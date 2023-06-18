12 фильмов и сериалов, в которых костюмеры знатно прокололись с нарядами, но нас-то не проведешь

Работа костюмеров сродни настоящему волшебству. Однако иногда они вводят зрителей в заблуждение, сознательно или случайно допуская ошибки в разработке нарядов для киногероев. В конце статьи вы узнаете, как можно скрупулезно подобрать одежду для персонажей, полностью соответствуя исторической эпохе, но проколоться на одной досадной мелочи.

Маленькие женщины

История о четырех сестрах Марч разворачивается во времена правления королевы Виктории. Тогда неотъемлемыми частями гардероба женщин были корсет, нижняя юбка, шаровары и обруч. Но для лучшей передачи индивидуальности каждой из героинь, художники по костюмам избавили образы Бет и Джо от некоторых элементов. Джо вместо корсета предпочитает мужскую жилетку, а Бет спокойно обходится без кринолина.

Москва слезам не верит

Наряды для этого фильма разрабатывала Жанна Мелконян. Она признавалась, что в ходе подготовки ей пришлось слегка схитрить. «Костюмы, соответствующие тому времени, оказались слишком достоверными, актрисы превратились в неопрятных пожилых дам. Не помогли ни грим, ни актерское мастерство. Встал вопрос: что делать дальше? При работе над эскизами нашли решение — сохранить графические рисунки тканей из 50-х, но полностью поменять силуэт», — говорила Мелконян. После выхода фильма на экраны многие зрительницы подходили к ней и говорили: «О, точно! Я так ходила в молодости!» В реальности же подобные платья в середине прошлого века никто не носил.

Обувь для героинь была взята с костюмерных складов. Ее невозможно было носить, так как со временем кожа огрубела и скукожилась. Пришлось ее замачивать и растягивать. Неожиданно найденное решение спасло ситуацию: белые носки с туфлями придали костюмам особый шарм. Но такая мода была в 40-е, а не в 50-е, о которых идет речь в ленте.

Клеопатра

В одном из эпизодов Клеопатра появилась на экране в изумрудном платье. Однако в Древнем Египте еще не знали как красить ткани в яркие цвета. Да, у египтян были растительные красители, но с их помощью заполучить столь насыщенные оттенки было невозможно. И вообще в те времена белый цвет был предпочтительней остальных, так как казался чистым.

Матильда

С балеринами в фильме вышла небольшая накладка. Ведь на экране они красуются в тонких колготках, а в реальности в те времена танцовщицы выступали в довольно плотных трико. Однако художник по костюмам Надежда Васильева призналась, что сознательно пошла на этот шаг, а все из-за того, что трико в кадре смотрелись бы не очень изящно.

Царство

В сериале рассказывается о судьбе Марии Стюарт, королевы Шотландии, жившей во второй половине XVI века. Вполне возможно, что создатели сериала даже не думали об исторической точности, но все же зашли слишком уж далеко. Героиня появляется в кадре в платьях довольно современного фасона, с глубокими декольте, а волосы и не думает собирать в характерные для того времени прически.

Гардемарины, вперед!

Вся одежда героев в этом фильме была лишь стилизована под моду середины XVIII века. Как например, в одном из эпизодов Анастасия Ягужинская надевает платье непосредственно на тело, однако в то время дамы носили большое количество нижнего белья. Сначала надевали сорочку с низким вырезом и коротким рукавом, потом корсет, который, как правило, был на шнуровке. В области бедер надевали каркас, изготовленный из стальных или ивовых прутьев или же из китового уса. Ну а зону декольте прикрывали платком.

Великий Гэтсби

Гардероб героини Дэйзи выглядит уж очень современно, можно сказать, что костюмеры вольно отобразили модные тенденции 1920-х годов. Для моды того времени был характерен более свободный силуэт, широкое и квадратное декольте и глубокий вырез на спине. У Дэйзи же платье было чересчур облегающим с закругленным декольте и практически без выреза на спине.

