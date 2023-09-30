15+ пар звездных красоток вышли в свет в одинаковых нарядах. Но каждая обыграла вещь по-своему

Для одних женщин надеть такое же платье, как у подруги или коллеги, значит сесть в лужу. А другие не видят в этом никакой трагедии, поскольку уверены: тот же самый наряд можно преподнести по-новому, экспериментируя с аксессуарами и макияжем. Например, героини нашей статьи вообще не стесняются повторяться. А также вас ждет бонус от модном тренде нулевых, который в свое время покорил не одну знаменитость.

Лена Махфуф и Дженнифер Лопес

Vianney Le Caer / Invision / East News , MIGUEL MEDINA / AFP / East News

25-летняя блогер Лена Махфуф повторила культовый образ Лопес. В этом восхитительном платье от Versace Дженнифер появилась на публике в свои 50 лет. Однако Лена немного изменила наряд, надев плавки с более высокой линией талии.

Анна Делло Руссо и Аманда Сейфрид

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , TE / Avalon / Photoshot / East News

60-летняя Анна Делло Руссо облюбовала наряд от Armani Privé в синем цвете, 36-летняя Аманда Сейфрид — в красном.

Сандра Буллок и Брук Шилдс

Invision / Invision / East News , Andy Kropa / Invision / East News

Сандра Буллок надела костюм от Carolina Herrera в 2022 году, а год спустя это творение выбрала Брук Шилдс, заменив низ ансамбля лакированными брюками.

Тассия Навес и Сальма Хайек

Бразильская знаменитость Тассия Навес преподнесла образ от Alexander McQueen точь-в-точь так же, как он был представлен на подиуме. Сальма Хайек же решила дополнить наряд другими аксессуарами.

Эмма Стоун и Лили Коллинз

East News , KA / Capital Pictures / EAST NEWS

Эмма Стоун красовалась на премьере фильма «Ла-Ла Ленд» в роскошном костюме от Chanel. А на Неделе моды в Париже Лили Коллинз ограничилась лишь блузой от комплекта, надев ее с джинсами.

Кейт Хадсон и Ирис Миттенар

VALERIE MACON / AFP / East News , Matt Vinci / KCS / East News

В ноябре 2021 года Кейт Хадсон в прямом смысле блистала в изумительном золотом платье от Michael Kors. Буквально через несколько дней идентичный наряд примерила Мисс Вселенная Ирис Миттенар.

Наоми Кэмпбелл и Селин Дион

Invision / Invision / East News , Sebastien Courdji / KCS / East News

На Черной пантере — брючный костюм от Valentino. А Селин Дион решила надеть лишь верх ансамбля в качестве платья.

Памела Андерсон и Дженнифер Лоуренс

Richard Shotwell / Invision / East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

И хотя на звездах платья от разных дизайнеров (на Памеле — от Naeem Khan, на Дженнифер — от Calvin Klein), выглядят наряды идентично. Но если присмотреться, становится ясно, что оттенки у них разные и безумно идут каждой из блондинок.

Аманда Пит и Меган Маркл

Invision / Invision / East News

Аманда Пит появилась в платье от Carolina Herrera на премьере финального сезона «Игры престолов». А для Меган Маркл этот наряд был перешит — знаменитость носила его во время беременности. Как мы можем заменить, у ее версии платья нет резинки на талии.

Рэйчел Вайс и Дэйзи Эдгар-Джонс

IMAGO / RW / Imago Stock and People / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

В 2023 году актриса Рэйчел Вайс вышла в свет в таком же костюме, что носила Дэйзи Эдгар-Джонс годом ранее. Дизайн наряда разработал бренд The Vampire’s Wife.

Камила Кейроз и Белла Хадид

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News

Бразильская актриса Камила Кейроз показала, как в жизни выглядит костюм, в котором дефилировала Белла Хадид по подиуму в рамках коллекции Stella McCartney. Так же круто. Только дополнила Камила его не босоножками, а туфлями с острым носом.

Зои Салдана и Ким Кардашьян

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS , East News

Зои Салдана и Ким Кардашьян облюбовали эффектное платье от Balmain, только первая надела вариант с подолом, а вторая решила отказаться от глубокого декольте.

Аннали Эшфорд и Кэти Перри

Carlos Piaggio / The Grosby Group / EAST NEWS

Актриса и певица выбрали одинаковые платья от Tom Ford, да только разных цветов. И обе были на высоте.

Коко Роша и Карди Би

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Супермодель и певица предпочли для выхода в свет платье от Gaurav Gupta. С такой вещицей-трансформером точно не страшно повторить чей-то образ.

Алессандра Амбросио и Эмили Блант

picture alliance / Ik Aldama / EAST NEWS , Gael Colliguet / KCS / East News

Этот по-королевски роскошный наряд от Zuhair Murad мы могли наблюдать и на именитой модели, и на актрисе. Вторая, судя по всему, решила сделать декольте более скромным.

Бонус: если вещь на пике моды, то ее примерит каждая вторая. Например, в 2000-х звезды обожали «бабочек»

Молоденькие Мэрайя Кэри и Сальма Хайек в творении бренда Emanuel Ungaro. От обеих глаз не отвести.

Кстати, эти топы-бабочки снова в трендах. А с ними и маленькие заколки-бабочки. Да-да, те самые. Узнать об этом подробнее, а также изучить другие вернувшиеся к нам тенденции нулевых можно здесь.