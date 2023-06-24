Кейт Уинслет вырастила мини-версию себя. Ее дочь не заморачивается по поводу фигуры и потрясающе играет

Появление на красной дорожке оскароносной актрисы Кейт Уинслет со своей дочкой Мией навело немало шороху. Девушка пошла по стопам звездной матери и решила стать актрисой. С мамой их вообще связывают трепетные отношения: Кейт научила Мию принимать себя, снялась с ней в одном фильме и посвятила дочке трогательную речь, когда получала награду.

Кейт и малышка Миа в 2001 году.

Мие Триплтон 22 года. В какой-то момент она решила связать свою жизнь с кино, как и ее мама. В 2020 году вышел итальянский триллер «Тени», в котором девушка сыграла главную роль, а в 2022 году состоялась премьера сериала «Я — Рут». Миа носит фамилию отца, что, по словам Кейт, девушке только помогло: «Благодаря этому дочке удалось избежать ненужного внимания, ведь мало кто знал о нашем родстве».

«Я — Рут» — это 90-минутная драма из серии фильмов «Я существую». Все они рассказывают истории обычных женщин и поднимают темы любви, одиночества, потери и сожалений. В этой ленте Миа играла вместе с мамой. Героиня Уинслет помогает дочери преодолеть психическое расстройство, появившееся из-за чрезмерного увлечения социальными сетями. При этом матери приходится бороться с отчужденностью и враждебным настроем дочки. Критики очень тепло приняли «Я — Рут», а игру Кейт назвали феноменальной. Лестных отзывов удостоилась и Миа. Маме и дочке удалось достоверно передать переживания своих персонажей, а еще они много импровизировали на съемочной площадке.

Кстати, Кейт рассказывала в интервью о том, как прививала дочери здоровое отношение к себе и своему телу. В юности Уинслет часто критиковали за лишний вес, поэтому ей было важно научить дочку реагировать на подобный хейт: «Я стою перед зеркалом и говорю Мие: „Нам так повезло, что у нас есть формы, что мы пышные“, а Миа отвечает: „Мамочка, я знаю, слава Богу“».

Кейт вообще удалось выстроить теплые и дружеские отношения с дочкой. Будучи старшим ребенком, Мия всегда помогала маме присматривать за младшими. Кейт, говоря о дочери, изумлялась в интервью: «Ее мозг работает так же, как мой сейчас. Это потрясающе!» Получая премию BAFTA за свою работу в «Я — Рут», Уинслет не могла не упомянуть Мию: «Если бы я могла разломить награду пополам, я бы отдала половину дочери. Мы сделали это вместе, детка». На этих словах Миа растрогалась до слез.

Совместная работа поразила Кейт. Уинслет изумлялась в интервью, что Миа совсем не нуждалась в ее помощи. Мать изредка давала подсказки по поводу конкретных технических приемов игры, но, когда дело доходило до непосредственной съемки, Миа говорила: «Мам, помолчи, давай я сама все сделаю».

Девушка тоже делилась впечатлениями о съемках с матерью. По ее словам, это был их первый опыт совместной работы и он получился успешным. В детстве Миа редко была у мамы на работе, но Уинслет говорила ей, что съемки — это тяжелый труд. Сейчас Мия убедилась, что мама была права. Но менять свой выбор не намерена: «Я полюбила каждую секунду этой работы».