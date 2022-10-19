12 свежих фильмов, от которых за один вечер заряжаешься энергией на долгие месяцы холодов

Дождливый осенний пейзаж за окном — это еще не повод хандрить. Ведь в последнее время киношники выпустили так много жизнеутверждающих фильмов, что их с лихвой хватит для поднятия настроения. Рассказываем о том, какие ленты можно посмотреть в свободные деньки, чтобы зарядиться дозой позитива. А в конце статьи вы узнаете, какая воодушевляющая киноновинка ждет нас в канун Нового года.

Три тысячи лет желаний (2022)

Рейтинг IMDb — 6,8 Ученый Алитеа прилетает в Стамбул на научную конференцию. На местном базаре она покупает бутылку и уже в отеле обнаруживает, что внутри нее живет джинн. Заключенный навеки в стеклянный сосуд, герой умоляет свою новую хозяйку загадать 3 желания и наконец освободить его. Алитеа сомневается, что одними только желаниями можно исправить ситуацию. Тогда джинн решает рассказать ей свою грустную историю, чтобы ее мнение поменялось. Это достойно «Оскара». Я был буквально загипнотизирован. Прекрасная история, конец которой заставит вас улыбнуться и всплакнуть. © dmerette / IMDb

Пассажиры ночи (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Действие картины разворачивается в Париже 1980-х годов. Элизабет недавно рассталась с мужем и теперь вынуждена сама обеспечивать двоих детей-подростков. Она становится ведущей ночной радиопередачи и там знакомится с бездомной и безработной Талулой, мечтающей стать актрисой. Элизабет проникается к девушке симпатией и берет ее под свое крыло. Теперь они будут жить вчетвером и вместе справляться со всеми жизненными невзгодами.

Боги хеви-метала (2022)

Рейтинг IMDb — 6,7 В главной роли — звезда «Оно» Джейден Мартелл (на фото слева). Его герой Кевин давно является объектом насмешек школьников. Он хочет изменить ситуацию, и неожиданно его друг Хантер предлагает ему стать барабанщиком в рок-группе. Приятели ищут и других музыкантов: так Кевин знакомится со своей будущей первой любовью — виолончелисткой Эмили. После этого группа начинает готовиться к музыкальному конкурсу, мечтая выбиться в кумиры школьников. Сценарий превосходный, актерская игра великолепная! Очень веселый и милый во всех отношениях фильм. © juanmuscle / IMDb

Ненастоящий папа (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2 Дэвид — закоренелый холостяк. Но у него есть 9-летний сын Бенито. Когда его мама (ее играет Наталия Орейро) попадает в автокатастрофу, все заботы о мальчике ложатся на плечи Дэвида. Неожиданно выясняется, что герой не является биологическим отцом Бенито. Дэвид решает найти настоящего папу мальчика и поскорее избавиться от проблем. Однако в процессе поисков он начинает сближаться с Бенито. Нужно снимать больше такого кино. © estherechegollen / IMDb

Посмотри в обе стороны (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Главная героиня Натали учится на выпускном курсе университета. После одного свидания Натали подозревает, что беременна. Теперь ее планы на жизнь зависят от теста на беременность. Дальше действие происходит в 2 параллельных реальностях. В одной героиня строит блестящую карьеру кинопродюсера, а в другой становится мамой и выбирает тихую семейную жизнь с более скромной работой. И каждый из этих путей оказывается тернист. Этот фильм заставляет задуматься о выборе, который мы делаем, и о том, что если никогда не терять веру в себя, то все будет хорошо. © taleralexandra / IMDb

Прогулки вдвоем (2022)

Рейтинг IMDb — 6,1 18-летняя Оден против воли матери (играет Энди Макдауэлл) отправляется на лето к отцу в маленький прибрежный городок, чтобы разобраться в себе, прежде чем ехать на учебу в колледж. На новом месте девушка никак не может завести друзей. Поэтому развлекается она тем, что в одиночестве бродит ночами по улицам города. Во время одной из таких прогулок Оден знакомится с загадочным парнем Илаем, страдающим бессонницей. Парень предлагает девушке сделать все то, что она не успела или не смогла сделать в детстве. Этот фильм как идеальное угощение: он поднял настроение и сделал меня счастливой! © juanmuscle / IMDb

