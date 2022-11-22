Пользователи сети рассказали, кого из женских героев они считают эталонными и на кого хотели бы равняться
Наверняка при просмотре какого-нибудь фильма некоторые женщины признавались себе, что хотели бы хоть чуточку быть похожими на ту или иную героиню. Будь то сильная Эллен Рипли из «Чужого», слегка легкомысленная, но целеустремленная Эль из «Блондинки в законе» или же верная самой себе Фиби из «Друзей». Пользователи Reddit создали целый тред, посвященный женским киноперсонажам, которых они считают достойными.
1. Эль Вудс из франшизы «Блондинка в законе»
- Эль Вудс из «Блондинки в законе» доказывает, что быть сильной — не отказ от женственности. © kittykatsnacks101 / Reddit
- Пусть приоритеты Эль были ошибочны с самого начала, но она осознавала, что ей нужно отдавать предпочтение себе, а не отношениям. Это и есть главная причина, по которой данную героиню можно назвать сильной женщиной. А сильные женщины, кстати, небезупречны. © barrenvagoina / Reddit
- Раздражает, что многие смотрят на Эль свысока и ненавидят ее за то, что она осмелилась быть излишне женственной. Конечно, эта героиня была недостаточно зрелой, но ее любовь к розовому цвету и ношение таких платьев совсем не повод для насмешек. И это говорю вам я — девушка, которая ненавидит розовый! © cinemachick / Reddit
- Эль Вудс в каждой минуте фильма доказывает, что она умна, сострадательна и очень способна, даже в той среде, где ее никто не воспринимает всерьез. Она не позволяет обстоятельствам сломать ее. А еще не позволяет трудностям и стереотипам помешать ей достичь чего-то большего. © JackFisherBooks / Reddit
2. Дана Скалли из сериала «Секретные материалы»
- Скалли умна и уверена в себе, образованна и хорошо излагает свои мысли. Она работала в области, в которой преимущественно заняты мужчины. Героиня вновь и вновь вытаскивала себя и своего напарника Фокса Малдера из передряг. И все это Скалли проворачивала на каблуках и в деловом костюме. © SurpriseBackpack / Reddit
- Скалли лучшая! Чем старше я становлюсь, тем больше ее ценю. © StinkyKittyBreath / Reddit
- На протяжении всего сериала Дана была сильным и умным персонажем. © Sunrise_Eyes7 / Reddit
3. Сара Коннор из кинофильмов «Терминатор» и «Терминатор — 2: Судный день», а также телесериала «Терминатор: Хроники Сары Коннор»
- Мне очень нравится, что ее внутренняя сила проистекает из того, что обычно изображают как слабость: она мать. Часто такие типично женские черты, как забота о других людях, рассматриваются действительно как слабость. Еще для меня необычно то, что для Коннор спасение будущего играет второстепенную роль, на первом месте у нее защита сына. © porcosbaconsandwich / Reddit
- Она воплощение материнства. © Training-Ferret / Reddit
- Люблю ее! Сара блистательно продемонстрировала борьбу между двумя своими сторонами — женской и мужской. Отличный персонаж. © the_saas_guy / Reddit
4. Наоми Нагата и Крисьен Авасарала из сериала «Пространство»
- Наоми Нагата превосходная и офигенная, но в то же время уязвимая и человечная. Она не какая-то там ледяная карикатура на крутизну. © t00oldforthis*** / Reddit
- Наоми потрясающая! Пожалуй, она самая сильная из всех персонажей «Пространства». Эта героиня — не крутой морской пехотинец, не важный политический игрок, а просто умный и находчивый инженер, который делает невероятно сложные вещи только лишь потому, что знает, как их делать. © mountainmule / Reddit
- Наоми нравится мне больше всех. Несмотря на то что в ее жизни столько трагедий, она остается по-настоящему человечной. © Gwerch / Reddit
