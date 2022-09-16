9 ошибок в уходе за постельным бельем, из-за которых любимые простыни приходится пускать на тряпки

Правильный уход за вещами помогает продлить срок их службы. Это касается не только одежды, но и постельного белья. На то, как долго вы сможете спать на любимой простыне, влияют самые разные мелочи. Например, выбор средства для стирки, глажение и даже использование крема для ног.

Мы в ADME проанализировали распространенные ошибки, из-за которых постельное белье раньше времени приходит в негодность, и выяснили, как их избежать.

Стираем постельное белье вместе с другими вещами

Не стоит стирать постельное белье вместе с одеждой и прочими вещами. Например, ворс от полотенец может налипнуть на простыни, и их придется очищать. А если ткань попадет в молнию на брюках или другой одежде, то постельное белье порвется.

Используем неподходящие средства для стирки

При стирке постельного белья не советуют добавлять отбеливатель. Он может повредить ткань. Если вам хочется освежить простыни и осветлить их, то лучше использовать четверть стакана лимонного сока. Его можно налить в отделение для стирального порошка. Хлопковые простыни стоит стирать мягкими средствами. А вот для шелковых и льняных комплектов могут понадобиться специальные составы для стирки, которые производитель указывает на ярлыке.

Добавляем первый попавшийся кондиционер для белья

Кондиционеры делают постельное белье мягче и дарят ему приятный аромат, но при этом сокращают срок его службы. Большинство кондиционеров содержат в себе животные жиры. Они пропитывают волокна материала, и те ослабевают, из-за чего простыни и другое белье могут порваться. А вот использование кондиционеров на растительной основе допустимо и не навредит ткани.

Не застирываем отдельные пятна

Перед тем как отправлять постельное белье в машинку, стоит посмотреть, нет ли на нем пятен. Лучше удалить сложно отстирывающиеся пятна вручную, чем снова и снова трепать простыни в машинке. Для этого советуют смешать соду с водой, чтобы получилась густая паста. Ее нужно нанести на пятно, предварительно увлажнив ткань. Затем подождать, пока паста высохнет, стряхнуть ее с постельного белья и постирать его в обычном режиме.

Стираем при высокой температуре

Некоторые советуют стирать постельное белье при высокой температуре, ведь она помогает избавиться от микробов. Но у такого метода есть и минус: ткань быстро выцветает. Для продления срока службы постельного белья его советуют стирать максимум при 40 °. Этого должно быть достаточно, чтобы очистить ткань, не испортив при этом ее цвет. Но те, кто серьезно беспокоится о гигиене, могут использовать антибактериальный гель для стирки. Он позволит стирать при более низких температурах, не опасаясь микробов.

Не гладим постельное белье

Вопрос о том, стоит ли гладить постельное белье, до сих пор остается спорным. Некоторые считают это пустой тратой времени. Но когда речь идет о хлопке, мы зря пропускаем глажение. Ведь оно может продлить срок службы комплекта. Высокая температура обработки утюгом помогает простыням из этого материала снова стать прочнее после стирки, а еще делает их более мягкими.

Храним постельное белье в пакетах

Не стоит складывать ненужные комплекты в пакеты. В них накапливается влага, а вот вентиляции не хватает. В таких условиях у постельного белья может появиться неприятный запах. Лучше сложить комплекты в хлопковые сумки или наволочки. Вакуумные пакеты тоже подойдут для хранения.

Не ухаживаем за своими ногами

Уход за ногами помогает сохранить простыни и пододеяльники более длительное время. Из-за трения о сухую потрескавшуюся кожу пяток ткань может покрыться катышками и даже со временем порваться. Если вы замечаете такие повреждения на простынях, то стоит уделить больше внимания уходу за кожей ног. Например, начать использовать увлажняющий крем или скраб.

Не заправляем постель

Еще одно действие, которое не все выполняют регулярно, — застилание постели. Но если каждый день аккуратно расправлять постельное белье, на нем будет меньше складок, благодаря чему оно дольше сохранит ухоженный и свежий вид.