Руби, собака-спасатель (2022)

Рейтинг IMDb — 7,2 Дэниел давно грезит о работе в поисково-спасательной группе, но ему уже много раз отказывали. Попасть в отряд герой может только до 30 лет. Неожиданно Дэниел узнает о том, что отряду нужна собака. Команде требуется немецкая овчарка, однако они не могут ее приобрести. В итоге герой забирает из приюта умную, но гиперактивную колли по кличке Руби. Уже несколько семей сдавали эту собаку обратно в приют, потому что она просто не поддавалась дрессировке. Вместе Руби и ее новый хозяин будут пытаться попасть в команду спасателей. Включила фильм в список тех, которые смотрю, когда у меня мрачное настроение. © gladys64 / IMDb

Не забывай, что я люблю тебя (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Тейлор — успешная женщина. В день своего 30-летия героиня узнает, что ее мама перед уходом из жизни оставила для дочери капсулу времени. В ней, помимо прочего, лежат бумажки с необычными заданиями: например, нужно познакомиться с новым человеком. Героиня начинает выполнять эти задания и вдруг осознает, что в ее жизни все это время не было ничего интересного — только работа. Теперь Тейлор предстоит в корне изменить свою жизнь. Фильм смог удержать мой интерес. Это нечто большее, чем просто кино для субботнего вечера. © Jackbv123 / IMDb

Шагни вперед (2022)

Рейтинг IMDb — 7,3 Главная героиня — 26-летняя балерина Элиза. Она буквально одержима работой, которая открывает перед ней большие перспективы. Во время одного из спектаклей у Элизы происходит разрыв связок. Девушке придется долго восстанавливаться, но в театре никто не намерен ждать. Ко всему прочему, Элизу предает молодой человек. Теперь героине нужно найти новый источник вдохновения и заново поверить в себя. А поможет ей в этом современный танец. Блестяще от начала до конца. Еще одно достижение французского кинематографа! © artee-4 / IMDb

Этому быть! (2021)

Рейтинг IMDb — 6,9 Сюжет строится вокруг двух, казалось бы, совсем разных мужчин. Первый — Луи, обеспеченный бизнесмен, который, несмотря на карьерные успехи, недоволен своей жизнью. Второй — Игор, доставщик продуктов, умный и жизнерадостный парень с ограниченными возможностями. Жизни героев переплетаются, когда Луи случайно сбивает Игора на машине. Так герои начинают общаться, после чего Луи решает взять нового друга с собой в путешествие на юг Франции.

Джесси и эльфенок (2022)

Рейтинг IMDb — 6,4 Джесси с детства мечтает стать парикмахером. Еще маленькой девочкой она знакомится с лесным эльфом по имени Гилли Ду, который имеет уникальный дар — делать потрясающие укладки волос. Джесси и эльфенок становятся близкими друзьями, но судьба их разлучает. Спустя годы повзрослевшая героиня устраивается на работу в салон красоты, но из всех занятий девушке доверяют лишь приготовление чая и мытье полов. Гилли Ду находит свою давнюю знакомую и незаметно для всех помогает ей осуществить мечту, благо видеть его может только сама Джесси. Чем-то напоминает мультик «Рататуй», такой же душевный и смешной. © rorypeterbradshaw / IMDb

Бонус: предстоящий фильм «Матильда»

Это музыкальная адаптация романа о вундеркинде Матильде. По сюжету в малообразованной семье Вормвуд растет гениальная девочка. Она невероятно умна и развита не по годам. Однако семья пренебрежительно относится к Матильде, а отец даже отнимает у девочки книги и заставляет ее смотреть сомнительные телешоу. Единственный человек, проявляющий чуткость к героине, — это ее учительница мисс Хани. Вместе они борются с родителями Матильды, а еще с суровым школьным директором мисс Транчбулл. Кстати, в новой версии мисс Транчбулл играет Эмма Томпсон, известная по роли профессора Трелони в поттериане. Онлайн-премьера картины состоится 25 декабря 2022 года.