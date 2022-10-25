12 крутейших фильмов, финал которых отбивает всякое желание когда-либо их пересматривать

Как правило, любимое кино мы пересматриваем не по одному разу, снова и снова проживая сюжет вместе с героями. Но иногда случается так, что фильм однозначно падает в копилку шедевров, вызывает бурю эмоций, а вот включать его заново почему-то не хочется. Может, мы желали для любимых героев хеппи-энда, но они его не получили, а может, финал ленты всколыхнул слишком глубокие чувства — так или иначе, в этой статье будут фильмы, которые пользователи сети по разным причинам не намерены смотреть снова.

Зеленая миля

Существуют ли люди, которые не плакали, когда смотрели «Зеленую милю»? Ну разве что те, кто вообще этот фильм не видел, потому что сдержать слезы в конце невозможно. Это история, где есть место и бескорыстному добру, и горечи оттого, что судьба такого удивительного человека, как главный герой Джон Коффи, сложилась так печально. Я показал своей жене «Зеленую милю», когда мы еще просто встречались. К концу жена так расстроилась, что аж разозлилась за то, что я ей это показал. А она не из тех женщин, которых легко впечатлить фильмом. И с тех пор, когда она слышит песню «Щека к щеке» Фреда Астера, у нее на глаза наворачиваются слезы. © ArtlessOne / Reddit

Узнала, что муж никогда не смотрел этот фильм и даже книгу не читал, так что несколько месяцев назад мы посмотрели его вместе. Да, рыдали оба. © underpantsbandit / Reddit

Старикам здесь не место

Концовка этого фильма произвела сильное впечатление на зрителей. Мораль ленты, которая повествует, что порой хорошие люди проигрывают, несмотря на все усилия, а негодяи не сталкиваются ни с какими последствиями, неприятно поразила многих. Финальный монолог западает в сердце, но пересматривать этот шедевр кинематографа довольно горько. Это, наверное, самый страшный для меня фильм. Я никогда не боялась, что Фредди Крюгер проникнет в мои сны, ведь все мои кошмары родом из ленты «Старикам тут не место». © verotoriz / Reddit

Единственный фильм, вызвавший у меня «похмелье», хоть я и был трезв. © Research_Liborian / Reddit

Холодная гора

Эпическая драма получила множество наград — и совершенно заслуженно, но зрители не хотят повторно ее пересматривать: уж слишком много эмоций и слез вызывает концовка. И это, конечно, не значит, что фильм плохой. Наоборот, иногда картина задевает такие тонкие струны души, что второй такой «сеанс» вынести трудно. О да, это еще один фильм, который я занес в мысленный список «Никогда не пересматривать». © mightbeacat1 / Reddit

Я помню не столько сам фильм, сколько то, как не мог перестать рыдать в кинотеатре. © ssparksfly / Reddit

Помни

Психологический триллер Кристофера Нолана, как и многие его фильмы, умело давит на уязвимые места. Главный герой страдает амнезией, и сюжет позволяет взглянуть на мир глазами человека, чье восприятие происходящего разительно отличается от нашего. Это единственный в своем роде фильм, который я считаю блестящим, но никогда не буду пересматривать. © Rogue_Like / Reddit

Финальные строки фильма навсегда врезались мне в память. © YariAttano / Reddit

Мост в Терабитию

Вся реклама и трейлеры этого фильма выглядели так, будто зрителей ждет волшебная история, похожая на «Хроники Нарнии». Из-за этого многие ждали другого развития событий и другого финала, но в реальности фильм оказался куда более драматичным. Когда в детстве я увидел коробочку с DVD-диском, то решил, что фильм будет похож на «Нарнию». Божечки, как же я ошибался. © dmatred501 / Reddit

Ага, мои дети так до сих пор и не простили мне, что я им это показала. © pittipat / Reddit

Видел этот фильм в детстве. Год назад пересмотрел и снова плакал, как ребенок. © DarkZek22 / Reddit

Реквием по мечте

Даррен Аронофски умеет снимать тяжелые и глубокие фильмы, после которых неизменно остается послевкусие. В «Реквиеме по мечте» поднимаются непростые темы: зависимость и ее неутешительные последствия, нищета, отчаяние. В кино даже после самых темных времен может наступить хеппи-энд, но не в этом фильме — он остается мрачным до конца, но при этом прекрасным и завораживающим. Лучший на свете фильм, который никто и ни за что не захочет пересматривать. © connorlukebyrne / Reddit

Да еще и саундтрек делает его не на шутку стрессовым. © b****eslovereptar / Reddit

Мой любимый фильм. За последние 15 лет так его больше и не включал. © Impressive-Carob4667 / Reddit



Загадочная история Бенджамина Баттона

История о мужчине, который «стареет наоборот», давно стала культовой. Идея фильма весьма оригинальна, и лента заслуженно получила множество наград, но сюжет, если разобраться, довольно мрачен. Вместо того чтобы, к примеру, познакомиться с девушкой, будучи подростком, провести с ней всю юность и состариться вместе, как это бывает у людей, Бенджамин лишь на короткий миг имеет возможность быть рядом с любимой в сопоставимом возрасте. Я чувствовал себя отвратно после просмотра. Он потерял стольких дорогих ему людей, его любимая женщина в итоге плачет над младенцем. Не знаю, это, может, была хорошая концовка, но, когда пошли титры, я был просто раздавлен. © Flat-Cold / Reddit

