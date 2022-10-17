12 знаменитостей, которые не прочь надеть один и тот же наряд несколько раз и даже передать его по наследству
Многие поклонники ждут от своих кумиров неповторимых образов на каждом светском мероприятии. Однако не все знаменитости охотно обновляют гардероб, чтобы оправдать ожидания общества. Некоторые звезды повторяют свои модные выходы спустя годы, а кто-то даже передает любимые наряды следующим поколениям. К слову, родители тоже не прочь пощеголять в одежде своих детей, как сделала мама одной известной модели из бонуса в конце статьи.
1. Кирстен Данст
2. Кэрол Миддлтон и Кейт Миддлтон
3. Брук Шилдс и ее дочь Роуэн Фрэнсис
4. Киану Ривз
5. Кортни Кокс и Коко Аркетт
6. Виктория Бекхэм и ее дочь Харпер
7. Кейт Бланшетт
8. Крис Дженнер и Ким Кардашьян
9. Сара Джессика Паркер
10. Анджелина Джоли и ее дочь Захара Джоли-Питт
11. Анджелина Джоли и ее дочь Шайло Джоли-Питт
12. Хелена Бонем Картер
Бонус: Вилайлак Тайген в дизайнерском платье своей дочери Крисси Тайген
Среди ваших фамильных ценностей есть наряды старшего поколения?
AdMe/Дизайн/12 знаменитостей, которые не прочь надеть один и тот же наряд несколько раз и даже передать его по наследству
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