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14 актеров и актрис, которых так сильно преобразили ради роли в новом «Аватаре», что их родная мама с трудом узнает на экране

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Выход продолжения блокбастера про жителей планеты Пандора зрители ждали целых 13 лет. Благодаря уникальной технологии захвата движения популярным актерам удалось в полной мере перенести на экран эмоции и переживания своих героев. А специалисты по визуальным эффектам даже смогли сделать инопланетян на’ви внешне немного похожими на голливудских знаменитостей, которые участвовали в съемках фрнашизы. Поэтому мы и решили сравнить реальные фотографии актеров и актрис с их яркими образами из фильма «Аватар: Путь воды».

1. Сэм Уортингтон — Джейк Салли, бывший землянин, ставший на’ви, вождь клана Оматикайя

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, ISABEL INFANTES/AFP/East News

2. Зои Салдана — Нейтири, жена вождя клана Оматикайя

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, ISABEL INFANTES/AFP/East News

3. Си Си Эйч Паундер — Мо’ат, духовный лидер Оматикайя и мать Нейтири

4. Сигурни Уивер — Кири, приемная дочь Джейка и Нейтири

20th Century Studios/Associated Press/East News, ANTHONY WALLACE/AFP/East News

5. Джейми Флаттерс — Нетейам, старший сын Джейка и Нейтири

6. Бритен Далтон — Ло’ак, младший сын Джейка и Нейтири

7. Тринити Блисс — Туктирей, дочь Джейка и Нейтири

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

8. Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

9. Джек Чемпион — Майлз «Паук» Сокорро, молодой землянин, родившийся на Пандоре

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, ISABEL INFANTES/AFP/East News

10. Дуэйн Эванс — младший — Ротксо, молодой охотник клана Меткайина

11. Клифф Кертис — Тоновари, вождь клана рифов Меткайина

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News

12. Кейт Уинслет — Ронал, жена вождя клана рифов Меткайина

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

13. Бейли Басс — Цирея, ныряльщица клана Меткайина, дочь Тоновари

20th Century Studios/Associated Press/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

14. Филипп Гелджо — Аонунг, молодой охотник клана Меткайина, сын Тоновари

А вы уже посмотрели новый «Аватар»? Какие у вас впечатления?

Фото на превью Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Scott Garfitt/Invision/East News, Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News
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AdMe/Кино/14 актеров и актрис, которых так сильно преобразили ради роли в новом «Аватаре», что их родная мама с трудом узнает на экране
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