16 актрис и актеров, которые в каждом фильме доказывают, что «красивый» не значит «пустышка»
Есть люди, у которых определение «красивый» прочно ассоциируется со словом «пустышка», и вы таких наверняка встречали. Сейчас даже в кинематографе постепенно отходят от канонично привлекательных лиц: на олимп славы восходят актеры и актрисы, которых сложно назвать классически красивыми, но зато за них цепляется взгляд.
А мы в ADME решили доказать, что звездных красавцев и красоток с правильными чертами лица любят не только за внешность, но и за недюжинный актерский талант. Далеко не всегда им приходится играть утонченных аристократов, и они мастерски перевоплощаются в кого угодно.
Ана де Армас
Приметные фильмы: «Блондинка», «Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049».
Скарлетт Йоханссон
Приметные фильмы: «История о супружестве», «Еще одна из рода Болейн», «Призрак в доспехах».
Ева Грин
Приметные фильмы: «Дом странных детей мисс Перегрин», «300 спартанцев: Расцвет империи», «Мрачные тени».
Марго Робби
Приметные фильмы: «Две королевы», «Однажды в... Голливуде», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Кейт Уинслет
Приметные фильмы: «Месть от кутюр», «Небольшой хаос», «Мейр из Исттауна».
Райан Гослинг
Приметные фильмы: «Бегущий по лезвию 2049», «Славные парни», «Место под соснами».
Эмма Стоун
Приметные фильмы: «Битва полов», «Ла-Ла Ленд», «Круэлла».
Энн Хэтэуэй
Приметные фильмы: «8 подруг Оушена», «Интерстеллар», «Ведьмы».
Эль Фэннинг
Приметные фильмы: «Неоновый демон», «За мечтой», «Роковое искушение».
Рэйчел Вайс
Приметные фильмы: «Фаворитка», «Лобстер», «Отрицание».
Натали Портман
Приметные фильмы: «Вокс люкс», «Джейн берет ружье», «V — значит Вендетта».
Генри Кавилл
Приметные работы: сериал «Ведьмак», «Человек из стали», «Замок из песка».
Пенелопа Крус
Приметные работы: «Не уходи», «Разомкнутые объятия», сериал «Американская история преступлений».
Лина Хиди
Приметные работы: «Братья Гримм», «Борьба с моей семьей», сериал «Игра престолов».
Галь Гадот
Приметные фильмы: «Чудо-женщина», «Преступник», «Смерть на Ниле».
Кейт Бекинсейл
Приметные фильмы: «Другой мир», «Красотка на взводе», «Любовь и дружба».
У вас есть свои фавориты среди голливудских красавиц и красавчиков?