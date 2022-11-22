10+ деталей известных картин, которые расскажут больше походов в музеи

Многие люди, посещая музеи, рассматривают картины с точки зрения сюжета. Но если покопаться в истории создания полотен и их особенностей, можно узнать много всего любопытного, о чем на выставках не расскажут. После выяснения подобных деталей знаменитые картины предстают с необычной стороны. К тому же всегда можно блеснуть эрудицией в интеллектуальном разговоре.

Ян Вермеер — «Девушка с жемчужной сережкой»

Картина была написана художником в XVII веке и носила различные названия, одно из которых — «Портрет в старинном костюме, необычайно художественный». То, под которым мы знаем эту картину сейчас, закрепилось не так давно. На самом деле некоторые исследователи сомневаются, что сережка в ухе девушки и правда сделана из жемчуга, более вероятным является вариант, что это обработанное олово. Более того, не уверены даже в том, что это сережка. Ведь на картине не изобразили швензу, чтобы вставить серьгу в ухо. На этом открытия не закончились. В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого обнаружили, что фон картины не всегда был черным. На самом деле рядом с девушкой художник изобразил темно-зеленую занавеску.

Эдвард Хоппер — «Полуночники»

Картина «Полуночники» является одним из самых известных полотен в американском искусстве. Однако есть любопытный факт: первоначально она носила другое название. Жена художника вела подробные дневники о его творческой деятельности, и в своих записях она указала первоначальное название — «Ночные ястребы». Возможно, это было связано с орлиным носом мужчины, изображенного на картине.

Грант Вуд — «Американская готика»

Многие полагают, что на этой картине изображены муж с женой, но на деле это отец и дочь. Для картины позировали врач-дантист и сестра художника. Для правдивости образа Грант Вуд попросил сестру самостоятельно сделать фартук, какой могли бы носить американские девушки в сельской местности штата Айова. Когда готовую картину продемонстрировали на конкурсе в Художественном институте Чикаго, один из судей решил, что перед ним «комическая валентинка», которая не заслуживает внимания. Его с трудом убедили приобрести картину в музейный фонд. А сами жители Айовы были в ярости от полотна, потому что считали, что их изобразили в нелицеприятном виде — слишком неотесанными и суровыми.

Винсент Ван Гог — «Ночная терраса кафе»

В творчестве Винсента Ван Гога часто встречаются мотивы со звездами, но эта картина стала особенной. Несмотря на то что художник не подписал картину, можно не сомневаться в авторстве, ведь он детально описал ее в письмах. И именно это изображение положило начало его картинам со звездным небом. А на самом полотне он настолько детально и достоверно изобразил созвездия, что ученые смогли точно вычислить дату написания картины — в ночь с 16 на 17 сентября 1888 года.

Также написание этого сюжета было непростой задачей и с точки зрения техники. Ведь, несмотря на обилие темных элементов на полотне, художник совсем не использовал черную краску. Таких оттенков он добивался, смешивая синие, фиолетовые и зеленые цвета.

Марсель Дюшан — «Обнаженная, спускающаяся по лестнице»

EAST NEWS

Эта картина Марселя Дюшана считается классикой модернизма, но в свое время она была отвергнута кубистами как слишком футуристическая. А на выставке ее и вовсе высмеяли. Один из посетителей заявил: «Коврик в моей ванной обладает большей культурной ценностью и художественными достоинствами».

Уильям Тернер — «Дождь, пар и скорость»

Картина написана во времена индустриальной революции, когда люди массово переходили к промышленному производству. Однако художники того времени считали, что подобные темы не достойны изображаться на полотнах. То, что Уильям Тернер написал такую картину, доказывает, что он опережал время и изобразил промышленный прогресс как нечто достойное и красивое.

Несмотря на то что почти все на полотне изображено довольно расплывчато, обозначая силу скорости, можно рассмотреть мчащегося зайца, который пытается убежать от поезда. Предполагают, что таким образом художник хотел намекнуть на опасность новых технологий для природы и человека.

Густав Климт — «Поцелуй»

Картина «Поцелуй» была практически последним шансом для художника спасти свою репутацию. До этого он завершил серию росписей в большом зале Венского университета, но общество встретило их с возмущением, посчитав слишком откровенными. Художнику даже пришлось занимать деньги, чтобы выплатить компенсацию венскому министерству образования. Поэтому написание новой картины было для него рискованным делом. Но уже на этапе создания «Поцелуя» картина настолько понравилась руководству музея в Вене, что ее купили еще не завершенной. На тот момент это была самая большая сумма, когда-либо уплаченная за картину.

Эль Греко — «Вид Толедо»

«Вид Толедо» — это первый испанский пейзаж в истории искусства. Некоторые исследователи предполагают, что это не полная картина, а только ее часть. Однако нет никаких доказательств этого, если и были какие-то другие изображения, то они не сохранились. Но если сравнивать реальный город с картиной, то становится ясно, что достопримечательности находятся в других местах. Возможно, художник хотел изобразить будущее города.

Джорджия О’Киф — «Рисунок XIII»

Когда Джорджия создала эту работу в 1915 году, она преподавала в университете и исследовала границы абстракционизма. В то время, когда остальные художники больше использовали геометрические формы, она решила сосредоточиться на природных мотивах и посвятила им целую серию работ. Впоследствии она отправила рисунки своей подруге, которая отнесла их к галеристу. Тот посчитал, что эти работы — «самые чистые и искренние вещи за долгое время», и сразу же выставил их в галерее без ведома художницы. Джорджия пыталась противостоять руководителям галереи, когда узнала, что ее работы находятся на всеобщем обозрении, но в итоге все же согласилась на участие в выставке.

Джузеппе Арчимбольдо — «Библиотекарь»

Джузеппе Арчимбольдо за свою карьеру создал несколько портретов людей из различных предметов и продуктов. За это его произведения называли «триумфом абстрактного искусства XVI века». Данную картину расценивают как сатиру и издевательство над людьми, склонными к бездумному коллекционированию, которые только покупают книги, но не читают их. Первоначальное название полотна неизвестно, а то, под которым мы знаем его сейчас, появилось в описях только в начале XX века.

Леонардо да Винчи — «Дама с горностаем»

Зрители не всегда были уверены в авторстве картины «Дама с горностаем». Несмотря на то что на самой картине сохранилась надпись «Леонардо да Винчи», исследователи сомневались, ведь эта надпись была сделана гораздо позже, чем сама картина. Уже в наше время было проведено подробное исследование портрета, полотно просвечивали мультиспектральной камерой, чтобы воссоздать его таким, каким оно вышло из мастерской художника. Ученые обнаружили, что картина была сильно изменена в процессе плохих реставрационных работ. Фон не всегда был таким темным — первоначально он был темно-синим. Главное, что обнаружили исследователи, — это подтверждение авторства картины. Потому что на полотне были найдены отпечатки пальцев Леонардо да Винчи.