Жена миллионера устала от роскоши и рассказала всему интернету о минусах своей жизни
«Устала от роскоши» — именно эту мысль транслирует жена дубайского миллионера в своих коротких видео. В социальных сетях девушка регулярно делится всеми подробностями заоблачно богатой жизни. Но последние из публикаций — о тяготах такой судьбы — по-настоящему взорвали интернет.
23-летняя Линда Андраде поймала за хвост настоящую жар-птицу. Девушка вышла замуж за арабского «принца» и стала жить покруче Жасмин из сказки. И хотя к богатству пара пришла совсем недавно, теперь их роскошной рутине могут позавидовать многие.
Своей жизнью Линда активно делится в социальных сетях. Так, например, в одном из видео она рассказала, что может потратить за день $16 000.
Столь провокационные видео вызывают бурную реакцию у подписчиков Линды. Одни считают, что все это показуха и посылают проклятья, другие — искренне восхищаются ее жизнью.
Но одно видео особенно задело публику. В нем девушка поделилась тяготами жизни жены миллионера.
Со слов девушки, она боится, что ее могут ограбить. К тому же Линда считает себя обязанной выглядеть на 10 из 10, а попутно признается подписчикам, что устала от путешествий и огромного количества подарков.
Из прочих жалоб Линда выделила чрезмерную занятость ее мужа и слишком пристальное внимание к нему со стороны других женщин.
Он постоянно зависает в телефоне из-за работы. / Женщины хотят увести моего мужчину.
Стоит ли уточнять, что жалобы на такую жизнь оценили не все подписчики:
- Если тебе нужен отпуск от всего этого, то я без проблем поменяюсь с тобой жизнями.
- Он покупает тебе слишком много? Поделись со мной.
- Вероятно, тяжело жить в такой роскоши.
- И ты еще жалуешься?! Вероятно, тебе никогда не доводилось бывать в чужой шкуре. Тебе следует быть благодарной и скромной.
Но нашлись и те, кто, кажется, вовсе не завидует такой жизни:
- Ни за что не стала бы жить такой жизнью. Но я рада, что все это есть в твоей.
- Единственное, что я нахожу реально крутым, — путешествия. Остальное это слишком для меня.
- Слушайте, может, она просто хочет тусить рядом с ним в спортивках и есть чипсы дома на диване.
- Такая жизнь точно не для меня. Я счастлив и в своем болотце.
- Вероятно, в долгосрочной перспективе это действительно не так просто. Такая роскошь хороша иногда, но не на постоянной основе.
Если вы пока только на пути к несметным богатствам, а выглядеть, как жена миллионера, хочется уже сейчас, то здесь вы найдете советы, которые решат эту проблему.