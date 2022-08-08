Как сейчас выглядят актеры и актрисы из культовых фильмов, которые вышли аж 20 лет назад. А мы и моргнуть не успели
Начало 2000-х было по-настоящему ярким временем. Мы уже избавились от футболок с Кейт и Лео из «Титаника», но все еще красились тенями «металлик», делали мелирование и клеили стразы всюду, где только можно. И конечно, кто из нас не плакал во время просмотра фильма «Спеши любить», не мечтал о крутых гаджетах, как в «Детях шпионов», и не хохотал над комедиями с Робом Шнайдером? А Том Реддл из «Гарри Поттера» запомнился нам как ослепительный красавчик.
Мы в ADME решили вспомнить культовые фильмы 2002 года и посмотреть, как актеры из них выглядят сейчас. Спойлер: некоторые контрасты заставляют челюсть брякнуться на пол.
Мэнди Мур — «Спеши любить»
Кристен Стюарт — «Комната страха»
© Panic Room / Columbia Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Алекса Вега — «Дети шпионов — 2: Остров несбывшихся надежд»
Мэтт Деймон — «Идентификация Борна»
Николас Холт — «Мой мальчик»
Эмили Браунинг — «Корабль-призрак»
Эбигейл Бреслин — «Знаки»
Лив Тайлер — «Властелин колец: Две крепости»
Роб Шнайдер — «Цыпочка»
Эми Адамс — «Поймай меня, если сможешь»
Хейден Кристенсен — «Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов»
© Star Wars: Episode II - Attack of the Clones / Lucasfilm and co-producers, Invision / Invision / East News
Анна Пэкуин —"Тьма"
Тоби Магуайр — «Человек-паук»
Колин Фаррелл — «Телефонная будка»
© Phone Booth / Fox 2000 Pictures and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Кристиан Коулсон — «Гарри Поттер и Тайная комната»
Кэмерон Диас — «Банды Нью-Йорка»
А какие фильмы начала 2000-х вы до сих пор пересматриваете?
AdMe/Кино/Как сейчас выглядят актеры и актрисы из культовых фильмов, которые вышли аж 20 лет назад. А мы и моргнуть не успели
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