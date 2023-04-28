15 знаковых ролей, которые могли достаться другим актерам. Но звезды на небе не сошлись

Порой именитые режиссеры приглашают звезд на главные роли, но те отказываются. Либо артисты прослушиваются на одну роль, а получают другую. Многие киноманы задаются вопросом, как бы выглядел фильм, если бы в нем был другой каст. Мы порылись в интернете и узнали, какие знаменитые роли могли бы быть сыграны другими актерами и актрисами и почему все пошло не по плану.

Джеймс Франко хотел стать Человеком-пауком, а заполучил роль Гарри Озборна

David Longendyke/Everett Collection/East News , Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News

Сыграл: Тоби Магуайр

В супергеройских фильмах часто бывает так, что актер, пробовавшийся на роль героя, оказывается злодеем: Том Хиддлстон прослушивался на роль Тора, а стал Локи, Хит Леджер рассматривался на роль Брюса Уэйна, а в итоге стал Джокером. Однако задолго до всех этих случаев подобная участь постигла Джеймса Франко, который прошел кинопробы на роль Питера Паркера, а вместо этого получил предложение сыграть Гарри Озборна.

Кейт Уинслет отказалась сниматься во «Влюбленном Шекспире»

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Image supplied by Capital Pictures/East News

Сыграла: Гвинет Пэлтроу

После успеха «Титаника» Кейт Уинслет стало поступать много различных предложений сняться в кино. В том числе она была первой, кому предложили роль Виолы в картине «Влюбленный Шекспир». Однако актриса отказалась от нее, потому что хотела сконцентрироваться на участии в независимых фильмах. В конечном счете роль досталась Гвинет Пэлтроу, и та получила за нее заветную статуэтку «Оскар».

Киллиан Мерфи почти стал Бэтменом в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь»

ANGELA WEISS/AFP/East News , Warner Bros Pictures/Collection Christophel/East News

Сыграл: Кристиан Бейл

В одном из интервью Киллиан Мерфи признался, что почти прошел кастинг на главную роль, но ему не удалось обойти Кристиана Бейла. Тем не менее Нолан не смог проигнорировать талант Мерфи и предложил ему сыграть одного из главных антагонистов трилогии — Пугало.

Николь Кидман хотела сняться в «Ноттинг-Хилле» вместе с Хью Грантом

Melinda Sue Gordon / Netflix / Courtesy Everett Collection / East News , Polygram Filmed Entertainment/Working Title Films/Collection Christophel/East News

Сыграла: Джулия Робертс

Николь Кидман призналась, что грезила получить главную роль в романтической комедии «Ноттинг-Хилл» и сыграть в тандеме с Хью Грантом. «Мне очень хотелось получить роль, которую в итоге исполнила Джулия Робертс. Но в то время я была недостаточно известна и недостаточно талантлива», — поделилась Кидман.

Пол Радд отказался от роли Фила Веннека в комедии «Мальчишник в Вегасе»

VALERIE MACON/AFP/East News , Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Сыграл: Брэдли Купер

До того как Купер, Хелмс и Галифианакис сыграли закадычных друзей, пустившихся во все тяжкие в Лас-Вегасе, режиссер Тодд Филлипс рассматривал на их места других актеров. К примеру, изначально роль школьного учителя Фила была предложена Полу Радду, но он от нее отказался, и в итоге она отошла Брэдли Куперу.

Вигго Мортенсену предложили роль Росомахи, но сын переубедил его

Сыграл: Хью Джекман

До культовой роли Арагорна во «Властелине колец» Вигго Мортенсену предлагали сыграть Росомаху в фильме «Люди Икс». Однако актер сомневался, потому что ему не нравилась идея играть одного и того же персонажа в течение нескольких лет. Окончательно Вигго отказался после того, как его 10-летний сын Генри, фанат одноименных комиксов, назвал сценарий «плоховатым». Как мы знаем, Хью Джекман получил мировую известность благодаря роли Росомахи.

Мерил Стрип мечтала сыграть кантри-певицу в фильме «Сладкие грезы»

Сыграла: Джессика Лэнг

Мерил Стрип, которая была номинирована на «Оскар» 21 раз, все еще считает, что упустила возможность сыграть в некоторых фильмах. Она хотела исполнить главную роль в картине «Сладкие грезы» режиссера Карела Рейша о кантри-певице Пэтси Клайн. Актриса была фанаткой вокалистки и хорошим другом Карела. Однако режиссер посчитал Джессику Лэнг лучшей кандидаткой и выбрал ее. За эту роль Джессика была номинирована на «Оскар».

