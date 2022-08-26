16 актрис и актеров, которые в каждом фильме доказывают, что «красивый» не значит «пустышка»

Есть люди, у которых определение «красивый» прочно ассоциируется со словом «пустышка», и вы таких наверняка встречали. Сейчас даже в кинематографе постепенно отходят от канонично привлекательных лиц: на олимп славы восходят актеры и актрисы, которых сложно назвать классически красивыми, но зато за них цепляется взгляд.

А мы в ADME решили доказать, что звездных красавцев и красоток с правильными чертами лица любят не только за внешность, но и за недюжинный актерский талант. Далеко не всегда им приходится играть утонченных аристократов, и они мастерски перевоплощаются в кого угодно.

Ана де Армас

Скарлетт Йоханссон

Ева Грин

Марго Робби

Кейт Уинслет

Райан Гослинг

Эмма Стоун

Энн Хэтэуэй

Эль Фэннинг

Рэйчел Вайс

Натали Портман

Генри Кавилл

Пенелопа Крус

Лина Хиди

Галь Гадот

Кейт Бекинсейл