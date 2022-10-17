12 знаменитостей, которые не прочь надеть один и тот же наряд несколько раз и даже передать его по наследству

Многие поклонники ждут от своих кумиров неповторимых образов на каждом светском мероприятии. Однако не все знаменитости охотно обновляют гардероб, чтобы оправдать ожидания общества. Некоторые звезды повторяют свои модные выходы спустя годы, а кто-то даже передает любимые наряды следующим поколениям. К слову, родители тоже не прочь пощеголять в одежде своих детей, как сделала мама одной известной модели из бонуса в конце статьи.