Джонни Депп не смог блеснуть в картине «Феррис Бьюллер берет выходной» из-за плотного графика

MEGA/Mega Agency/East News , CAP/KFS/Capital Pictures/East News

Сыграл: Мэттью Бродерик

Даже по прошествии стольких лет актер Мэттью Бродерик ассоциируется у многих зрителей с Феррисом Бьюллером. А ведь все могло сложиться иначе, если бы у Деппа, которому изначально предложили сняться в этом фильме, был не такой загруженный график в тот период. Как бы там ни было, в итоге роль в картине досталась Бродерику и сам Депп отметил, что его коллега проделал отличную работу.

Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики», а вместо этого стал Черной Пантерой

Сыграл: Дейв Батиста

Один из законов жизни гласит: когда перед нами закрывается одна дверь, открывается другая. Так и произошло с Чедвиком Боузманом. После того как ему отказали в роли Дракса Разрушителя, кастинг-директор Marvel Studios Сара Финн сказала, что будет держать его в уме, когда придет время выбирать актера на главную роль в «Черной Пантере».

Мэрилин Монро отказалась от роли в «Завтраке у Тиффани»

Сыграла: Одри Хепберн

Трумен Капоте, автор повести, рассматривал Мэрилин Монро в качестве кандидатуры на роль Холли Голайтли. Тем не менее Монро отказалась сыграть в «Завтраке у Тиффани». Дело в том, что тренер по драматургии Ли Страсберг считал, что роль девушки, которая ведет такой образ жизни, может негативно повлиять на имидж актрисы. В конечном итоге фильм имел огромный успех. Одри Хепберн заменила Монро и получила номинацию на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль, ее образ стал культовым.

Леонардо Ди Каприо предпочел роли в фильме «Фокус-покус» съемки в картине «Что гложет Гилберта Грэйпа»

MAVRIXPHOTO.COM/Mavrixphoto/East News , Mary Evans Picture Library/East News

Сыграл: Омри Кац

С точки зрения карьеры юный Леонардо Ди Каприо сделал вполне правильный выбор, отдав предпочтение драме Лассе Халльстрёма. Однако нам бы было крайне любопытно посмотреть на него в роли Макса Деннисона в комедийном фэнтези «Фокус-покус», так полюбившемся миллионам зрителей. Эта роль в итоге досталась актеру Омри Кацу, который не появлялся ни в каких новых проектах с начала 2000-х.

Рибе Макинтайр пришлось отказаться от роли «непотопляемой Молли Браун» в «Титанике»

Ron Sachs - Pool via CNP / MEGA/Mega Agency/East News , 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EA/East News

Сыграла: Кэти Бейтс

Американская кантри-певица Риба Макинтайр должна была появиться в роли «непотопляемой Молли Браун» в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона «Титаник». Однако в конечном счете ей пришлось отказаться от этого предложения из-за конфликтов в расписании. Роль отошла оскароносной актрисе Кэти Бейтс.

Лиам Хемсворт изначально хотел сыграть Пита Мелларка в «Голодных играх»

AP/East News , Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Сыграл: Джош Хатчерсон

До того как исполнить роль Гейла Хоторна в серии фильмов по одноименному роману Сьюзен Коллинз «Голодные игры», актер Лиам Хемсворт был заинтересован в том, чтобы воплотить на экране образ Пита Мелларка, трибута из Дистрикта 12.

Риз Уизерспун не захотела играть Сидни Прескотт в «Крике»

Сыграла: Нив Кэмпбелл

Никто не мог предположить, что американский слэшер «Крик» станет настолько культовым. Фильм был первой частью серии ужасов, которые сосредоточены на персонаже Сидни Прескотт. Возможно, если бы Риз Уизерспун знала, что фильм станет таким популярным, она бы не отказалась от главной роли. Но тогда актриса не захотела играть в ужастике. А Нив Кэмпбелл исполнила главную роль и стала знаменитой.

Брэд Питт отказался от роли в фильме «Почти знаменит» из-за творческих разногласий

Star Shooter / MediaPunch/East News , COLUMBIA PICTURES/DREAMWORKS PICTURES / PRESTON, NEAL / AlbumEAS/East News

Сыграл: Билли Крудап