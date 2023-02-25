«Я абсолютно счастлив быть отцом». Руперт Грин назвал дочь Уэнсдэй и уже успел подарить ей волшебную палочку

Звезда франшизы о Гарри Поттере Руперт Гринт для миллионов поклонников экранизации навсегда останется искренним, храбрым Роном Уизли. Но для своей дочери актер, сколько бы еще не предстояло ему сыграть ярких ролей, всегда будет папой. И отец из Руперта получился нежный и заботливый.

Руперт и его давняя любовь, Джорджия Грум, объявили о том, что готовятся стать родителями, в апреле 2020 года. Пару, известную своим нежеланием афишировать отношения, сфотографировали во время похода по магазинам, и животик звезды романтической подростковой комедии «Ангус, стринги и поцелуи взасос» не ускользнул от зоркого взгляда папарацци.

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo , Moritz Thibaud / ABACA / Abaca / East News Moritz Thibaud / ABACA / Abaca / East News

Тем не менее для тех, кто пристально следил за дальнейшей судьбой актера, эта новость вряд ли стала неожиданной. Еще в 2018 году в одном из интервью Руперт говорил о том, что готов остепениться и завести детей. Тогда же он поведал, что задумывался о том, чтобы назвать ребенка, если это будет сын, Роном, так как это хорошее имя, но решил, что с фамилией Грин не стоит сочетать односложные имена.

В мае 2020 года у пары родилась дочь. Полгода молодые родители хранили молчание, пока в ноябре Руперт не завел страницу в Instagram, чтобы опубликовать трогательное фото с малышкой и представить ее всему миру как Уэнсдэй Джи Гринт. Поклонники ликовали. Не только сам пост стал вирусным, но и аккаунт Рона побил мировые рекорды и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как учетная запись, в самый короткий срок набравшая миллион подписчиков.

Dylan Travis / ABACA /Abaca / East News

Выбрав такое имя дочке, Руперт и Джорджия оказались на шаг впереди всего мира. Ведь через 2 года в связи с выходом сериала о семейке Аддамс Тима Бертона многие родители захотят назвать своих малышек в честь храброй юной героини Дженны Ортеги. Но на тот момент счастливые родители скорее думали о девочке, которую сыграла Кристина Риччи.

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Актер говорит о том, что отцовство изменило его как человека, что это для него новый и даже пугающий вид любви. Но при этом утверждает: «Это здорово. Мне очень нравится быть папой. Это лучшее, что могло со мной произойти». Руперт особенно остро прочувствовал все родительские тревоги, поскольку в момент рождения Уэнсдэй снимался в сериале «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана и в настоящее время продолжает в нем играть. Это мистический психологический триллер, в котором ярко показано, насколько семье невыносимо смириться с потерей младенца.

Руперт относится к тем звездам, которые не любят открывать для публики двери в свою частную жизнь. Но давая многочисленные интервью, он, как все увлеченные отцы, с гордостью рассказывает о дочери. Так поклонники узнали, что у нее уже есть своя мантия из Хогвартса (гриффиндорская, конечно же), волшебная палочка и дозатор PEZ с головой Рона Уизли. Актер даже показывал своей дочурке отрывки из знаменитой франшизы. Но, конечно, малышка еще не узнает папу в образе Рона, и Руперт ждет, когда она достаточно подрастет, чтобы посмотреть весь фильм вместе.