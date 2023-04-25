10 долгожданных продолжений культовых сериалов, которыми мы сможем насладиться в 2023 году

Долгожданный выход новых сезонов популярных сериалов, как правило, становится большим событием для изголодавшихся зрителей. Ведь очень хочется узнать, как же сложилась дальнейшая судьба героев, с которыми мы провели не одну неделю или даже месяц. В этом ключе текущий год оказался настоящей сокровищницей, поскольку именно на него запланирован выход большого количества продолжений, о которых мы и расскажем в статье.

1. Бриджертоны

Сериал «Бриджертоны» основан на серии из 8 книг писательницы Джулии Куинн, в которых каждый из 8 братьев и сестер находит свою любовь. Однако, по словам шоураннера, в 3-м сезоне события несколько ускорятся и сфокусируются уже на 4-й книге, сюжет которой крутится вокруг истории любви Колина и Пенелопы. Согласно синопсису, Пенелопа разочаровалась в своем возлюбленном Колине и решила озаботиться поиском достойного мужа. Однако из-за неуверенности в себе она терпит неудачу. В то же время Колин, вернувшись из путешествия, напротив, хочет восстановить с девушкой дружеские отношения. Поэтому он предлагает себя в качестве наставника, который поможет ей повысить самооценку и скорее найти мужа.

2. Тень и кость

Кажется, что прошла уже вечность, и все же в марте 2023 года наконец-то состоялась премьера 2-го сезона этой захватывающей истории. Алина и Мал впервые покинули свой дом и отправились в новые земли. От местных они узнают, что кошмары, которые вот уже долгое время снятся героине, воплощаются в жизнь: каньон Неморе, в котором обитают чудовища, действительно разрастается, поглощая одну деревню за другой. Заклинательнице солнца предстоит найти способ уничтожить темные силы.

3. Наследники

Семья Рой и жестокая борьба ее членов друг с другом за власть неизменно вызывает у зрителей целый фейерверк эмоций — от жгучей ненависти до безусловной любви. И 4-й сезон, очевидно, внесет в сердца людей еще больше треволнений, особенно учитывая то, что он будет последним. Согласно синопсису, продажа медиакорпорации Waystar Royco Лукасу Матссону уже не за горами и эта перспектива вызывает нешуточную тревогу у членов семьи Рой. После завершения сделки их жизни кардинально поменяются и их вес в обществе станет значительно меньше, поэтому они с головой бросаются в бесчестную борьбу за выживание.

4. «Берлин» (спин-офф «Бумажного дома»)

В декабре 2023 года поклонников суперпопулярного сериала «Бумажный дом» ждет приятный сюрприз, а именно — выход в свет спин-оффа, в котором главным героем станет Берлин, один из самых любимых персонажей главного шоу. Сюжет будет крутиться вокруг его прошлого и становления как личности, то есть будет рассказывать о времени до событий основного сериала, а также затронет эволюцию сложных отношений героя с братом.

5. Корона

Ожидается, что финальный сезон этого дорогого исторического полотна будет выпущен в ноябре 2023 года. Большая часть серий будет посвящена событиям первого десятилетия 2000-х годов. Учитывая, что 5-й сезон закончился непосредственно перед трагической гибелью принцессы Дианы, 6-й, вероятно, начнется именно с последнего периода ее жизни. Также наверняка будет показано начало и развитие отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

6. Ривердейл

За последние 6 лет подростковая телевизионная драма «Ривердейл» исследовала огромное количество самых разнообразных тем — от злободневных до сверхъестественных. В последнем сезоне события шоу перенесутся в совершенно новые декорации 1950-х годов. Главные герои совершили прыжок в прошлое и из-за пробела в памяти даже не подозревают, что они путешественники во времени. Все, кроме Джагхеда, которому предстоит найти способ доказать друзьям, что они из будущего.

7. Ведьмак

Даты выхода 3-го сезона фэнтезийной саги варьируются. Шоураннер Лорен Хиссрих допускает, что он будет разделен на 2 части, соответственно, несколько серий выйдет летом, а остальные — зимой. Но еще важнее то, что это будет последний сезон, в котором Ведьмака сыграет несравненный Генри Кавилл. И вероятно, в 4-м сезоне, который уже находится на стадии разработки, мы увидим в этой роли Лиама Хемсворта. Но не будем забегать вперед. Пока известно вот что: в 3-м сезоне Цири угрожает серьезная опасность, поэтому Геральт уводит ее в подполье и поручает Йеннифэр обучать ее магии. Чародейка ведет девушку в неприступную крепость, чтобы защитить и заодно больше узнать о ее способностях. Но вместо уединения они окажутся в самом центре событий.

8. Настоящий детектив

В новом сезоне криминальной антологии «настоящими детективами» станут 2 женщины. Бесследно исчезают 8 мужчин, которые работали на научно-исследовательской станции в городе Эннис на Аляске. За расследование загадочного дела берутся Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро. Чтобы разгадать тайну, героиням придется покопаться как в темной истории города, так и в собственном запутанном прошлом.

9. Улица Светлячков

В 2021 году «Улица Светлячков» стала одним из ведущих проектов стриминговой платформы Netflix. 2-й сезон из-за своего внушительного объема был разделен на 2 части, и первые 9 серий вышли еще в декабре 2022 года. И вот уже в конце апреля наконец-то выйдут оставшиеся 7. В конце 1-го сезона, казалось, нерушимая 30-летняя дружба Талли и Кейт дала трещину. Соответственно, во 2-м события разворачиваются вокруг недопонимания лучших подруг и их попыток восстановить теплые отношения.

10. Локи