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Как сейчас выглядят актеры и актрисы из культовых фильмов, которые вышли аж 20 лет назад. А мы и моргнуть не успели

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Начало 2000-х было по-настоящему ярким временем. Мы уже избавились от футболок с Кейт и Лео из «Титаника», но все еще красились тенями «металлик», делали мелирование и клеили стразы всюду, где только можно. И конечно, кто из нас не плакал во время просмотра фильма «Спеши любить», не мечтал о крутых гаджетах, как в «Детях шпионов», и не хохотал над комедиями с Робом Шнайдером? А Том Реддл из «Гарри Поттера» запомнился нам как ослепительный красавчик.

Мы в ADME решили вспомнить культовые фильмы 2002 года и посмотреть, как актеры из них выглядят сейчас. Спойлер: некоторые контрасты заставляют челюсть брякнуться на пол.

Мэнди Мур — «Спеши любить»

Кристен Стюарт — «Комната страха»

© Panic Room / Columbia Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Алекса Вега — «Дети шпионов — 2: Остров несбывшихся надежд»

Мэтт Деймон — «Идентификация Борна»

Николас Холт — «Мой мальчик»

Эмили Браунинг — «Корабль-призрак»

Эбигейл Бреслин — «Знаки»

© Signs / Touchstone Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News

Лив Тайлер — «Властелин колец: Две крепости»

Роб Шнайдер — «Цыпочка»

Эми Адамс — «Поймай меня, если сможешь»

Хейден Кристенсен — «Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов»

Анна Пэкуин —"Тьма"

Image supplied by Capital Pictures / East News, Invision / Invision / East News

Тоби Магуайр — «Человек-паук»

Колин Фаррелл — «Телефонная будка»

© Phone Booth / Fox 2000 Pictures and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Кристиан Коулсон — «Гарри Поттер и Тайная комната»

Кэмерон Диас — «Банды Нью-Йорка»

А какие фильмы начала 2000-х вы до сих пор пересматриваете?

Фото на превью Spy Kids 2: Island of Lost Dreams / Dimension Films and co-producers
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AdMe/Кино/Как сейчас выглядят актеры и актрисы из культовых фильмов, которые вышли аж 20 лет назад. А мы и моргнуть не успели
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