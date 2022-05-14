12 элементарных хитростей, благодаря которым вы потратите на уборку в 2 раза меньше времени и сил

Порой уборка в доме может отнять непозволительно много нервов: стойкие загрязнения, неприятные запахи и внезапные проблемы вроде пятен краски на одежде ребенка после рисования — все это кого угодно выведет из себя. Однако подобные бытовые процессы не обязательно должны вызывать именно такие эмоции.

Мы в ADME изучили всевозможные трюки, с помощью которых вести домашнее хозяйство было бы гораздо проще, и готовы поделиться с вами наиболее простыми, но эффективными советами.

12. Очистите бутылки изнутри при помощи риса

Отмыть изнутри бутылки с узким горлышком — тот еще квест: даже с помощью специальных узких щеток не всегда удается добиться нужного эффекта. Если вы как раз столкнулись с такой проблемой, попробуйте прибегнуть к хитрости с рисом. Просто налейте немного воды в бутылку, добавьте горстку риса и каплю моющего средства. А затем закройте или плотно накройте ладонью горлышко и хорошенько потрясите. Рис соскребет со стенок грязь, и бутылка будет как новенькая.

11. Избавьте себя от необходимости мыть кошачий лоток

Если вам надоело тратить кучу сил и времени на отмывание кошачьего лотка, этот простой трюк для вас. Просто поместите лоток в мусорный мешок и насыпьте сверху наполнитель. Теперь, когда подойдет время заменить его свежим, вам останется всего лишь парой движений руки снять пакет вместе с наполнителем и выбросить его.

10. Используйте бритву, чтобы удалить краску с одежды

Если вы и ваши дети любите рисовать, то вы наверняка не понаслышке знаете, как нелегко избавиться от пятен краски на одежде. Однако выход есть: вместо того чтобы отмывать запачканные места, попробуйте отчистить их с помощью одноразовой бритвы. Правда, метод подойдет не для всех типов ткани, но как минимум отлично сработает на шерстяных вещах и джинсах.

9. Используйте садовые перчатки для удаления пыли

Нужно очень много терпения, чтобы вытереть всю пыль с цветов, декоративных безделушек и прочих мелких элементов интерьера. Но и этот процесс можно сделать проще, если заменить громоздкую для таких маленьких деталей тряпку парой хлопчатобумажных садовых перчаток и просто пройтись руками по всем поверхностям.

8. Разложите пакетики с активированным углем, чтобы удалить неприятные запахи в квартире

Если вы столкнулись с появлением неприятных запахов в доме, попробуйте воспользоваться активированным углем: это лучший абсорбент и нейтрализатор запаха. Необходимо всего лишь насыпать его в тканевые или бумажные пакетики и разместить по всем проблемным зонам. Например, положить туда, где стоит кошачий лоток, мусорное ведро, обувь, или в спортивную сумку.

7. Собирайте мелкие игрушки по дому с помощью метлы и совка

Наклоняться и собирать руками мелкие игрушки с пола слишком утомительно, а в случае наличия проблем со спиной и суставами — просто пытка. В следующий раз, когда снова возникнет необходимость срочно собрать с пола что-то вроде Lego, просто возьмите метлу с совком и подметите детальки, а затем закиньте их обратно в коробку. Легко и просто.

6. Подложите коврик или поддон под обувницу

Лучший способ упростить себе процесс уборки — это заранее позаботиться о «ловушках» для грязи. В данном случае ее роль может сыграть поддон для обуви или хотя бы коврик, который следует разместить под обувным стеллажом. Они предотвратят как очевидные загрязнения в виде стекающей слякоти в зимний и осенний периоды, так и незаметное распространение песка и пыли с подошвы по дому.

5. Сделайте спрей для устранения запахов с обивки своими руками

Борьба с неприятными запахами само по себе дело хлопотное, но когда дело доходит до мебели — совсем уж сложное. Благо есть средства, которые помогают справиться с этим, причем некоторые можно легко сделать самостоятельно. Так, чтобы избавиться от нежелательных запахов, исходящих от обивки дивана, добавьте в воду уксус и любимое эфирное масло, а затем распылите средство на мебель. Только не забудьте предварительно протестировать его на незаметном участке. А когда ткань высохнет, пропылесосьте мебель.

4. Удалите сильные загрязнения с противня с помощью листов для сушки белья

Вряд ли кто-то получает удовольствие от необходимости начищать крупную посуду вроде противней и сковородок. Они и так пугают своей громоздкостью, а когда речь идет еще и о пригоревших остатках пищи, вовсе не хочется браться за дело. Однако есть один хитрый трюк для предварительной обработки посуды: попробуйте положить на дно 1 или 2 листа для сушки белья, добавьте воды и оставьте на ночь или хотя бы на пару часов. После воздействия средства помойте поверхность как обычно. Так как грязь размягчится и будет отходить сама, вам не придется прикладывать особых усилий.

3. Уберите резиновые потертости с пола с помощью теннисного мячика

В доме с детьми нередко можно столкнуться с проблемой, когда на полу появляются потертости от резины. Обычно они остаются от обуви или игрушек и устраняются с большим трудом — даже мытье шваброй не всегда помогает. Зато обычный теннисный мяч может помочь. Это один из самых простых способов удалить подобные следы: просто отполируйте покрытие мячиком. А чтобы усилить нажим и при этом избавить себя от необходимости опускаться на пол, сделайте на мячике крестообразный надрез и просуньте в отверстие верхний конец метлы или швабры.

2. Разместите 2 придверных коврика на входе

Еще одна крайне эффективная «ловушка» для грязи — это придверные коврики. Вместо 1 постелите 2: снаружи и внутри квартиры. Таким образом вы обеспечите подошвам обуви двойную очистку, и проникновение в коридор слякоти или песка заметно уменьшится.

1. Положите в холодильник губку, чтобы она впитала в себя лишнюю влагу

Нередко случается так, что в отсеках с фруктами и овощами скапливается влага, которая в конечном счете приводит к порче продуктов. Если недоглядеть, плоды и вовсе могут начать гнить и покрываться плесенью, что сделает необходимым полноценное мытье всего отсека. Как ни странно, продлить срок жизни продуктов и избавить себя от необходимости внепланово надраивать холодильник может самая обычная губка. Нужно просто поместить ее на дно полки к овощам и фруктам, чтобы она впитывала в себя лишнюю влагу и не позволяла ей распространяться.