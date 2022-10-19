12 свежих фильмов, от которых за один вечер заряжаешься энергией на долгие месяцы холодов
Дождливый осенний пейзаж за окном — это еще не повод хандрить. Ведь в последнее время киношники выпустили так много жизнеутверждающих фильмов, что их с лихвой хватит для поднятия настроения. Рассказываем о том, какие ленты можно посмотреть в свободные деньки, чтобы зарядиться дозой позитива. А в конце статьи вы узнаете, какая воодушевляющая киноновинка ждет нас в канун Нового года.
Три тысячи лет желаний (2022)
Ученый Алитеа прилетает в Стамбул на научную конференцию. На местном базаре она покупает бутылку и уже в отеле обнаруживает, что внутри нее живет джинн. Заключенный навеки в стеклянный сосуд, герой умоляет свою новую хозяйку загадать 3 желания и наконец освободить его. Алитеа сомневается, что одними только желаниями можно исправить ситуацию. Тогда джинн решает рассказать ей свою грустную историю, чтобы ее мнение поменялось.
- Это достойно «Оскара». Я был буквально загипнотизирован. Прекрасная история, конец которой заставит вас улыбнуться и всплакнуть. © dmerette / IMDb
Пассажиры ночи (2022)
Действие картины разворачивается в Париже 1980-х годов. Элизабет недавно рассталась с мужем и теперь вынуждена сама обеспечивать двоих детей-подростков. Она становится ведущей ночной радиопередачи и там знакомится с бездомной и безработной Талулой, мечтающей стать актрисой. Элизабет проникается к девушке симпатией и берет ее под свое крыло. Теперь они будут жить вчетвером и вместе справляться со всеми жизненными невзгодами.
Боги хеви-метала (2022)
В главной роли — звезда «Оно» Джейден Мартелл (на фото слева). Его герой Кевин давно является объектом насмешек школьников. Он хочет изменить ситуацию, и неожиданно его друг Хантер предлагает ему стать барабанщиком в рок-группе. Приятели ищут и других музыкантов: так Кевин знакомится со своей будущей первой любовью — виолончелисткой Эмили. После этого группа начинает готовиться к музыкальному конкурсу, мечтая выбиться в кумиры школьников.
- Сценарий превосходный, актерская игра великолепная! Очень веселый и милый во всех отношениях фильм. © juanmuscle / IMDb
Ненастоящий папа (2022)
Дэвид — закоренелый холостяк. Но у него есть 9-летний сын Бенито. Когда его мама (ее играет Наталия Орейро) попадает в автокатастрофу, все заботы о мальчике ложатся на плечи Дэвида. Неожиданно выясняется, что герой не является биологическим отцом Бенито. Дэвид решает найти настоящего папу мальчика и поскорее избавиться от проблем. Однако в процессе поисков он начинает сближаться с Бенито.
- Нужно снимать больше такого кино. © estherechegollen / IMDb
Посмотри в обе стороны (2022)
Главная героиня Натали учится на выпускном курсе университета. После одного свидания Натали подозревает, что беременна. Теперь ее планы на жизнь зависят от теста на беременность. Дальше действие происходит в 2 параллельных реальностях. В одной героиня строит блестящую карьеру кинопродюсера, а в другой становится мамой и выбирает тихую семейную жизнь с более скромной работой. И каждый из этих путей оказывается тернист.
- Этот фильм заставляет задуматься о выборе, который мы делаем, и о том, что если никогда не терять веру в себя, то все будет хорошо. © taleralexandra / IMDb
Прогулки вдвоем (2022)
18-летняя Оден против воли матери (играет Энди Макдауэлл) отправляется на лето к отцу в маленький прибрежный городок, чтобы разобраться в себе, прежде чем ехать на учебу в колледж. На новом месте девушка никак не может завести друзей. Поэтому развлекается она тем, что в одиночестве бродит ночами по улицам города. Во время одной из таких прогулок Оден знакомится с загадочным парнем Илаем, страдающим бессонницей. Парень предлагает девушке сделать все то, что она не успела или не смогла сделать в детстве.