- Я буду подталкивать своих дочерей к тому, чтобы они обязательно посмотрели «Пространство», когда подрастут. Лишь ради того, чтобы они насладились Авасаралой. Она доказывает, что необязательно быть невероятно сильной или одаренной, чтобы преуспеть в жизни. Для меня Авасарала — самая могущественная женщина в сериале. © FallenFae / Reddit
5. Ким Уэкслер из сериала «Лучше звоните Солу»
- Мне нравится Ким, потому что в ней есть глубина. Многие сценаристы не понимают, как можно прописать сильного персонажа, если в нем есть недостатки, он совершает ошибки и время от времени проявляет уязвимость. © r3dd1tu5er / Reddit
- Ким яркая, как звезда, активно поддерживает людей, которых любит, эмоционально зрелая и имеет достаточную твердость, чтобы постоять за тех, кто в этом нуждается. Она один из моих любимых женских персонажей всех времен. © splitconsiderations / Reddit
- Ким умная, спокойная и твердая, когда это необходимо. Она потрясающая. © Ok-Nothing7287 / Reddit
6. Лесли Ноуп из сериала «Парки и зоны отдыха»
- Я одержима Лесли Ноуп. Ее оптимизм и стремление делать добро вдохновляют. © BouncyMouse / Reddit
- Она всегда поступает так, как считает нужным, вне зависимости от того, что подумают ее друзья. И даже если кто-то настойчиво будет повторять: «Это плохая идея, просто забудь». Лесли делает это, невзирая на последствия. © ManiacDan / Reddit
- Она будто бы демонстрирует, что необязательно быть очень умной — важно быть целеустремленной и преданной тем целям, которых вы хотите достичь. Но все это возможно лишь в том случае, если вы найдете правильное решение и поверите в себя. © destuctir / Reddit
- Вся суть ее сильного характера заключается в том, что Ноуп всегда готова признать свои недостатки и всячески пытается их исправить. © HeyYoPaul / Reddit
7. Баффи из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
- Баффи для меня сильный женский киногерой. Особенно мне нравится то, что у нее есть недостатки. Она многим жертвует и принимает много верных решений. Кроме этого, Баффи старательно учится тем навыкам, которые хочет приобрести. © Paintthedawn / Reddit
- Это первая героиня, о которой я подумал. Я помню, как говорил с сестрой о ней. Так вот, сестра сказала, что Баффи великолепна лишь потому, что она не была «крутым парнем» или чересчур серьезной женщиной, а позволяла себе наряжаться, ходить на свидания и веселиться. © SE_SHO_hw / Reddit
- Баффи Саммерс не была идеальной, что и делало ее такой привлекательной. И при этом она трижды спасла мир. © Vaultmd / Reddit
8. Оливия Данэм из сериала «Грань»
- Я была очарована взрослением Оливии на протяжении сериала. Она сильная женщина, которая прошла через многое, но никогда не сдавалась, а становилась лишь сильнее. © aspirationalsoul / Reddit
- Назвала свою дочь в честь нее. К сожалению, тогда имя Оливия было на пике популярности. © Fuzzy-Trainer-7170 / Reddit
- Оливия — одна из моих любимых киногероинь. Она сильна, но не крута. Она умная, утонченная и готова рискнуть всем. © PwninOBrian / Reddit
9. Милдред Хейз из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Постоянно слышала о том, будто Милдред не выражала «истинного женского гнева». И я была ужасно зла. Мне понравился этот фильм во многом из-за того, что я впервые увидела женщину, выражающую гнев так, как она его чувствует. Он был яростным и жестоким. Для меня это стало настоящим катарсисом, поскольку я сама никогда не могла выразить себя подобным образом, как и многие другие женщины. © honest-miss / Reddit
10. Скайлер Уайт из сериала «Во все тяжкие»
