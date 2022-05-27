12 захватывающих фильмов, которые идеальны для уютного семейного кинопросмотра

Ничего не может быть лучше семейного вечернего кинопросмотра. Ведь это крайне увлекательное, эмоциональное, а главное, объединяющее людей времяпрепровождение. Однако найти фильмы, которые идеально подошли бы для детей и вместе с тем были бы по-настоящему интересны взрослым, подчас бывает не так просто.

Мы в ADME взяли на себя смелость решить эту маленькую проблему за вас и подготовили подборку крутых фильмов, которые подарят яркие эмоции не только впечатлительной ребятне и подросткам, но и их искушенным родителям.

Кролик Питер — 2 (2021)

Рейтинг IMDb — 6,2 Непоседливому и бесстрашному кролику по имени Питер наконец повезло обрести гармоничную и спокойную жизнь в пригороде вместе со своим любимым семейством. Однако душа его все же жаждет приключений. Поэтому довольно скоро кролик отправляется в большой город на поиски острых ощущений. Вот только Питер не учел, что члены его большой дружной семьи пойдут вслед за ним, чтобы вернуть его домой, и это обернется для всех большими проблемами. Улыбка не сходила с лица, даже когда я вышла из кинотеатра. Фильм классный и дарит ощущение счастья. © crystalrosexoxo / IMDb

Митчеллы против машин (2021)

Рейтинг IMDb — 7,6 Кэти Митчелл всегда чувствовала, что родители считают ее увлечение съемками фильмов бесперспективным. Поэтому своему поступлению в киношколу на другом конце страны она радовалась особенно сильно. Несколько омрачило ее радость то, что глава семейства, папаша Митчелл, решил воспользоваться обстоятельствами и вместо одиночного перелета для дочери организовал целое семейное путешествие до вуза на авто. Но и это еще не все, ведь в пути Митчеллы узнают, что внезапно началось повсеместное восстание машин.

Зачарованная (2007)

Рейтинг IMDb — 7,1 Юная Жизель родом из мультяшного сказочного мира. Жизнь ее складывалась как нельзя лучше, ведь она целыми днями пела, танцевала, дружила со зверушками, а вскоре и вовсе должна была выйти замуж за прекрасного принца. Вот только на ее пути возникла злобная мачеха избранника. Чтобы расстроить свадьбу, с помощью черной магии королева отправляет принцессу в современный мир, где, по ее мнению, Жизель не видать счастливого финала. Очень остроумный сюжет. Заметно, что актеры и сами получали огромное удовольствие от процесса съемок. Настоящее сокровище. © Smells_Like_Cheese / IMDb

Дорога домой (2021)

Рейтинг IMDb — 6,5 Кто не слышал об огромном разнообразии живности в Австралии? Чаще всего звери свободно разгуливают в местах своего обитания, однако герои данной картины всю жизнь прожили в зоопарке, ежедневно веселя сотни посетителей. Но в какой-то момент даже сытая и спокойная жизнь перестает быть для них аргументом для того, чтобы остаться. Поэтому 5 друзей совершают дерзкий побег и отправляются на поиски родных мест.

Тайная жизнь пчел (2008)

Рейтинг IMDb — 7,2 Рано потеряв мать, 14-летняя Лили Оуэнс вынуждена жить наедине со своим деспотичным отцом. Однако долго терпеть это напряжение для нее оказывается невозможным, поэтому вскоре Лили решает сбежать со своей единственной подругой Розалин. Девочки отправляются в город, который был изображен на картинке, принадлежавшей матери Лили.

8-битное Рождество (2021)

Рейтинг IMDb — 6,7 Действие фильма происходит в конце 80-х. 10-летний мальчишка Джек Дойл мечтает получить на Рождество новейшую приставку Nintendo — мечту всех детей и подростков того времени. Поэтому вместе с друзьями он решает провернуть хитрую авантюру, чтобы исполнить свое заветное желание во что бы то ни стало.

Виво (2021)

Рейтинг IMDb — 6,7 С самого детства зверек кинкажу по имени Виво одержим творчеством и с удовольствием выступает на публике вместе с уличным музыкантом Андресом. Однажды Андрес получает письмо от своей давней возлюбленной, в котором она приглашает его приехать и выступить вместе. Для музыканта это прекрасный шанс признаться ей в чувствах с помощью песни, которую он написал много лет назад, однако никуда отправиться он не успевает. Поэтому Виво лично пускается в опасное путешествие на другой конец света, чтобы передать женщине текст песни.

Флора и Улисс (2021)

Рейтинг IMDb — 6,2 10-летняя Флора Бакман просто обожает комиксы о супергероях. И в этом нет ничего удивительного, ведь в прошлом ее отец был автором подобных историй. Однажды девочка находит маленькую белочку, по поведению которой быстро понимает, что та обладает не только интеллектом, но и сверхспособностями. Вот только их дружба оказывается под угрозой, когда против белочки выступают родители Флоры, да еще и выясняется, что на нее охотятся эксперты по отлову животных.

Самая большая маленькая ферма (2018)

Рейтинг IMDb — 8 Сложно спокойно жить в многоквартирном доме, если у вас есть пес, который любит полаять. Именно с такой проблемой и столкнулась супружеская пара — Джон и Молли Честер, проживающие в крошечной квартире в Лос-Анджелесе. В итоге, желая оставить позади городские заботы и суету, они решают переехать в пригород, а заодно и исполнить свою давнюю мечту — выстроить с нуля уникальную ферму, находящуюся в полной гармонии с природой.

Проект «Адам» (2022)

Рейтинг IMDb — 6,7 Однажды ночью 12-летний парень Адам Рид заходит в свой гараж и находит там прячущегося мужчину. Загадочный незнакомец заявляет, что является повзрослевшей версией Адама из будущего. Рискнув всем, он вернулся назад во времени с секретной миссией, но из-за неудачного приземления и, как следствие, разбитого воздушного судна ему теперь нужна помощь мальчика. Этот фильм нужно смотреть! Вдумчивый, остроумный и очень душевный! © parksiet / IMDb

Я краснею (2022)

Рейтинг IMDb — 7 13-летняя Мэйлинь — активная и неунывающая девочка, которая всеми силами пытается угодить своей строгой матери. Однажды Мэйлинь неожиданно обнаруживает в себе странную способность: теперь каждый раз, когда она испытывает сильные эмоции, например волнуется или злится, она превращается в большую красную панду. И конечно же, происходить это начинает бесконтрольно и в самые неподходящие моменты.

Приключения Паддингтона (2014)

Рейтинг IMDb — 7,2 Из перуанских тропических лесов мишка по имени Паддингтон прибывает в Лондон, чтобы стать истинным английским джентльменом. На железнодорожной станции он сталкивается с семейством Браунов, которые предлагают ему приют. В благодарность за гостеприимство Паддингтон берется от всей души помогать хозяевам с домашними хлопотами, только вот из-за своей неуклюжести он приносит больше проблем, чем пользы. В конечном счете глава семейства принимает решение выселить непоседливого гостя. Этот фильм как большое и теплое медвежье объятие. Он проникает в самое сердце благодаря своему шарму и юмору. © shawneofthedead / IMDb