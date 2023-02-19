17 человек, которые своими поступками делают наш мир хоть чуточку, но лучше

Доброта может изменить жизнь. И фотоистории, представленные в этой статье, лишь доказывают, насколько доброе отношение и забота важны для каждого из нас, а также братьев наших меньших.

1. «В приюте и сразу после того, как мы забрали ее домой. Это была любовь с первого взгляда»

«Нам уже не терпится отдать этой девочке всю нашу любовь! Добро пожаловать в семью, Стелла».

2. «Фотография слева была сделана в прошлом августе. Когда я нашла его у помойки, он был ужасно худой, кожа да кости. А вторая фотография сделана в ноябре»

«Малыш так ко мне привязан, что во время прогулок мне приходится нести его на ручках, как ребенка».

3. «В последний день маминой химиотерапии все медсестры спели для нее и подарили ей торт»

4. «Некоторые родители заботятся о спокойствии окружающих. Я сел в самолет, и они вручили каждому пассажиру вот это»

«Привет! Меня зовут Хьюго, и мне 7 месяцев. Это мой первый в жизни полет... Я могу немного испугаться, или же мои ушки могут заболеть. Пожалуйста, угощайтесь этими конфетами и используйте беруши, если я буду слишком громко плакать. Но я постараюсь проспать весь полет!»

5. «Незнакомка заметила, что у нас есть стена, украшенная изображениями кошек, и оставила нам эту картинку»

В записке написано: «Поверьте, я не какая-то сумасшедшая, просто я заметила вашу „кошачью“ стену, когда выгуливала своих собак, и подумала, что это может вам пригодиться».

6. «Мой маленький племянник попросил нейрохирурга, который должен был делать ему операцию на мозге, вылечить и его ежика Соника»

«И моя бабушка застала хирурга за этим занятием после успешной 6-часовой операции».

7. «Вчера звонила в свой банк и упомянула, что выхожу на новую работу. А сегодня мне доставили коробку шоколадных конфет с поздравлениями»

«Сердечно поздравляем вас с новым местом работы. Удачи и всего наилучшего, H Ranbir Singh».

8. Когда тебя всю ночь мучили кошмары, а санитарка в больнице пришла и сложила твои игрушки вот так

9. «Мой папа сделал эту кровать из местных пород деревьев, которые он срубил и обработал своими руками»

10. «Сегодня у меня день рождения и бойфренд пришел ко мне домой в 7 утра, чтобы вручить мне свой фирменный торт»

11. «Какой-то ребенок нашел на земле 5 пенсов и отдал мне их со словами: „Отдай монетку другу, и твоя удача никогда не закончится“. Я сделал из монетки кулон»

12. «Пришел забрать суши для своей жены на День матери. Я уже выходил, как вдруг шеф-повар остановил меня и вручил мне этот сюрприз»

«Он сказал, что это подарок на День матери. Мне было очень приятно».

13. «Я решил попробовать пройти сессию экспозиционной терапии в лондонском метро, чтобы побороть свои панические атаки и агорафобию. И я делал это в одиночку»

«Все закончилось страшной панической атакой, но этот замечательный парень Алфи отпросился с работы, чтобы помочь мне успокоиться. Моя вера в человечество восстановлена!»

14. «На моем маршруте доставки почты жители прокопали дорожку между своими домами, чтобы я смог доставить им письма. Это так мило с их стороны!»

15. «Мой папа сам построил корабль и написал об этом книгу. На его 65-летие мы сделали корабль из той самой книги»