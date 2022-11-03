12 неожиданных деталей в «Сумерках», которые мы не заметили. А ведь смотрели сто раз

Когда мы были подростками, мир вампиров и оборотней, показанный в серии фильмов «Сумерки», буквально завораживал. А волшебная история любви юной Беллы и обаятельного Эдварда заставляла сердца зрительниц трепетать. Восторженно наслаждаясь каждым эпизодом, мы обошли вниманием многие любопытные вещи. А теперь решили узнать, какие детали и сюжетные подробности упустили из виду.

Длинные волосы оборотня Джейкоба были ненастоящими

Роскошная шевелюра героя Тейлора Лотнера, которую мы видим в 1-й части саги и частично во 2-й, на самом деле была париком. Самому актеру, кстати, эти волосы не нравились. Он сказал, что не хотел бы иметь такую прическу в реальной жизни. Лотнер даже признался, что с трудом узнал себя, когда впервые надел парик и посмотрелся в зеркало.

Когда Белла сидела с подругами в школьной столовой, Эдвард отреагировал на мысли девушек

Когда Эдвард впервые встречает Беллу в школьной столовой, зрители еще не знают, что он умеет читать мысли. Поэтому не все заметили его странную реакцию на окружающих. Так, когда вампир проходил мимо столика, где сидела Белла с новоиспеченными подругами, он ухмыльнулся. Просто он «услышал» мысли девушек и понял, что они обсуждают его.

Еще не все заметили, что, сев за столик, вампир смутился и нахмурился. А если кто-то и обратил на это внимание, то наверняка ошибочно объяснил поведение Эдварда тем, что Белла на него уставилась. Когда впоследствии Каллен рассказывает, что может читать мысли всех людей, кроме Беллы, становится понятным выражение лица Эдварда в столовой. Он просто напрягся, не сумев распознать, о чем же думает загадочная девушка.

Белла психологически не повзрослела

Поначалу может показаться, что Белла — решительная, самодостаточная героиня. Ведь она смело выбирает свой жизненный путь — стать вампиром — и самоотверженно движется к мечте. Но на самом деле она абсолютно слабовольная девушка, которая отдает свою судьбу в руки Эдварда — по сути монстра, способного невольно причинить ей вред.

Понятие независимости чуждо Белле. На протяжении всей саги ее вечно опекают и контролируют Эдвард и Джейкоб. Есть даже мнение, что в вампире девушка видит образ отца, который не жил с ней в детстве. Каллен вечно вытаскивает Беллу из неприятных или опасных ситуаций. А еще он обращается с ней нежно и бережно, как с ребенком. Кстати, Эдвард и Джейкоб довольно часто берут героиню на руки. Такие сцены лишний раз подтверждают, что в душе Белла так и осталась маленькой девочкой.

У Джеймса есть тату, хотя на коже вампиров не должны оставаться повреждения

В киносаге упоминается, что любой шрам, царапина и прочие повреждения мгновенно заживают на коже вампира. И мы можем неоднократно в этом убедиться. Например, когда Белла после тяжелых родов превращается в вампира, все ее синяки и раны пропадают прямо на глазах у зрителей. Однако в фильме есть одна нестыковка: у Джеймса, возлюбленного рыжеволосой Виктории, можно заметить татуировку. Хотя, если бы вампир решил набить рисунок на своем теле, его кожа сразу зажила бы и на ней не осталось бы ни намека на наколку. Дело в том, что это настоящая татуировка актера, сыгравшего Джеймса. Просто по какой-то причине создатели «Сумерек» не замаскировали ее.

Вампирша Виктория не сразу стала рыжей

Многие запомнили Викторию как рыжеволосую девушку. Однако в 1-м фильме вампирша была блондинкой. Цвет ее волос поменялся лишь в ленте «Сумерки. Сага. Новолуние». Вообще рыжие волосы в разных культурах издавна считались символом коварства, злости, недружелюбия по отношению к другим людям и власти над ними. Именно такой во 2-й и 3-й частях саги предстает перед нами Виктория, одержимая желанием отомстить Калленам за гибель своего парня Джеймса.

