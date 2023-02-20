13 героев свежих фильмов и сериалов, на одежду которых стоит обратить внимание. Их образы мы вот-вот увидим на улицах

Актуальные тенденции из кино плавно переходят с экрана сначала на подиумы, а потом и к нам в гардероб. Например, сериал «Уэнсдэй» так полюбился публике, что готический стиль снова вернулся в моду. А благодаря героям сериала «Очень странные дела» стали популярны двойной деним и фланелевые рубашки 90-х.





Пенелопа Фезерингтон («Бриджертоны») — платье с завышенной талией

Гардероб из сериала «Бриджертоны» получил замечательные отзывы, и эта оценка сохранялась на протяжении всех сезонов. Известные дизайнеры Эллен Мирожник и Софи Канале утверждают, что стиль эпохи Регентства возвращается, а героини сериала задают новые тренды. Корсеты, платья с завышенной талией (Christian Dior) и жемчужные украшения (Junya Watanabe) были представлены на Неделе моды в Париже сезона весна-лето — 2023. Скоро образы из сериала будут повсюду. «Бриджертоны» распахнули дверь нашего воображения, и каждый раз, надевая цветочное платье с завышенной талией, мы чувствуем себя самой Пенелопой Фезерингтон. Более того, платья в стиле ампир, которые облегают лиф и свободно спадают под грудь, подходят практически всем.

Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй») — черное платье в готическом стиле

История о семейке Аддамс началась как серия комиксов в 1938 году. Прошло 85 лет с тех пор, как мир познакомился с Уэнсдэй Аддамс. За это время она почти не изменилась: 2 заплетенные косички, короткое черное платье с контрастным белым воротником и трикотажные гольфы. Однако героиня в новой интерпретации Netflix — «Уэнсдэй» 2022 года — пользуется большим успехом у зрителей, особенно когда речь идет о чувстве стиля. Художник по костюмам и обладательница премии «Оскар» Коллин Этвуд адаптировала образ девушки для поколения зумеров. Уэнсдэй не инициатор модной тенденции total black, но она как икона этого стиля повлияла на многих дизайнеров. Готический тренд вернулся на подиумы в коллекциях модных домов от Christian Dior и Chanel до Rick Owens и Ambush.

Одиннадцать (Джейн Хоппер, «Очень странные дела») — фланелевая рубашка

© Stranger Things / Netflix and co-producers , Antonio Calanni / Associated Press / East News Antonio Calanni / Associated Press / East News

Создатели картины «Очень странные дела» проделали отличную работу, точно отразив модные тенденции 80-х. Сериал воодушевил многие бренды: Levi’s, Converse и Nike согласились представить публике уникальный стиль в 3-м сезоне. А 4-й побудил Quiksilver на запуск новой линии одежды. Фланелевая рубашка, которую так часто надевала Одиннадцать в сериале, станет популярной и в 2023 году. На модном показе Bottega Veneta весна-лето — 2023 любовь дизайнера проявилась в этом скромном предмете гардероба.

Мэдди Перес («Эйфория») — платье с вырезами

Образ одной из главных героинь сериала «Эйфория» Мэдди Перес можно назвать самым узнаваемым. Гардероб девушки состоит из мини-юбок, укороченных топов, облегающих платьев и расклешенных брюк в стиле 90-х. Уверенная в себе и боевая Мэдди стала воплощением стиля и за пределами «Эйфории». Например, в коллекции Coperni весна-лето — 2023 преобладают платья с вырезами.

Мэрилин Монро («Блондинка») — культовый розовый цвет

Фильм «Блондинка» 2022 года о жизни Мэрилин Монро получил неоднозначные отзывы. Но кинокритики пришли к единому мнению, что выбор костюмов совершенен. Особое внимание заслуживает розовое платье Монро. Valentino превратил розовый в цвет момента, а культовое платье вдохновляет многих знаменитостей. Этот яркий цвет стал одним из фаворитов на Неделе моды в Париже сезона весна-лето — 2023, и мы вот-вот увидим его на улицах городов.

Нео («Матрица: Воскрешение») — черный плащ

На самом деле «Матрицу» можно назвать фильмом о моде. И с выходом 4-й части, «Матрица: Воскрешение», киберпанк 90-х вернулся в тренды. Хейли Бибер надела черный кожаный плащ в стиле «Матрицы» в январе 2023 года в Лос-Анджелесе. Эффектная модель с широкими лацканами из коллекции Saint Laurent сезона осень-зима — 2022 вызвала бы восхищение самого Нео.

Герои сериала «Игра в кальмара» — спортивный костюм

Задолго до того, как вышла драма-антиутопия «Игра в кальмара», Gucci и многие другие крупные бренды включали спортивный костюм в свои модные коллекции. А сериал снова возродил этот тренд 2000-х годов. Интерес к спортивным костюмам почти удвоился с момента дебюта сериала.

Моник («Змей») — цветные платки для волос

Мода уже давно обращается за идеями к эпохе 70-х. Сериал «Змей» продемонстрировал этот гламурный и богемный период в лучшем виде. Чего стоит только стиль главной героини Моник — это настоящий мастер-класс. Дизайнеры вернули цветные платки для волос на подиумы. Этот предмет гардероба появился в коллекции Kim Shui сезона осень-зима — 2022.

Патриция Реджани («Дом Gucci») — платье в горошек

Фильм «Дом Gucci» не только рассказал историю одного из модных домов, но и показал тренды 80-х. Художник по костюмам и обладательница премии «Оскар» Джанти Йейтс в полной мере использовала свой доступ к архивам Gucci, чтобы правдоподобно одеть актеров. После выхода фильма количество интернет-поисков платья в горошек, которое часто носила Патриция, моментально увеличилось. А в 2022 году такие платья стали еще более популярны. Кейт Миддлтон, Белла Хадид и Кендалл Дженнер появлялись в нем на публике.

Круэлла («Круэлла») — сочетание черного и белого цветов

Мода в фильме «Круэлла» повлияла на возвращение черно-белых образов на подиумы. Тренд переживает ренессанс: сочетания этих цветов заполонили коллекцию Christian Dior сезона весна-лето — 2023.

Лайза Миннелли («Холстон») — платье с Ʌ-образным вырезом (американская пройма)

После выпуска сериала «Холстон» о модном дизайнере 70-х люди заинтересовались брендом. Особенной популярностью пользовалось платье с Ʌ-образным вырезом — фирменный образ Холстона, вдохновением которого стала Лайза Миннелли. Американская пройма снова вернулась в моду, и наглядный тому пример — это платье из коллекции Carolina Herrera весна-лето — 2023.

Билли («Очень странные дела») — джинсовый костюм

Двойной деним — это модная тенденция, которую часто приписывают 90-м годам, но именно 70-е и 80-е сделали ее возможной. Чтобы создать крутой образ, молодежь того времени надевала большие куртки и узкие брюки. А еще было популярно стирать джинсы в кислоте, чтобы состарить материал. Один из героев сериала «Очень странные дела», хулиган Билли из 80-х, носил именно такой джинсовый костюм. Ностальгия по тому времени воодушевила модных дизайнеров, и двойной деним был повсюду на осенних подиумах 2022 года.

Эмили Купер («Эмили в Париже») — берет