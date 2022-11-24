14 человек рассказали о самых диких комплиментах, которые и врагу-то получить не пожелаешь

Комплименты призваны вдохновлять, поддерживать и повышать самооценку. С их помощью мы делаем общение приятнее друг для друга. Однако некоторые люди, осознанно или нет, умудряются превращать их в нечто двусмысленное, токсичное и зачастую очень обидное. Именно с такими «оскорблентами» и столкнулись герои нашей статьи. Однако здорово осознавать, что в конце концов многие из них не приняли чужие слова за чистую монету и не стали комплексовать.