12 актеров и актрис, реальный рост которых совсем не такой, как в фильмах. А киношники нас надувают

На что только не идут киношники, чтобы исказить на экране реальность. Даже рост персонажей корректируют. А порой так жульничают, что зрители потом в осадок выпадают, узнав истинный рост актеров. Например, мужчины на съемках запросто надевают каблуки, чтобы казаться выше. Мы решили полюбопытствовать, кто из артистов, сыгравших в популярных кинолентах, в жизни совсем не того роста, какой показан в фильмах.

Майкл Дуглас, «Основной инстинкт»

TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

В обществе бытует мнение, что в паре мужчина должен быть выше женщины. Киношникам тоже не удается уйти от этого стереотипа. Так, в легендарной картине «Основной инстинкт» во всех совместных сценах Майкл Дуглас выглядит гораздо выше, чем Шэрон Стоун. Однако в реальности актеры почти одинакового роста: Дуглас — 177 см, Стоун — 173 см.

Кит Харингтон, «Игра престолов»

На съемках сериала исполнитель роли Джона Сноу носил обувь на каблуках, чтобы казаться выше других персонажей. На самом деле рост Харингтона составляет 170 см.

Благодаря сапогам на каблуках была заметна разница между Харингтоном и его партнершей Эмилией Кларк, рост которой 157 см. Если бы не трюк с обувью, то актер был бы лишь слегка выше нее. Ведь для создания образа принцессы Дейенерис актриса тоже надевала обувь на каблуках.

Элайджа Вуд, «Властелин колец»

Рост актера, сыгравшего Фродо, — 165 см. По сравнению с параметрами того же Маккеллена это не так уж и мало: рост исполнителя роли Гэндальфа составляет 178 см. Чтобы на экране хоббиты выглядели крошечными, создатели франшизы прибегали к разным способам. Например, подыскивали дублеров подходящего роста. Но самый популярный способ — снимать тех, кто играл хоббитов, отдельно от их коллег. Это позволяло спокойно приближать и отдалять камеру, чтобы визуально увеличить одних персонажей и уменьшить других. Для удобства склейки во время съемок использовали просто синий фон, а нужную обстановку потом «дорисовывали» на монтаже.

Том Круз, «Миссия невыполнима — 3»

Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

Рост Тома Круза — 170 см. Киношники «увеличивали» актера не единожды. Так, в ленте «Миссия невыполнима — 3» он кажется выше своей экранной возлюбленной, которую сыграла Мишель Монаган. Хотя в жизни они абсолютно одинаковы по росту.

Джеймс Марсден, «Люди Икс»

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Еще один случай, когда в романтической парочке киношники создали иллюзию, что мужчина выше женщины, хоть и ненамного. В реальности Марсден, исполнитель роли Циклопа, ниже актрисы Фамке Янссен, сыгравшей Джин Грей. Рост Джеймса составляет 176 см, Фамке — 180 см.

Миа Васиковска, «Алиса в Зазеркалье»

Васиковска — довольно миниатюрная девушка. Однако по кадрам ленты «Алиса в Зазеркалье» так сразу и не скажешь. При росте 163 см актриса не кажется ниже своих партнеров по фильму Энн Хэтэуэй (173 см) и Джонни Деппа (178 см).

На некоторых кадрах видно, что Васиковска носит обувь на танкетке, которая не всегда заметна из-за активных движений и длинного платья.

Джейсон Стейтем, «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Frank Masi / Univers / Everett Collection / East News

В жизни Стейтем заметно ниже своего коллеги Дуэйна Джонсона: 178 см против 196 см. Возможно, чтобы харизма Джейсона не меркла на фоне такого горячего парня, киношники сделали разницу в росте между мужчинами минимальной. Иначе не объяснить тот факт, что Стейтем неожиданно оказался примерно такого же роста, что и его партнер по съемочной площадке.

Тимоти Шаламе, «Дюна»

После выхода фильма поклонников смутила сильная разница в росте между Шаламе и Зендеей, сыгравшими в ленте. Ведь актрису нельзя назвать миниатюрной: ее рост 177 см. Зрители оказались правы. В жизни Шаламе такого же роста, что и Зендея. А на съемках просто использовали ловкие приемы.

Сильвестр Сталлоне, «План побега»

При просмотре ленты кажется, что Сталлоне точно такого же роста, что и Шварценеггер. Однако на самом деле он ниже. Рост Сталлоне — 173 см, Шварценеггера — 180 см. По-видимому, тут произошло то же, что и в случае с Джонсоном и Стейтемом. Двое брутальных мужчин должны быть одинаково крутыми во всем, в том числе в физических параметрах.

Леонардо Ди Каприо, «Однажды в... Голливуде»

Рост Ди Каприо составляет 183 см. Брэд Питт ненамного отстает от своего коллеги: его рост — 180 см. Однако в ленте «Однажды в... Голливуде» Леонардо кажется существенно выше. Если приглядеться, то на его обуви можно заметить каблуки, в то время как Брэд ходит в ботинках на плоской подошве. Возможно, этот фокус использовали для визуального увеличения разницы в росте между актерами.

Джеймс Макэвой, «Искупление»

То ли операторы выбрали удачные ракурсы, то ли съемочная группа прибегла к другим хитрым уловкам, но Джеймс кажется выше Киры Найтли. Рост Макэвоя — 170 см, а его партнерши по фильму — 168 см. При таком раскладе во многих сценах головы актеров должны быть примерно на одном уровне. А в некоторых эпизодах Найтли носит высокие каблуки. С учетом этого она должна оказаться выше Макэвоя.

Фрэнсис де ла Тур, «Гарри Поттер и кубок огня»

Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News

Актриса сыграла директора Академии магии Шармбатон мадам Максим, наполовину великана. Рост героини составляет около 3,5 м. Чтобы создать образ гигантши, которая была бы даже выше полувеликана Хагрида, рост которого примерно 2,5 м, во время съемок Фрэнсис передвигалась на ходулях. А на них еще надевались туфли с высокими каблуками. Рост же Фрэнсис де ла Тур всего 170 см. А Робби Колтрейна, исполнившего роль Хагрида, — 185 см.

А реальный рост каких актеров вызвал у вас изумление?

Фото на превью 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News