Существа, о которых читает Белла, пытаясь понять Эдварда, действительно есть в мифологии

Когда Белла догадывается, что Эдвард — необычный человек, она начинает копаться в книгах и в интернете в поисках информации. И натыкается на сведения о неких апотамкинах, которые якобы напрямую связаны с вампирами. Эти существа действительно описываются в мифологии коренных народов Америки. Но на самом деле они не имеют отношения к вампирам. По легенде, апотамкин — это огромное морское чудище с клыками и рыжими волосами. Им частенько пугали детей, чтобы те не убегали от родителей.

О возможности получить образование Белла говорит лишь единожды

Пока развивались события, Белла успела доучиться в выпускном классе и окончить школу. Однако о том, чем дальше она будет заниматься в жизни и как обеспечивать себя, девушка вообще не думает. Единственный раз Белла заговорила о поступлении в колледж в беседе с мамой в ленте «Сумерки. Сага. Затмение». И то лишь потому, что ей надо было как-то объяснить матери, почему они не смогут видеться: ведь героиня собиралась обратиться в вампира. Создается впечатление, что Беллу не интересует ничего, кроме романтических мечтаний о вечной любви с Эдвардом. Довольно необдуманно, ведь в жизни может случиться всякое.

Эдвард публично рассказывает о Вольтури, хотя вампиров наказывают за раскрытие их секрета

Во 2-й части саги Эдвард рассказывает Белле о могущественном клане Вольтури, который карает вампиров за нарушение их законов. Один из этих законов запрещает посвящать обычных людей в тайну своего существования. Однако это не мешает Эдварду раскрывать секреты прямо на уроке литературы, когда вокруг полно одноклассников.

Каллены подарили Белле на день рождения билеты на самолет, на котором она позже полетит к маме

Во 2-й части саги Каллены-старшие преподносят Белле на день рождения небольшой подарок. Но зрители не успевают узнать, что же было в коробке: Белла порезалась об упаковку, и Джаспер напал на нее. В 3-й части Эдвард напоминает девушке, что его родители подарили ей на день рождения билеты на самолет и что она может в последний раз повидаться с мамой. Скорее всего, это и был тот злополучный подарок.

В сценах, где Белла и Эдвард играют в шахматы, есть пасхалка

В фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» молодожены Белла и Эдвард во время медового месяца часто играют в шахматы. Наверняка многие обратили внимание на то, что фигуры на доске необычные: вместо черных используются красные. Именно такие шахматы были изображены на обложке книги, по которой снята эта лента.

За Ренесми всё решили, когда она была еще младенцем

Джейкоб запечатлелся с Ренесми, дочерью Беллы и Эдварда, когда та только появилась на свет. Это значит, что, когда она вырастет, ее избранником априори должен стать оборотень. Но никто даже не подумал о том, что не мешало бы дождаться, когда Ренесми станет взрослым человеком и самостоятельно примет решение. Вместо этого судьбу маленькой девочки определили заранее.

Все Каллены носят украшения с одним и тем же узором

У каждого члена семьи Каллен можно заметить украшение с одинаковым рисунком. У Эдварда, Эммета и Джаспера это кожаный браслет, у Эсми — серебряный. Розали и Элис предпочитают колье, Карлайл — серебряное кольцо. В последней части ставшая вампиром Белла носит кожаный браслет, как и ее муж. Эти аксессуары не описываются в книгах, герои надевают их только в фильмах. Так сценаристы показали, что Каллены считают себя не только вампирским кланом, но и настоящей семьей, в которой все преданы друг другу. Поэтому на украшениях изображен не просто рисунок, а герб семьи, в котором каждая деталь имеет особое значение. Так, лев олицетворяет невероятную силу — главную особенность вампиров. Трилистник символизирует вечность, тоже немаловажную для вампиров категорию. А вот рука — символ именно Калленов. Эта деталь отражает их доверие и искренность, готовность каждого члена семьи быть верным своим родным до конца.