Как сейчас выглядят актеры и актрисы из культовых фильмов, которые вышли аж 20 лет назад. А мы и моргнуть не успели

Начало 2000-х было по-настоящему ярким временем. Мы уже избавились от футболок с Кейт и Лео из «Титаника», но все еще красились тенями «металлик», делали мелирование и клеили стразы всюду, где только можно. И конечно, кто из нас не плакал во время просмотра фильма «Спеши любить», не мечтал о крутых гаджетах, как в «Детях шпионов», и не хохотал над комедиями с Робом Шнайдером? А Том Реддл из «Гарри Поттера» запомнился нам как ослепительный красавчик.