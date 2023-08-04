Жена миллионера устала от роскоши и рассказала всему интернету о минусах своей жизни

«Устала от роскоши» — именно эту мысль транслирует жена дубайского миллионера в своих коротких видео. В социальных сетях девушка регулярно делится всеми подробностями заоблачно богатой жизни. Но последние из публикаций — о тяготах такой судьбы — по-настоящему взорвали интернет.

23-летняя Линда Андраде поймала за хвост настоящую жар-птицу. Девушка вышла замуж за арабского «принца» и стала жить покруче Жасмин из сказки. И хотя к богатству пара пришла совсем недавно, теперь их роскошной рутине могут позавидовать многие. Своей жизнью Линда активно делится в социальных сетях. Так, например, в одном из видео она рассказала, что может потратить за день $16 000.

Столь провокационные видео вызывают бурную реакцию у подписчиков Линды. Одни считают, что все это показуха и посылают проклятья, другие — искренне восхищаются ее жизнью.

Но одно видео особенно задело публику. В нем девушка поделилась тяготами жизни жены миллионера.

Со слов девушки, она боится, что ее могут ограбить. К тому же Линда считает себя обязанной выглядеть на 10 из 10, а попутно признается подписчикам, что устала от путешествий и огромного количества подарков.

Из прочих жалоб Линда выделила чрезмерную занятость ее мужа и слишком пристальное внимание к нему со стороны других женщин.

Он постоянно зависает в телефоне из-за работы. / Женщины хотят увести моего мужчину.

Стоит ли уточнять, что жалобы на такую жизнь оценили не все подписчики: Если тебе нужен отпуск от всего этого, то я без проблем поменяюсь с тобой жизнями.

Он покупает тебе слишком много? Поделись со мной.

Вероятно, тяжело жить в такой роскоши.

И ты еще жалуешься?! Вероятно, тебе никогда не доводилось бывать в чужой шкуре. Тебе следует быть благодарной и скромной. Но нашлись и те, кто, кажется, вовсе не завидует такой жизни: Ни за что не стала бы жить такой жизнью. Но я рада, что все это есть в твоей.

Единственное, что я нахожу реально крутым, — путешествия. Остальное это слишком для меня.

Слушайте, может, она просто хочет тусить рядом с ним в спортивках и есть чипсы дома на диване.

Такая жизнь точно не для меня. Я счастлив и в своем болотце.

Вероятно, в долгосрочной перспективе это действительно не так просто. Такая роскошь хороша иногда, но не на постоянной основе.