«Чем проще, тем лучше», — 5 секретов красоты Деми Мур, благодаря которым она выглядит шикарно в свои 60 лет

Когда мы видим сияющую и роскошную Деми Мур, которой в этом году исполнится 61 год, мы понимаем, что не стоит бояться старения. Сама актриса утверждает, что ее внешний вид — результат личной работы, которую она начала в 49 лет. По ее словам, с возрастом она осознала, что нельзя полагаться только на генетику, и что красота тесно связана с тем, как мы себя чувствуем, а не только с внешними признаками молодости. Учитывая, что ее методы, похоже, действительно работают, мы спешим поделиться с вами ее секретами.

Тренируется дома с умным фитнес-зеркалом

На протяжении всей своей актерской карьеры Деми Мур часто исполняла роль героинь, для которых физическая форма играла ключевую роль. Например, при подготовке к фильму «Стриптиз» (1996) актриса регулярно занималась физическими упражнениями. В ее программе были силовые тренировки, ежедневные пробежки, а также йога и танцы, которые занимали по 3 часа в день. Эти упражнения помогли ей достичь идеальной формы, необходимой для создания убедительного образа на экране.

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

При подготовке к роли в фильме «Солдат Джейн» актриса тоже не отставала и тренировалась по 2 часа в день. Но оказалось, что в обычной жизни Деми не очень любит посещать тренажерный зал. Например, в 2019 году она поделилась, что не была там больше 4 лет. Зато в свежем видео Деми Мур упомянула о своих планах заняться фитнесом с помощью инновационного умного зеркала-тренажера. Это устройство высокой технологичности позволяет тренироваться дома без персонального тренера. А когда занятие завершается, зеркало превращается в элегантный элемент интерьера. Такая инновационная технология обеспечивает актрисе удобство и гибкость в осуществлении своих фитнес-планов.

Много плавает

Актриса часто отдыхает у воды, что подтверждают многочисленные фотографии, которые она размещает в социальных сетях. Плавание не только помогает укрепить мышцы и привести их в тонус, но и значительно повышает выносливость. Неудивительно, что Деми Мур решила добавить его в свою регулярную фитнес-практику. Это прекрасный способ не только поддерживать свое тело в форме, но и наслаждаться приятными ощущениями, которые приносит контакт с водой.

Придерживается принципа «чем проще, тем лучше»

Свой уход за кожей Деми Мур комментирует следующим образом: «Думаю, мой секрет в том, что я придерживаюсь принципа „чем проще, тем лучше“. Если правила ухода за собой просты, то их гораздо легче соблюдать». Также она делится, что какого-то особого секрета красоты у нее нет, а что для внешности действительно важно, так это хороший косметолог. Специалист, которого посещает Деми, рекомендует ей средства, состав которых основан на натуральных компонентах и эффективен для ее кожи.

Следит за тем, чтобы разум и тело были единым целым

Как уже отмечалось ранее, Деми Мур не прикладывает больших усилий для поддержания своей внешности, поскольку верит в то, что настоящая красота исходит изнутри. Актриса рассказывает: «С внешностью можно делать все что угодно. Но если вы чувствуете себя плохо, то, что бы вы ни делали со своим обликом, этого все равно будет недостаточно». Чтобы поддерживать свою внутреннюю гармонию, Деми регулярно обращается к энергетическому целителю, чьи сеансы, по ее словам, помогают ей ощутить единство тела и разума. Это позволяет ей сохранять чистоту своего внутреннего состояния и привносить эту гармонию в свою жизнь и внешний облик.

Не сопротивляется старению

Если нам кажется, что Деми Мур выглядит шикарно, то сама актриса так не считает. Она отмечает, что уже давно не находится в той прекрасной физической форме, в какой была раньше, и что ее кожа далека от идеальной. При этом, Деми говорит, что вместо того, чтобы бороться со старением и пытаться от него убежать, она работает над принятием себя. Вероятно, ее цветущий внешний вид — это результат именно внутренних усилий и безграничной любви к себе.