Так выглядели овощи и фрукты до селекции. Это просто космос какой-то

Когда мы едим огурцы, морковь или баклажаны, то даже не подозреваем, что раньше многие овощи и фрукты выглядели совершенно по-другому. Например, огурцы были колючими, как кактусы, а морковь была фиолетовой. Нам стало любопытно и мы узнали, что представляли собой привычные нам овощи, фрукты и ягоды еще до того, как их стали культивировать.

Баклажан

В настоящее время мы наслаждаемся разнообразием баклажанов, представленных в разных формах, цветах и размерах. Однако, ранние экземпляры этих растений не давали съедобных плодов, а являлись скорее декоративными и напоминали куриные яйца.

Яблоко

Яблоко — это один из самых известных фруктов. В его первоначальном виде, известном как дикое яблоко (Malus sieversii), оно было меньше по размеру и более круглое по форме. А по современным вкусовым стандартам было вообще несъедобно.

Виноград

Есть предположение, что виноградная лоза была первой плодовой культурой, одомашненной людьми. Сейчас это сочная и сладкая ягода, а раньше его предшественник давал только маленькие, немногочисленные и горькие плоды.

Морковь

Считается, что впервые этот овощ стали выращивать в X веке. Но какой морковь была раньше? Она была не того насыщенного оранжевого цвета, как сейчас, а фиолетовой или белой, а еще имела раздвоенный корень.

Лимон

Как появился лимон? Его вывели путем скрещивания цитрона с горьким апельсином. Цитрон, в свою очередь, — это один из негибридных, оригинальных цитрусов, так что его смело можно считать предком современного лимона. А выглядел он так: грубая бугристая кожура, большие плоды (один мог достигать 4–5 кг). Мякоть была кислая или вообще отсутствовала.

Огурец

В древних арабских писаниях часто упоминается слово «хияр» — оно означает «огурец». В одной из рукописей плод описывали «колючим, будто дикобраз». Еще один источник гласит, что огурец напоминал змеиную дыню, но плоды у него более короткие и бугристые.

Персик

Персики раньше были намного меньше — размером с вишню. Да и вкус у них был не такой сладкий, как сегодня, а скорее слегка солоноватый и землистый.

Картофель

Картофель выращивали еще инки примерно в 400 году до н.э. Правда, выглядел он тогда по-другому: корнеплоды были кривоватыми, маленькими и вытянутыми (есть даже гравюра, на которой изображено, как выглядела картошка до селекции). Ну а о том, как картошка попала в Европу, вы точно знаете: овощ завезли в Испанию и Британию ближе к концу XVI века. Поначалу к нему относились без особого почтения: в основном использовали, чтобы кормить скот или голодающее население.

Кукуруза

Благодаря генетике мы можем узнать, как выглядела кукуруза до селекции. Ее диким предком считается растение под названием «теосинте». А початки кукурузы, найденные археологами в разное время, демонстрируют, что раньше кукуруза была куда меньше.

Тыква

Плоды тыквы раньше были очень горькими, маленькими и чаще использовались в качестве сосуда, нежели в качестве еды. Например, из них могли делать бутыли и фляги для воды.

Арбуз

Благодаря картине Джованни Станки, написанной между 1645 и 1672 годами, многие смогли увидеть, как выглядел арбуз до селекции. Судя по большому количеству белых прожилок и минимуму красной мякоти, он был не таким вкусным, как сегодня.