9 секретов выбора и носки кроссовок, благодаря которым вы всю весну будете щеголять в удобной и элегантной обуви
Весной и летом многие из нас носят кроссовки, ведь они давно уже стали универсальной обувью. Но, чтобы подобрать подходящую пару, мало просто прийти в магазин, взять любую модель и носить ее изо дня в день. Мы решили узнать, какие несложные лайфхаки помогут чувствовать себя комфортно и уверенно в кроссовках.
В теплую погоду лучше не надевать кроссовки из кожи
В жару в кожаной обуви можно ненароком вспотеть. Эксперты рекомендуют при высокой температуре воздуха надевать кроссовки из так называемых дышащих материалов, например из текстиля.
Узнавать в магазине вес кроссовок
Часто люди носят кроссовки в теплую погоду. Поэтому важно, чтобы в них не потела нога. Тяжелая обувь может только способствовать негативному эффекту. Специалисты рекомендуют узнавать сразу при покупке, сколько весят кроссовки. Так, оптимальная масса женских кроссовок — 400 г.
Подбирать кроссовки с гибкой подошвой
Чтобы в кроссовках было удобно двигаться в течение дня, их подошва должна быть нежесткой и хорошо сгибаться. Эксперты рекомендуют не стесняться и проверять обувь прямо в магазине перед покупкой. Попробуйте руками согнуть кроссовку и посмотрите, насколько хорошо она поддается.
В дождливую погоду отдавать предпочтение обуви из кожи или замши
Кожа и замша обычно водонепроницаемы, поэтому в кроссовках из таких материалов можно спокойно гулять под несильным дождем. С текстильной же спортивной обувью стоит быть аккуратнее. Также в дождь лучше отдавать предпочтение материалам черного цвета: на них не так видна грязь.
Присмотреться к обуви без декора
Любые виды декора — стразы, пайетки, помпоны и прочие украшения — препятствуют циркуляции воздуха. Из-за этого в таких кроссовках быстро станет жарко. К тому же в декорированной обуви тяжелее передвигаться. Поэтому при выборе кроссовок стоит искать как можно более минималистичные модели.
Уделять внимание стельке
Если вы планируете долго ходить в кроссовках, то они должны хорошо амортизировать, то есть смягчать движения и защищать от ударов. Для этого важно не только подбирать обувь с мягкой, хорошо пружинящей и гибкой резиновой подошвой, но и проверять стельку. Возможно, стоит отдельно поискать специальные амортизирующие ортопедические стельки. Неплохо также носится толстая стелька: она позволяет снизить нагрузку на ногу.
Выбирать кроссовки большего размера, чем ваша обычная обувь
Кроссовки могут быть впритык и мешать нормально передвигаться, если, например, вы вложите в них толстую стельку или наденете хлопковые носки. Поэтому стоит выбирать такие модели, которые будут сидеть чуть свободнее, чем ваша обычная обувь. Такие кроссовки также будут способствовать циркуляции воздуха, и ноги не вспотеют. Хороший лайфхак — мерить обувь вечером и на носок.
Чистить шнурки отдельно от самих кроссовок
Чтобы кроссовки долго выглядели как новые, важно уделять особое внимание не только самой обуви, но и шнуркам. Их стоит периодически стирать. Причем лучше делать это вручную и в теплой воде, так как в стиральной машине они могут уменьшиться в размере.
Кстати, приводя в порядок кроссовки, стоит вытирать каждое отверстие для шнурков. Там тоже может скапливаться грязь, которая придает обуви неприглядный вид.
Подыскать обувь с высокими и широкими боковинами
Специалисты советуют не рассматривать модели с чересчур низкими боковинами. Такие кроссовки не слишком хорошо поддерживают голеностоп. При этом обувь не должна сдавливать ногу: это будет неудобно. Лучше, чтобы вокруг лодыжки было достаточно пространства для свободного передвижения, но при этом кроссовка не болталась на ноге.
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