Пользователи сети рассказали, кого из женских героев они считают эталонными и на кого хотели бы равняться

Наверняка при просмотре какого-нибудь фильма некоторые женщины признавались себе, что хотели бы хоть чуточку быть похожими на ту или иную героиню. Будь то сильная Эллен Рипли из «Чужого», слегка легкомысленная, но целеустремленная Эль из «Блондинки в законе» или же верная самой себе Фиби из «Друзей». Пользователи Reddit создали целый тред, посвященный женским киноперсонажам, которых они считают достойными.