое фото со свадьбы, где была вся при параде: платье, макияж, туфли и так далее. Вставила в рамку, подарила ей. Она бросила взгляд на фото, потом на меня и затем изрекла: «О, какая чудесная рамка!» Спасибо, мам. Я даже толком не могла разозлиться на нее, это просто дикость! © Portarossa / Reddit
- Всю юность меня дразнили жирной, но я упорно считала себя красоткой. Мою самооценку было не сломить до тех пор, пока я не заболела и не потеряла очень много килограммов за короткий срок. Мне начали часто делать комплименты и спрашивать о диете. В конце концов мне надоело любезничать — стала отвечать прямо. Надеялась достучаться до людей, лезущих не в свое дело. Но одна девушка в ответ на это мне заявила: «Ну ничего, зато не свинья». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз заметила в клубе молчаливого красавчика с красивой бородой, познакомились. На 3-м свидании я завела его в свой любимый книжный, где бывает очень мало людей. В какой-то момент мы остались совсем одни, он коснулся пальцами моего носа, издавая смешные звуки. Это было так мило! И тут он произнес: «Ты такая красивая. Если бы сделала операцию на нос, была бы вообще классная». © Unknown author / Quora
Вам наверняка тоже не раз приходилось сталкиваться с двусмысленными комплиментами. Расскажите парочку случаев, которые вы затем долго не могли выкинуть из головы.
AdMe/Психология/14 человек рассказали о самых диких комплиментах, которые и врагу-то получить не пожелаешь
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