- Этот фильм как идеальное угощение: он поднял настроение и сделал меня счастливой! © juanmuscle / IMDb
Руби, собака-спасатель (2022)
Дэниел давно грезит о работе в поисково-спасательной группе, но ему уже много раз отказывали. Попасть в отряд герой может только до 30 лет. Неожиданно Дэниел узнает о том, что отряду нужна собака. Команде требуется немецкая овчарка, однако они не могут ее приобрести. В итоге герой забирает из приюта умную, но гиперактивную колли по кличке Руби. Уже несколько семей сдавали эту собаку обратно в приют, потому что она просто не поддавалась дрессировке. Вместе Руби и ее новый хозяин будут пытаться попасть в команду спасателей.
- Включила фильм в список тех, которые смотрю, когда у меня мрачное настроение. © gladys64 / IMDb
Не забывай, что я люблю тебя (2021)
Тейлор — успешная женщина. В день своего 30-летия героиня узнает, что ее мама перед уходом из жизни оставила для дочери капсулу времени. В ней, помимо прочего, лежат бумажки с необычными заданиями: например, нужно познакомиться с новым человеком. Героиня начинает выполнять эти задания и вдруг осознает, что в ее жизни все это время не было ничего интересного — только работа. Теперь Тейлор предстоит в корне изменить свою жизнь.
- Фильм смог удержать мой интерес. Это нечто большее, чем просто кино для субботнего вечера. © Jackbv123 / IMDb
Шагни вперед (2022)
Главная героиня — 26-летняя балерина Элиза. Она буквально одержима работой, которая открывает перед ней большие перспективы. Во время одного из спектаклей у Элизы происходит разрыв связок. Девушке придется долго восстанавливаться, но в театре никто не намерен ждать. Ко всему прочему, Элизу предает молодой человек. Теперь героине нужно найти новый источник вдохновения и заново поверить в себя. А поможет ей в этом современный танец.
- Блестяще от начала до конца. Еще одно достижение французского кинематографа! © artee-4 / IMDb
Этому быть! (2021)
Сюжет строится вокруг двух, казалось бы, совсем разных мужчин. Первый — Луи, обеспеченный бизнесмен, который, несмотря на карьерные успехи, недоволен своей жизнью. Второй — Игор, доставщик продуктов, умный и жизнерадостный парень с ограниченными возможностями. Жизни героев переплетаются, когда Луи случайно сбивает Игора на машине. Так герои начинают общаться, после чего Луи решает взять нового друга с собой в путешествие на юг Франции.
Джесси и эльфенок (2022)
Джесси с детства мечтает стать парикмахером. Еще маленькой девочкой она знакомится с лесным эльфом по имени Гилли Ду, который имеет уникальный дар — делать потрясающие укладки волос. Джесси и эльфенок становятся близкими друзьями, но судьба их разлучает. Спустя годы повзрослевшая героиня устраивается на работу в салон красоты, но из всех занятий девушке доверяют лишь приготовление чая и мытье полов. Гилли Ду находит свою давнюю знакомую и незаметно для всех помогает ей осуществить мечту, благо видеть его может только сама Джесси.
- Чем-то напоминает мультик «Рататуй», такой же душевный и смешной. © rorypeterbradshaw / IMDb
Бонус: предстоящий фильм «Матильда»
Это музыкальная адаптация романа о вундеркинде Матильде. По сюжету в малообразованной семье Вормвуд растет гениальная девочка. Она невероятно умна и развита не по годам. Однако семья пренебрежительно относится к Матильде, а отец даже отнимает у девочки книги и заставляет ее смотреть сомнительные телешоу.
Единственный человек, проявляющий чуткость к героине, — это ее учительница мисс Хани. Вместе они борются с родителями Матильды, а еще с суровым школьным директором мисс Транчбулл. Кстати, в новой версии мисс Транчбулл играет Эмма Томпсон, известная по роли профессора Трелони в поттериане. Онлайн-премьера картины состоится 25 декабря 2022 года.
А какие одухотворяющие фильмы смотрите вы в тоскливые минуты?