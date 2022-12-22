14 комедий прошлых лет, которые не стыдно пересмотреть и два, и десять раз. А потом и друзьям посоветовать

«Современный кинематограф уже не тот» — слышится все чаще от искушенных зрителей. Мы нашли отличную альтернативу новым фильмам, чтобы было что посмотреть ленивыми вечерами и расслабиться. Давайте вспомним комедии прошлых лет, которые заставляли нас смеяться и оставляли после себя приятное впечатление.

Французский поцелуй (1995)

Рейтинг IMDb — 6,6 Когда Кейт узнает, что ее жених увлечен молодой парижанкой, она садится на самолет во Францию. Во время перелета она встречает Люка, мелкого мошенника, который использует ее, чтобы пронести украденное ожерелье. Кейт узнает об этом, и между ними начинается противостояние. Вскоре их саркастическое общение становится более теплым. Мне понравился фильм. Он поднимает настроение, смешной, да и пейзажи были великолепны. © DeeDee-10 / IMDb

Старые ворчуны (1993)

Рейтинг IMDb — 7 Джон Гастаффсон и Макс Голдман — два занудных соседа, которые годами враждовали друг с другом. Соперничество бывших друзей обостряется, когда появляется Ариэль и начинает нравиться им обоим. Однако когда Макс узнает, что Джон переживает семейные неурядицы и финансовый крах, он приходит на помощь. Их связь еще больше укрепляется, когда у Джона начинаются проблемы со здоровьем, и Макс приносит себя в жертву ради своего друга. Это фильм, который я смотрел с искренней улыбкой на лице. © compi24 / IMDb

Достать коротышку (1995)

Рейтинг IMDb — 6,9 Чили Палмер — мафиози из Майами, которого босс послал взыскать долг с Гарри Зимма, голливудского продюсера. Предложив свою собственную историю жизни в качестве идеи для фильма, Чили узнает, что быть мафиози и быть голливудским продюсером — не такие уж разные вещи. Умная, забавная, разрушительная сатира на голливудскую сцену. © Phoenix-36 / IMDb

Крысиные бега (2001)

Рейтинг IMDb — 6,4 Магнат развлекает своих самых богатых друзей спорами и ставками. Они натравливают друг на друга шестерых обычных людей в дикой гонке за $ 2 млн, запертых в камере хранения за сотни миль от стартовой точки. Богачи наблюдают за каждым шагом гонщиков, чтобы отслеживать своих фаворитов. Единственное правило — отсутствие правил. Чистое веселье для всей семьи! © hacks-56635 / IMDb

Девушки из офиса (1997)

Рейтинг IMDb — 6,6 Четыре девушки работают на позициях временных сотрудников в одной кредитной компании. Они находятся на самой низшей ступени иерархии офисной жизни. Несмотря на все жизненные перипетии и невзгоды, они стараются держаться вместе и подбадривать друг друга. Однако обстановка начинает накаляться, когда в офисе появляется воришка. Блистательная черная комедия, которая настолько реально показывает обстановку офиса, что я ждал, когда на экране появятся мои собственные коллеги. © moonspinner55 / IMDb

Отпетые мошенники (1988)

Рейтинг IMDb — 7,4 Мошенник Лоуренс Джеймисон — житель роскошного прибрежного курорта. Его жизнь похожа на слаженный механизм, пока на горизонте не появляется конкурент Фредди Бенсон, куда менее искусный, но все же хитрый пройдоха. Джеймисон решает избавиться от него, предлагая пари: кто первый получит от богатой наследницы крупную сумму, тот и останется на побережье, а другой должен будет покинуть город. Хороший пример того, как снять современную комедию без всякой пошлости и ненормативной лексики. © ccthemovieman-1 / IMDb

Заводила (1996)

Рейтинг IMDb — 6,9 Рой Мансон — боулер с многообещающей карьерой. Но его мечты рушатся в одночасье, когда он получает травму руки. Годы спустя Рой влачит жалкое существование, пока не встречает мужчину с феноменальными способностями к боулингу. Теперь цель Мансона — возвести нового знакомого на вершину этого вида спорта. Я никогда в жизни так много не смеялся. © alexkolokotronis / IMDb