Стиляги

В реальности стиляги не одевались так, как показано в фильме. Вообще художник Александр Осипов запланировал образы будто бы и впрямь пришедшие прямиком из 50-х. Однако актеры, воплощавшие образы хипстеров, не так уж и отличались от остальных. Нынешние зрители просто-напросто бы не поняли в чем же там заключается эпатажность. Тогда создатели картины обратились к гиперболизации. Они одели «жлобов» в серое, а стиляг — в цветное. Кстати, в «Деле „пестрых“», который вышел в 1958 году, также фигурировали стиляги. Однако они были одеты гораздо скромнее своих коллег из «Стиляг».

Война и мир

Очередную экранизацию великого русского романа выпустили британцы в 2016 году. В этом сериале на Пьере Безухове мы замечаем очки, к которым стоит приглядеться повнимательней. При определенном ракурсе видно, что у очков имеются носоупоры, которые не позволяют конструкции соскальзывать. В романе описываются события начала XIX века. А очки подобного типа появились лишь в начале XX столетия.

Еще одна из рода Болейн

© The Other Boleyn Girl / Columbia Pictures and co-producers , Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News

Французский капюшон, или арселе, — типичный женский головной убор XVI века. Он представлял собой каркас в форме подковы, а сзади — капюшон из черной ткани, как правило, бархата. Да, именно черного цвета, а не в унисон цвету платья, как мы видим в фильме.

Место встречи изменить нельзя

На герое Евгения Евстигнеева, Ручечнике, чешский костюм 70-х, однако действие в картине разворачивается в 1945 году. Так получилось из-за того, что актер наотрез отказался надевать однобортный пиджак и широкие брюки, которые сшили специально для него. Режиссер Станислав Говорухин спорить не стал и пошел на поводу у актера.

Пелагия и белый бульдог

Наина — героиня сериала «Пелагия и белый бульдог», действие которого происходит в конце XIX века, — одета по моде 1910-х годов. Художник по костюмам Дмитрий Андреев сознательно сделал эту «ошибку», чтобы зритель сразу почувствовал, что девушка сильно отличается от других. «Она как с другой планеты. Ее костюм — это вызов обществу», — говорит Андреев.

Тюдоры

Album Online / East News , Album Online / East News , akg-images / East News

Распущенные волосы Анны Болейн должны были быть собраны и зачесаны под модный в ту эпоху арселе. Однако в некоторых сценах Натали Дормер все же предстает в головном уборе, но дело все в том, что он неправильной формы.

Золотой век

Елизавета I известна тем, что была большой поклонницей драгоценных камней, роскошного кружева и изысканной вышивки. Но художники-костюмеры «Золотого века» намеренно не стали добавлять чересчур много декора в наряды, а все из-за того, чтобы не отвлекать внимание зрителей от сюжета. Они активно использовали цвет и фактуру для выделения королевы на фоне других героев. В фильме мы видим, что правительница облачена в наряды с богатой цветовой палитрой, причем сама Елизавета не носила яркую одежду, а предпочитала одежду пастельных оттенков.

Бонус: безбородые стрельцы в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Стрелецкая форма в ленте была воссоздана с невероятной точностью. Датируемые 1599 годом записи англичанина Вильяма Парри позволяют нам однозначно утверждать: в конце XVI века московские стрельцы имели единообразную униформу. Вот как он описывает гвардию: «была вся конная, числом 500 человек, одетых в красные кафтаны». Но чисто выбритые лица — это недоработка создателей фильма. Ведь в XVI веке мужчины, находившиеся на государственной службе, обязательно должны были носить усы и бороду.

Однако есть фильмы, в которых создатели самым тщательным образом продумывают наряды для героев, чтобы они на 100% соответствовали эпохе. Как например, это было сделано в «Молодой Виктории», «Тони против всех» и «Эмме».

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.