- В начале просмотра сериала «Во все тяжкие» я искренне болел за Уолтера. Однако с каждой последующей серией я удивлялся тому, насколько великой и сильной была фигура его жены Скайлер Уайт. Чем больше я наблюдал за ней, тем для меня было очевиднее, что она честная женщина, окруженная лжецами и лицемерами. Скайлер всячески пыталась поддерживать порядок, в то время как остальные только и занимались тем, что ставили под угрозу благополучие семьи. © silentwhim / Reddit
11. Джойс Байерс и Нэнси Уилер из сериала «Очень странные дела»
- Джойс Байерс из «Очень странных дел» занимает первое место в моем списке сильных женских персонажей. У нее нет магических способностей, как у Одиннадцать, и нет эмоциональной стойкости Макс, но она буквально отправится в ад и вернется оттуда для того, чтобы спасти людей, которые ей небезразличны. © RedWestern / Reddit
- Люблю Джойс. Я вырос в бедности, поэтому ее маленький дом и низкооплачиваемая работа очень близки и понятны мне. Девушка каждый раз демонстрирует, насколько она напряжена, но при этом каждый раз выживает. Этот сериал — отличный пример того, с чем приходится бороться матерям-одиночкам, чтобы свести концы с концами. © StinkyKittyBreath / Reddit
- Обожаю Джойс Байерс, а еще Нэнси. Она прошла путь от типичной и неуверенной в себе старшеклассницы, которая стремится к популярности и признанию, до сильной и крутой девушки, которой все равно, что о ней думают. Нэнси идет к тому, чего хочет, и сделает все, чтобы спасти тех, кого она любит. © OneUncookedNoodle / Reddit
12. Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой»
- Эллен Рипли умна, интеллигентна и уважаема, но при этом тонко демонстрирует традиционно женские черты. © ShackledPhoenix / Reddit
- Рипли поистине сильный женский персонаж. Она была героиней, которая сделала трудный выбор. Ей это не нравилось, но она знала, что так будет правильно. © SuperPluto9 / Reddit
- Я назвала своего первого ребенка в ее честь. Это лучшая из когда-либо существовавших киногероинь. © Hglucky13 / Reddit
13. Кларисса Старлинг из фильма «Молчание ягнят»
- Хорошим персонажем Клариссу делает то, что несмотря на присущий девушке ум и профессионализм ей не чужды страх, уязвимость и одиночество. Отличный персонаж и великолепная игра Джоди Фостер. © Johhnymaddog316 / Reddit
- Старлинг — это не женская версия мужского персонажа. Она на самом деле невероятно женственна. Просто ей приходится работать в области, в которой доминируют мужчины. © Notmiefault / Reddit
- Кажется, большинство сообщений из этой ветки отсылают к фильмам, где женщины подражают мужчинам. Кларисса же классический пример женской силы. © Few_Mycologist4205 / Reddit
- Несмотря на то что Старлинг довольно жесткая и компетентная, она проявляет сочувствие к жертвам. У нее есть сострадание к ним, что было бы маловероятным, если бы на ее месте оказался мужчина. © makerfunner / Reddit
14. Фиби Буффе из ситкома «Друзья»
- История Фиби Буффе из ситкома «Друзья» недооценена. Героиня заслуживала большего внимания, чем получила. Фиби сделала себя сама; у нее стабильная работа, которая приносит ей удовольствие; она нашла поддерживающую и любящую группу друзей. Ее личность в сериале не вертится вокруг лишь одних мужчин и свиданий. Она всегда терпелива, принимает и любит своего брата без каких-либо обид. © AdorableHearing7561 / Reddit
- Фиби верна себе. Она не боится любить то, что ей нравится, и говорить, во что она верит, несмотря на то что многим это может показаться довольно странным. © munkeymynd / Reddit
А кто для вас является лучшим женским киноперсонажем?
Фото на превью Legally Blonde / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers
AdMe/Кино/Пользователи сети рассказали, кого из женских героев они считают эталонными и на кого хотели бы равняться
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