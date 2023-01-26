14 актеров и актрис, которых так сильно преобразили ради роли в новом «Аватаре», что их родная мама с трудом узнает на экране
Выход продолжения блокбастера про жителей планеты Пандора зрители ждали целых 13 лет. Благодаря уникальной технологии захвата движения популярным актерам удалось в полной мере перенести на экран эмоции и переживания своих героев. А специалисты по визуальным эффектам даже смогли сделать инопланетян на’ви внешне немного похожими на голливудских знаменитостей, которые участвовали в съемках фрнашизы. Поэтому мы и решили сравнить реальные фотографии актеров и актрис с их яркими образами из фильма «Аватар: Путь воды».
1. Сэм Уортингтон — Джейк Салли, бывший землянин, ставший на’ви, вождь клана Оматикайя
2. Зои Салдана — Нейтири, жена вождя клана Оматикайя
3. Си Си Эйч Паундер — Мо’ат, духовный лидер Оматикайя и мать Нейтири
4. Сигурни Уивер — Кири, приемная дочь Джейка и Нейтири
5. Джейми Флаттерс — Нетейам, старший сын Джейка и Нейтири
© Avatar: The Way of Water / 20th Century Studios and co-producers, Scott Garfitt/Invision/East News
6. Бритен Далтон — Ло’ак, младший сын Джейка и Нейтири
© Avatar: The Way of Water / 20th Century Studios and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News
7. Тринити Блисс — Туктирей, дочь Джейка и Нейтири
8. Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч
9. Джек Чемпион — Майлз «Паук» Сокорро, молодой землянин, родившийся на Пандоре
10. Дуэйн Эванс — младший — Ротксо, молодой охотник клана Меткайина
11. Клифф Кертис — Тоновари, вождь клана рифов Меткайина
12. Кейт Уинслет — Ронал, жена вождя клана рифов Меткайина
13. Бейли Басс — Цирея, ныряльщица клана Меткайина, дочь Тоновари
14. Филипп Гелджо — Аонунг, молодой охотник клана Меткайина, сын Тоновари
А вы уже посмотрели новый «Аватар»? Какие у вас впечатления?
Фото на превью Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Scott Garfitt/Invision/East News, Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News
AdMe/Кино/14 актеров и актрис, которых так сильно преобразили ради роли в новом «Аватаре», что их родная мама с трудом узнает на экране
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