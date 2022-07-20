18 домовладельцев запечатлели на фото диковинки, которые обнаружились в их собственном жилище

Вот так живешь иногда в своем доме несколько лет и, кажется, знаешь его вдоль и поперек. А он раз — и однажды подкидывает сюрпризы в виде неведомых штуковин. Или въезжаешь в новую квартиру, а там приспособления, назначение которых приходится гуглить, чтобы разобраться, что к чему.

Мы в ADME не смогли пройти мимо фото пользователей, которым их собственный дом подкинул кота в мешке.

«Вот такие бруски постоянно „растут“ из земли по всему нашему участку»

«Потому что в конце 1800-х годов здесь располагалась компания по производству кирпичей». Ну такими темпами у тебя там задний дворик сам «вырастет». © fredinNH / Reddit

«Мне понадобится кредит, чтобы оплатить просроченные платежи за кассету, которую я нашел в своем подвале»

Круг стекла выбило из окна осколком бетона, который отскочил от распиленного бордюра

Выбей еще один — и можно будет очки из них соорудить. © Available_Drama3085 / Reddit

«Крыша в моей квартире обрушилась из-за дождя, но латексная краска прилипла к гипсокартону, и теперь я лицезрею это»

«Засорился унитаз, и вот моя свекровь возвращается из подвала с ним. Да что это такое вообще?»

«Прожил в квартире 2,5 года и только что обнаружил это»

Так это же специальное место для приготовления теста! © lambdadance / Reddit

«Это хитроумное веревочное приспособление уже было в моей новой квартире, и я понятия не имею, для чего оно»

Это же вешалка для велосипеда. © SheCallsMeZaddy / Reddit

На металлических шнурках потолочного вентилятора есть крошечная лампочка и вентилятор, чтобы можно было различать их, чтобы знать, что включать

«В моем многоквартирном доме из ковра проросли грибы»

«Вот такие 20-метровые корни оказались у дерева, которое вытащили из водосточной трубы моей квартиры на верхнем этаже»

«У меня дома вместо выключателя света вот такие кнопки»

«Подхожу к окну и вижу, что куст пророс в квартиру через сетку и раму»

«Переехали в новую квартиру, нашли такую классную штуку»

«Использовали ее, как мы думали, по назначению — в качестве вазы для фруктов. А оказалось, что это плафон от светильника».

«Въехал в квартиру, открываю кухонный шкафчик и вижу там вот это»

«Соль». «Перец».

«Мачеха переехала в новую квартиру и обнаружила вот такую живопись на дверях, нарисованную пальцами»

«Нашли вот такую красивую жемчужную брошь, зажатую между половицами нашего дома 1890 года постройки»

«Продавцы сказали, что эта выдвижная дверь не работает, и они понятия не имели, что находится в стене. А мы вот разобрались с ней и теперь очень довольны тем, что нашли»

«Чистил стену, покрытую угольной пылью, чтобы подготовить ее к покраске, и нашел это»

«Ф. М. Гойл. 9 сентября 1918 года, 10:30 утра».