Тусовщики из супермаркета (1995)

Рейтинг IMDb — 7 Это второй фильм в серии View Askewniverse и приквел к фильму «Клерки» 1994 года. Молодые парни, Ти Эс и его лучший друг Броди, отправляются в торговый центр после того, как их бросили девушки. Подруга Ти Эс, Брэнди, участвует в шоу знакомств в том же ТЦ, что и стало первоначальной причиной их разрыва. Тем временем бывшая Броди, Рене, начала встречаться с захудалым менеджером магазина Шенноном. Все, что я могу сказать, это «вау!». © incomprehendible / IMDb

Нецелованная (1999)

Рейтинг IMDb — 6 Джози Геллер — начинающая журналистка в «Чикаго Сан-Таймс». Для новой статьи она должна выдать себя за ученицу своей бывшей школы, чтобы изучить современную подростковую культуру. Но ее расследование заходит в тупик, когда она влюбляется в своего учителя английского языка. Я много раз смотрел этот фильм вместе со своей женой. © brian57039 / IMDb

Большая жратва (2005)

Рейтинг IMDb — 6,7 Фильм показывает смену в ресторане, сотрудники которого постоянно участвуют в розыгрышах и всегда найдут повод, чтобы повеселиться. Но этот день отличается тем, что к ним устраивается новый стажер, которому надо показать и объяснить все тонкости общения с клиентами, особенно теми, кто любит хамить официантам. Я сама работала в ресторанах, поэтому знаю все, что там обычно происходит. Этот фильм был действительно точным. Я смеялась до упаду. © *****stinkrbelle / IMDb

Ничего не вижу, ничего не слышу (1989)

Рейтинг IMDb — 6,8 Уолли — слепой, а Дэйв — глухой. Так вышло, что они стали свидетелями ужасного преступления. Только вот загвоздка в том, что Дэйв ничего не видел, а Уолли не смог задержать злоумышленницу. Друзья начинают собственное расследование, чтобы наказать виновницу. Я смотрел этот фильм уже несколько раз, и каждый раз он такой же забавный, как и в первый. © SamBob / IMDb

Нечего терять (1997)

Рейтинг IMDb — 6,7 Жизнь рекламного агента Ника Бима рушится в одночасье, когда он застает свою жену с другим мужчиной. Теперь ему нечего терять, и он решает уехать куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Однако в его планы вмешивается мелкий воришка, который хочет угнать его машину. Ник не хочет мириться с таким положением и давит педаль газа в пол. Так начинается приключение двух отчаянных людей. Вполне возможно, это один из самых смешных фильмов в истории. © seamovieman / IMDb

Мальчишник (1984)

Рейтинг IMDb — 6,3 Сюжет вращается вокруг мальчишника, который компания друзей устраивают для своего приятеля Рика Гэсско накануне его свадьбы. Молодому жениху предстоит пройти проверку на прочность, чтобы остаться верным своей невесте. Кроме того, его ждет встреча с ее бывшим, которого подослал отец девушки. Фильм смешной, предсказуемый и глупый, особенно конец, но в совокупности это выглядит забавно. Идеальный юмор 80-х, по которому я скучаю, уверен, что у многих так же. Он хоть и непристойный, но не слишком и просто веселит. © Smells_Like_Cheese / IMDb

То, что называют любовью (1993)

Рейтинг IMDb — 6,4 Молодая девушка Миранда Пресли (Саманта Мэтис) только начинает свою карьеру в качестве певицы. Она переезжает в Нэшвилл в погоне за мечтой. На пути к заветной цели ей предстоит пройти через разные проблемы и неурядицы. Кроме того, она также будет вовлечена в любовный треугольник. Как же в итоге сложится судьба Миранды? В целом, как история о молодых людях, пытающихся добиться успеха, это довольно увлекательный фильм, даже если временами он дает сбои. Однако если смотреть на него как на наследника старого Голливуда, «То, что называют любовью» — настоящее удовольствие. © a_chinn / IMDb