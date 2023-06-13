Как выглядят и чем занимаются дети наших любимых актеров, фильмы с которыми мы смотрим на одном дыхании

Мало кто знает, как выглядят и чем занимаются дети наших любимых актеров. Например, дочь Евгения Евстигнеева пошла по стопам отца, один из сыновей Александра Семчева стал железнодорожником, а дочери Алексея Маклакова пока еще учатся в школе. Но не у всех актеров дети были родными, в этом вы сможете удостовериться в нашем бонусе в конце статьи.

1. Дочь Алексея Баталова — Надежда Баталова

Алексей Баталов дважды состоял в браке. От первого союза с Ириной Ротовой у него появилась на свет дочь Надежда. Сейчас ей 68 лет. Надежда окончила институт иностранных языков и по профессии она переводчик.

2. Виктор Авилов — дочь Ольга Авилова

Дочь Виктора Авилова Ольга родилась в 1985 году от второго брака с актрисой Галиной Галкиной. Женщина пошла по родительским стопам, став актрисой. Сегодня она снимается в кино и играет в театре. Ольга замужем, у нее есть сын.

3. Евгений Евстигнеев — дочь Мария Селянская

Евгений Евстигнеев оставил после себя двух наследников. Младшая дочь Мария появилась на свет в 1968 году от брака с театральной актрисой Лилией Евстигнеевой. Одно время она снималась в кино и сериалах, но сейчас все ее силы брошены на игру в театре «Современник».

4. Дочь Александра Баширова — Александра-Мария Баширова

Александра-Мария Баширова родилась в 1997 году от союза Александра Баширова с солисткой группы «Колибри» Инной Волковой. Девушка окончила режиссерский факультет ВГИКа и решила заниматься кино.

5. Алексей Маклаков — дочери Ирина и София

Всего у Алексея Маклакова 6 детей. Две его младшие дочери Ирина (род. 2009) и София (род. 2012) появились на свет от третьего брака актера с Анной Романовой. Чем хотят заниматься девочки во взрослой жизни пока неизвестно.

6. Александр Семчев — Павел, Кирилл и Федор Семчевы

Всего у Александра Семчева трое детей. Кирилл — от первого брака с учительницей Юлией Пановой, внебрачный сын Павел, а также Федор — от второго брака актера с художницей по костюмам Людмилой Вороновой. Известно, что 18-летний Федор пробует себя в актерстве, а Павел работает железнодорожником.

7. Алексей Дмитриев — сыновья Герман и Ярослав

Со своей женой Ириной Алексей познакомился еще в молодости. Они вместе уже порядка 20 лет. У пары двое сыновей — Герман и Ярослав. Младший играет в футбол за детскую ярославскую команду «Шинник».

8. Вячеслав Гришечкин — дочь Ольга

Вячеслав Гришечкин был женат дважды. От первого брака у него родилась дочь Ольга. Женщине сейчас 33 года, она окончила лингвистический факультет педагогического университета. Отец и дочь тепло общаются, иногда актер выкладывает в соцсети совместные фото.

9. Александр Ильин — сын Александр Ильин-мл.

Tarakanov Vadim / East News

Александр Ильин-младший стал третьим ребенком для Александра Ильина. Он появился на свет от второго брака отца с актрисой Татьяной Максаковой. Сын еще с детства начал сниматься в кино, а популярность ему принесла роль в сериале «Интерны».

10. Сергей Шакуров — сын Марат Шакуров

Ivanov Sergey / East News

Марат — третий сын Сергея Шакурова. Он родился в 2004 году от брака Сергея с театральным продюсером Екатериной Бабаловой. Звездный отец признавался, что не хотел бы, чтобы Марат пошел по его стопам. Но оговаривается, что сын сам выберет свой путь.

11. Валентин Гафт — сын Вадим Никитин

Когда-то у Валентина Гафта был пылкий роман с художницей Еленой Никитиной. От этого союза появился на свет их сын Вадим Никитин. Гафт узнал о его существовании лишь тогда, когда мальчику было 3 года. Вадим уже много лет живет в Бразилии, окончил театральный вуз и сейчас работает режиссером в бразильском театре.

12. Юрий Никулин — сын Максим Никулин

© Самогонщики / Мосфильм , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Сын Юрия Никулина Максим родился в 1956 году. Его мама Татьяна Никулина была артисткой цирка на Цветном бульваре, иногда снималась в кино. Сегодня Максим — директор того самого цирка, которым когда-то управлял сам Юрий Никулин.

13. Владимир Басов — сын Александр Басов

Всего у Владимира Басова трое детей, Александр Басов — средний. Его мама Валентина Титова также была актрисой, поэтому неудивительно, что сын пошел по стопам родителей. Александр — сценарист, режиссер, актер и продюсер.

14. Алексей Нилов — дочь Елизавета Нилова

Всего у Алексея Нилова было 4 официальных брака. Елизавета Нилова родилась в первом союзе отца с библиотекарем Анной Замотаевой. Дочь окончила театральный вуз и сейчас играет в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Также довольно активно снимается в кино.

Бонус: Александр Демьяненко — падчерица Анжелика Неволина

Александр Демьяненко удочерил Анжелику Неволину, будучи в браке с ассистентом режиссера дубляжа Людмилой. Он воспитывал девочку с 11-летнего возраста, сама Анжелика вспоминает о своем приемном отце с любовью и благодарностью. Сейчас она сосредоточена на театральной карьере, но иногда снимается в кино и сериалах.