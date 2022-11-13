Кокосовая вода и 6 других бразильских секретов красоты, которые повернут время вспять

Бразильские женщины славятся своей красотой. У них мягкие, здоровые волосы, они тщательно заботятся о своих ногтях и, конечно, верят в силу естественной красоты. Поскольку они не используют много косметики и не носят украшений, их главный козырь — секреты ухода, многие из которых передавались из поколения в поколение. Бразильские красавицы знают их с юных лет и теперь задают тренды в бьюти-индустрии.

1. Пейте кокосовую воду

Кокосовая вода содержит много витаминов и минералов, поэтому она хорошо увлажняет кожу и делает ее сияющей. Если у вас сухая, склонная к появлению прыщей кожа или вы хотите предотвратить преждевременное старение, наносите кокосовую воду на кожу лица. Эксперты полагают, что употребление кокосовой воды внутрь может быть даже более эффективным в борьбе с сухостью и образованием морщин. Пейте воду, которая не содержит консервантов и добавленного сахара. «Всем нам известно, что кокосовая вода поддерживает кожу в удивительном состоянии изнутри. У нее очень приятный вкус, так что это еще и вкусное лакомство», — говорит Адриана Лима.

2. Пейте морковный сок

Морковный сок обладает множеством полезных свойств. Он оказывает положительный эффект на здоровье глаз, повышает иммунитет и улучшает состояние кожи. В морковном соке содержится много витамина C, который способствует выработке коллагена. Коллаген не только делает кожу эластичной, но и защищает ее от солнечных лучей.

3. Сделайте лимфодренажный массаж

Лимфодренажный массаж — это наиболее мягкий тип массажа, который помогает уменьшить дискомфорт от отеков в руках и ногах. Он выводит отходы из вашего тела и естественным образом очищает лимфатическую систему. Тем не менее перед сеансом рекомендуется проконсультироваться с врачом. «Мой секрет — лимфодренажный массаж. Это особый массаж, который улучшает кровообращение и выводит лишнюю влагу. Это процедура, без которой большинство бразильцев не выходит из дома», — говорит Аманда Велш.

4. Наносите соленую воду на волосы и кожу

Если вы хотите, чтобы ваши волосы оставались увлажненными, попробуйте заменить термоукладку на соленую воду. Вы можете время от времени смачивать волосы морской водой — в ней содержатся кристаллы соли, которые заставляют волосы виться и добавляют им объема. Морская вода полезна не только для волос, но и для кожи. Она эффективна в лечении экземы, помогает сгладить аллергические кожные реакции и отшелушивает кожу. Неудивительно, что бразильские модели выглядят безупречно.

5. Добавьте водоросли в ваш рацион

Известно, что морские водоросли в целом очень полезны для нашего организма. Например, они помогают сбросить вес, защищают от заболеваний сердца, а также очень полезны для нашей кожи. Водоросли обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и потому оказывают положительный эффект на общее состояние кожи. Кроме того, водоросли увлажняют кожу, предотвращают появление прыщей, а также помогают выровнять тон кожи и являются полезным питательным элементом, который замедляет процесс старения. Вы можете есть морскую капусту и другие водоросли в чистом виде или использовать их как ингредиент ваших любимых блюд.

6. Используйте средства по уходу за кожей, в состав которых входит масло асаи

Ягоды асаи известны как бразильский «суперфрукт». В них больше антиоксидантов, чем в клубнике, чернике и малине. Эти ягоды помогают сделать процесс старения менее заметным, а также оказывают бодрящий эффект и улучшают общее самочувствие. Вы можете использовать средства по уходу за кожей с маслом асаи, благодаря которому ваша кожа будет выглядеть подтянутой. Кроме того, масло асаи заживляет шрамы, устраняет растяжки и борется с сухостью кожи. «Я думаю, любой, кто приезжает в Бразилию, должен попробовать асаи. Эта ягода — суперфуд. Ее практически всегда добавляют во фруктовые тарелки или делают из нее смузи. Это вкусная и здоровая пища, а лучше всего то, что найти ее можно везде», — Лаис Рибейро.

7. Используйте коричневый сахар в качестве скраба для лица и тела

Вы можете использовать этот ингредиент, который наверняка найдете у себя дома, для отшелушивания отмерших клеток кожи. Он не так агрессивен для кожи, как эпсомская соль, поэтому, даже если у вас чувствительная кожа, применение коричневого сахара безопасно. После отшелушивания его нужно тщательно смыть, иначе тело будет липким. «Тетя научила меня делать хороший домашний скраб: коричневый сахар, кокосовый суп и немного воды — это лучший скраб для лица и тела. Он удаляет всю омертвевшую кожу, делая тело невероятно мягким», — говорит Эмануэла де Паула.