Не вижу в этом финале ничего, что можно назвать счастливым или хорошим. Вся история Бенджамина Баттона удручающая и трагичная. © SurealGod / Reddit

В диких условиях

Лента начинается как увлекательное, приключенческое кино о молодом бунтаре, который решил бросить вызов обществу. До самого финала фильм выглядит именно так, и зритель, старательно избегающий спойлеров, скорее всего, будет ожидать совсем иной концовки, потому что сюжет обманчиво легок и весел. До определенной поры. Да, обожаю всех этих людей, которые про этот фильм говорят: «О, хочу так же». Вы что, концовку не смотрели? © Ditovontease / Reddit

Я решила, что это приключенческий фильм о парне, который хорошо проводит время в дикой природе, ведь большинство его действий имели успех до самого конца. © littlenymphy / Reddit

Форрест Гамп

Очередной признанный шедевр, настоящая классика кинематографа, ставшая таковой во многом благодаря великолепной игре Тома Хэнкса. К простодушному и дружелюбному герою проникаешься участием с первых кадров и невольно восхищаешься тем, каким светлым он видит мир. Но другие детали фильма — отношение многих людей к умственным способностям Форреста, трагическая любовная линия — делают его настоящей «слезовыжималкой». Плачу каждый раз во время этой сцены, где он приходит на могилу Дженни. © phantom_avenger / Reddit

Во время фильма успокаиваешь себя мыслью, что, по крайней мере, Форрест не понимает, что он не такой, как все, и что все жестокие подколы и оскорбления не задевают его. Но в конце, когда он видит своего сына и говорит: «Он умный или... такой как я?», — это просто удар под дых. Ты осознаешь, что все он прекрасно понимал. Все это время. © FlashpointJ24 / Reddit

Моя дочь

Фильм обозначен как «комедийная драма», но на деле он намного глубже. И хотя главные герои тут совсем юные, сюжет поднимает недетские темы: горе утраты, проблемы в семье. Многие сцены пробирают до мурашек, и на легкую комедию это совсем не похоже. И пусть вас не обманывает «комедийный» актерский состав. Видел этот фильм в кинотеатре. Никто не ожидал такого финала, всем казалось, что это очередная милая комедия с тем парнем из «Один дома». Сильнее всего запомнилось, как я выходил из кинотеатра, а пол был усеян салфетками, которыми люди вытирали слезы. © Professional-Text495 / Reddit

Не ожидал, что этот эпизод с очками так меня опустошит. © awkwardgoat404 / Reddit

Я люблю этот фильм, как бы больно ни было его смотреть. Уговорила парня глянуть вместе, он решил, что это просто киношка на вечер. Когда мы добрались до места, где разворачивается трагедия, он был в шоке, сидел и повторял: «Боже мой, нет-нет-нет». © xramona / Reddit

Танцующая в темноте

Что тут сказать — это Ларс фон Триер, и легких фильмов у него не бывает. Слегка игривое название ленты и певица Бьорк в главной роли не гарантируют того, что это будет просто красивый мюзикл об истории успеха. Боже мой, это одно из самых больших разочарований. Глянь этот фильм с Бьорк, говорили они. Будет весело, говорили они. © Brilliant_Tourist400 / Reddit

Мой друг выбрал этот фильм для нашего небольшого киноклуба. Он думал, это просто картина о девушке, пытающейся пробиться на Бродвей. Он никогда так не ошибался. © matt314159 / Reddit

А мы смотрели его на уроке в колледже. После просмотра весь класс, все 200 человек молчали, и где-то половина из них плакала. © svgal12 / Reddit

Малышка на миллион

Начало фильма легко может обмануть неподготовленного зрителя. Героиня Хилари Суэнк, как оказалось, подает немалые надежды в профессиональном боксе, и такая завязка вполне напоминает историю успеха. Можно вообразить, что она станет чемпионкой мира и все будет хорошо, но этот фильм не сказка, и пересматривать его можно, если хочется погрузиться в мрачные эмоции и как следует прожить их. Я посмотрел этот фильм, пока летел в самолете. Он оказался грустнее, чем я ожидал, — я-то надеялся на счастливый финал. Было немного неловко плакать в самолете, знаете ли. © jacket7388 / Reddit

О, и я тоже смотрел его во время полета. Он тогда недавно вышел, и подозреваю, его тогда посмотрел не один я, потому что, когда мы приземлились и пассажиры стали выходить, у многих были заплаканные глаза. © Zerly / Reddit

Я просто переключала каналы и наткнулась на этот фильм. Думаю: «О, Хилари Суэнк, классно». Плюс еще мама сказала, что слышала, будто фильм хороший. И вдруг у героини все покатилось под откос, было больно смотреть, как она несчастна. © bungee_gum__ / Reddit