14 актеров и актрис, которых так сильно преобразили ради роли в новом «Аватаре», что их родная мама с трудом узнает на экране

Выход продолжения блокбастера про жителей планеты Пандора зрители ждали целых 13 лет. Благодаря уникальной технологии захвата движения популярным актерам удалось в полной мере перенести на экран эмоции и переживания своих героев. А специалисты по визуальным эффектам даже смогли сделать инопланетян на’ви внешне немного похожими на голливудских знаменитостей, которые участвовали в съемках фрнашизы. Поэтому мы и решили сравнить реальные фотографии актеров и актрис с их яркими образами из фильма «Аватар: Путь воды».