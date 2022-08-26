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16 актрис и актеров, которые в каждом фильме доказывают, что «красивый» не значит «пустышка»

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Есть люди, у которых определение «красивый» прочно ассоциируется со словом «пустышка», и вы таких наверняка встречали. Сейчас даже в кинематографе постепенно отходят от канонично привлекательных лиц: на олимп славы восходят актеры и актрисы, которых сложно назвать классически красивыми, но зато за них цепляется взгляд.

А мы в ADME решили доказать, что звездных красавцев и красоток с правильными чертами лица любят не только за внешность, но и за недюжинный актерский талант. Далеко не всегда им приходится играть утонченных аристократов, и они мастерски перевоплощаются в кого угодно.

Ана де Армас

Приметные фильмы: «Блондинка», «Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049».

Скарлетт Йоханссон

Приметные фильмы: «История о супружестве», «Еще одна из рода Болейн», «Призрак в доспехах».

Ева Грин

Приметные фильмы: «Дом странных детей мисс Перегрин», «300 спартанцев: Расцвет империи», «Мрачные тени».

Марго Робби

Приметные фильмы: «Две королевы», «Однажды в... Голливуде», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Кейт Уинслет

Приметные фильмы: «Месть от кутюр», «Небольшой хаос», «Мейр из Исттауна».

Райан Гослинг

Приметные фильмы: «Бегущий по лезвию 2049», «Славные парни», «Место под соснами».

Эмма Стоун

Приметные фильмы: «Битва полов», «Ла-Ла Ленд», «Круэлла».

Энн Хэтэуэй

Приметные фильмы: «8 подруг Оушена», «Интерстеллар», «Ведьмы».

Эль Фэннинг

Приметные фильмы: «Неоновый демон», «За мечтой», «Роковое искушение».

Рэйчел Вайс

Приметные фильмы: «Фаворитка», «Лобстер», «Отрицание».

Натали Портман

Приметные фильмы: «Вокс люкс», «Джейн берет ружье», «V — значит Вендетта».

Генри Кавилл

Приметные работы: сериал «Ведьмак», «Человек из стали», «Замок из песка».

Пенелопа Крус

Приметные работы: «Не уходи», «Разомкнутые объятия», сериал «Американская история преступлений».

Лина Хиди

Приметные работы: «Братья Гримм», «Борьба с моей семьей», сериал «Игра престолов».

Галь Гадот

Приметные фильмы: «Чудо-женщина», «Преступник», «Смерть на Ниле».

Кейт Бекинсейл

Приметные фильмы: «Другой мир», «Красотка на взводе», «Любовь и дружба».

У вас есть свои фавориты среди голливудских красавиц и красавчиков?

Фото на превью Los abrazos rotos / Universal Pictures International (UPI) and co-producers, Non ti muovere / Cattleya and co-producers, American Crime Story / Ryan Murphy Productions and co-producers
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AdMe/Кино/16 актрис и актеров, которые в каждом фильме доказывают, что «красивый» не значит «пустышка»
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