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12 знаменитостей, которые не прочь надеть один и тот же наряд несколько раз и даже передать его по наследству

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Многие поклонники ждут от своих кумиров неповторимых образов на каждом светском мероприятии. Однако не все знаменитости охотно обновляют гардероб, чтобы оправдать ожидания общества. Некоторые звезды повторяют свои модные выходы спустя годы, а кто-то даже передает любимые наряды следующим поколениям. К слову, родители тоже не прочь пощеголять в одежде своих детей, как сделала мама одной известной модели из бонуса в конце статьи.

1. Кирстен Данст

2. Кэрол Миддлтон и Кейт Миддлтон

© Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images, PacificCoastNews.com / East News

3. Брук Шилдс и ее дочь Роуэн Фрэнсис

4. Киану Ривз

Frederick Taylor / Broadimage / East News, Richard Shotwell / Invision / AP / East News

5. Кортни Кокс и Коко Аркетт

6. Виктория Бекхэм и ее дочь Харпер

7. Кейт Бланшетт

Joel Ryan / Invision / AP / East News, LAURENT LAURENT VU / SIPA / Sipa Press Russia / East News

8. Крис Дженнер и Ким Кардашьян

9. Сара Джессика Паркер

10. Анджелина Джоли и ее дочь Захара Джоли-Питт

0000554 / Reporter / East News, MEGA / Mega Agency / East News

11. Анджелина Джоли и ее дочь Шайло Джоли-Питт

12. Хелена Бонем Картер

KENNELL KRISTA / SIPA / East News, Jon Furniss / Invision / AP / East News

Бонус: Вилайлак Тайген в дизайнерском платье своей дочери Крисси Тайген

Среди ваших фамильных ценностей есть наряды старшего поколения?

Фото на превью Mark Mainz / Staff / Getty Images Entertainment / Getty Images, David M. Benett / Contributor / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Дизайн/12 знаменитостей, которые не прочь надеть один и тот же наряд несколько раз и даже передать его по наследству
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