10 примеров того, как сценаристы забили на логику ради сюжетного поворота или красивой картинки

Чем больше мы смотрим кино, тем сложнее нас удивить. Мы становимся придирчивыми, ловко замечаем ляпы и нестыковки. А уж если герой внезапно начинает странно себя вести или допускать примитивные ошибки, то вообще тушите свет.

Внезапная беспомощность Уэнсдэй — «Уэнсдэй»

В 1-й серии Уэнсдэй раскидала 3 хулиганов, которые были выше ее на голову. Она показала, что умеет хорошо работать как руками, так и ногами. В конце 1-го сезона героиня попала в переделку: учительница ботаники притащила ее в склеп. Далее Уэнсдэй приходит в себя, ее руки скованы. Возможно, у нее сотрясение, она ослаблена. Но ноги-то целы. Она могла бы хотя бы попытаться сопротивляться. Но нет, Уэнсдэй беспомощна, как котенок. В результате на сцене появляется главный злодей и сюжет развивается дальше, как и нужно сценаристам.

Гламурный вид Элизабет — «Ход королевы»

Главная героиня сериала «Ход королевы» просто не могла выглядеть так, как нам показали. Она ведет нездоровый образ жизни, но у нее сияющая кожа и аккуратная укладка. Девушка просто блещет здоровьем и благополучием. Люди, которые погружены в свои психологические проблемы, обычно выглядят по-другому.

Очень уж отзывчивые обезьянки — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

В фильме есть персонаж Генри, который внезапно для зрителя обретает физическую силу Тарзана и способность договариваться с обезьянами. С помощью взгляда, надо полагать. Генри за несколько минут учится у обезьян, как перемещаться по лианам. В реальности для этого нужны очень сильные руки. Генри вообще на раз-два так наловчился, что даже догнал мчащуюся машину. © crazysouthie / Reddit

А еще он так нравится обезьянам, что те нападают на плохих парней. Как обезьяны отличают, кто тут плохой, а кто хороший, мы никогда не узнаем. © Affectionate-Bad5923 / Reddit

Странная реакция Беллы на беременность — «Сумерки»

В фильме «Сумерки. Сага. Рассвет» Белла заглядывает в свою сумку, видит тампоны и осознает, что у нее не начались месячные. Тут же ей звонит Элис, и Белла радостно заявляет в трубку: «Кажется, я беременна!» Однако вот что смущает: все это время в двух шагах от главной героини стоит Эдвард — отец ребенка. Но Белла даже не смотрит на него, когда произносит эти слова. Как-то странно, нет?

Побег Йеннифэр и Кагыра — «Ведьмак»

Во 2-м сезоне чародейка Йеннифэр лишена магии. Совет магов подозревает, что она предательница, и, чтобы проверить девушку, велит ей казнить рыцаря Кагыра. Во время казни перед трибунами, где полным-полном магов и воинов, Йеннифэр освобождает Кагыра, и они убегают. Казнь проходит в полуразрушенном замке, внутри заклинания не действуют. Но что мешало магам выбежать наружу и начать колдовать? Почему толпа чародеев оказалась бессильна и не схватила обоих? Хотелось бы задать эти вопросы киношникам.

Забывчивость Бьянки — «Уэнсдэй»

Бьянка — сирена. Своим голосом она может зачаровать почти любого. Этим она и пользуется, чтобы вывести учеников и преподавателей из школы, когда там появляется Крэкстоун. Кто смотрел внимательно, заметил, что визуально ее чары выглядят как красноватый туман, выходящий изо рта. Но почему же Бьянка не использовала свои суперспособности против Крэкстоуна? Приказала бы ему уснуть или не двигаться. Можно было хоть попробовать. Если бы сила сирены не действовала на зомби (коим по факту и является злодей), то это можно было ранее вплести в сюжет, хватило бы фразы «Сирены могут зачаровать любого, кроме восставшего из могилы». А так получается, что Бьянка просто забыла о своих силах.

Обогрев с помощью книг — «Послезавтра»

Некоторые зрители называют этот фильм издевательством над всеми законами физики. Возьмем, к примеру, момент с обогревом. Для того чтобы согреться, оказавшиеся в библиотеке герои решают жечь книги. Но там полно деревянной мебели — почему бы не использовать ее? Температура в эпицентре бури была настолько низкой, что она мгновенно заморозила бы топливо для реактивных двигателей. Но все главные герои выжили, либо включив газовые плиты, либо сжигая книги. © yoshisama / Reddit

Уязвимость драконов — «Игра престолов»

В 4-й серии 8-го сезона флот Дейенерис плывет к Драконьему камню, чтобы сразиться с Серсеей. Внезапно на них нападает флот Эурона Грейджоя. Во время атаки корабельных баллист пострадал дракон Рейгаль. Этот эпизод показал зрителям, что драконы очень уязвимы. Однако уже в 5-й серии Дейенерис и дракон Дрогон сжигают железный флот Эурона, городские ворота и баллисты на стенах города. Кто-то возразит, что Дейенерис летела против солнца, и все же слишком сомнительный контраст. То в дракона попадают чуть ли не с первой попытки, то в него вообще попасть невозможно.

Дорогая квартира — «Знакомство с родителями»

Молодая пара из ленты «Знакомство с родителями» поражает зрителей тем, что живет в слишком уж роскошных апартаментах. Люди, которые знают ситуацию, просто не верят в реальность происходящего. Медбрат и учительница из Нью-Йорка живут в дорогущей квартире. Вообще, чуть ли не у каждого киношного жителя Нью-Йорка обязательно будет жилье, которое нереально снимать с такой зарплатой. © JSPepper23 / Reddit

Незаметное возвращение Рейениры — «Дом Дракона»