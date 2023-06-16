Что, если бы наше Солнце заменили на другую звезду?

Арктур. Огромная красная звезда, взрывающаяся изнутри! На ее поверхности пульсирует красное море плазмы! Эта звезда сжигает все, что к ней приближается. А теперь представьте, что она вдруг исчезла! И в тот же самый момент появилась в центре нашей Солнечной системы, заменив Солнце.

Теперь мы видим в небе не маленькую желтую точку, а гигантский красный шар. Он в двадцать пять раз шире и на тридцать процентов тяжелее Солнца. Несмотря на то, что Арктур немного прохладнее Солнца, для Земли это настоящий кошмар. Расстояние от нашей планеты до звезды теперь стало в двадцать пять раз меньше. Вся вода в океанах и реках начинает испаряться. Тропические леса стремительно превращаются в безжизненную пустыню. Но закаты и рассветы теперь выглядят просто потрясающе. Представьте, что вы наблюдаете восход с крыши какого-нибудь небоскреба! Сначала над горизонтом появляется яркий свет. Он почти ослепляет вас, потому что Арктур в сто десять раз ярче нашего Солнца. Затем звезда постепенно поднимается над поверхностью. Красная точка на горизонте разрастается и продолжает расти, пока красная звезда полностью не закрывает собой горизонт!

Арктур теперь так близко, что на ее поверхности можно даже увидеть бури горячей плазмы. Периодически там происходят вспышки и массовые выбросы. Огромное количество вещества выбрасывается с поверхности звезды со скоростью до двух тысяч километров в секунду. Материя принимает форму петли, прикрепленной к звезде с обеих сторон. Кстати, чтобы наблюдать такой восход, нужен сверхсовременный космический скафандр! В таких условиях жизнь на Земле давно исчезла бы. И со временем все становилось бы только хуже, потому что каждые восемь дней яркость Арктура усиливается. Очень скоро наша планета станет похожа на Венеру, которая находится так близко к Солнцу, что жизнь на ней невозможна из-за высоких температур.

Ну ладно, чтобы наша планета немного остыла, давайте поместим в центр нашей Солнечной системы звезду Проксима Центавра. Это не красный гигант, а красный карлик — он почти в семь раз меньше нашего Солнца и почти в девять раз легче. Теперь наши океаны и реки не испаряются, а замерзают. Леса и джунгли покрыты снегом. Примерно через неделю на Земле не останется ни одного места, где температура была бы выше нуля. Перестанут существовать даже привыкшие к холоду растения, ведь в основном они питаются энергией солнца. Теперь они начнут испытывать истощение. Но глубоко под слоем льда все равно останется вода. Она будет нагреваться горячим ядром нашей планеты, и микроорганизмы смогут выжить. На Земле станет гораздо темнее — наступят бесконечные сумерки. Луна станет еле заметна. Она не производит собственный свет, а отражает его от яркого Солнца. С Проксимой Центавра Луна потеряет свою яркость.

Но еще большая проблема нас ожидает с земной орбитой. Солнце обладает определенной гравитационной силой. И это удерживает нас в комфортной обитаемой зоне, где нам не слишком жарко и не слишком холодно. Но гравитация Проксимы Центавра гораздо слабее, и Земля начнет медленно отдаляться от звезды. Теперь мы рискуем столкнуться с астероидами, летающими в космосе, или даже с другими планетами! В худшем случае Проксима Центавра не сможет удержать нашу планету, и мы улетим в темное пространство. Тогда придется забыть о любых формах жизни. Теперь поместим в центр нашей Солнечной системы Сириус. Это самая яркая звезда на нашем ночном небе. Она на семьдесят процентов больше Солнца и почти в два раза горячее. Так что ее свечение не только яркое, но и еще и обжигающее. А свет не желтый, а где-то между синим и белым. В город теперь нельзя выйти без солнцезащитных очков! Точнее, сириусозащитных... Впрочем, вы вряд ли захотите ходить по улицам, где плавится асфальт. Можно будет пожарить яичницу где-нибудь на обочине. Конечно, к этому времени вся жизнь на Земле исчезнет.

Но дело не только в температуре. Сириус излучает неимоверное количество радиации. Наша атмосфера служит надежным щитом от Солнца, но в случае с Сириусом этого щита будет явно недостаточно. Ну ладно, почему бы нам теперь не организовать себе двойную звездную систему? Тогда в нашем центре начнут вращаться сразу две звезды. А вот и наша Земля — в целости и сохранности! Все дело в размерах и яркости звезд. Эти не слишком большие и излучают столько же света, сколько Солнце. Для нас важно лишь то, что наша планета находится в безопасной зоне двойной звездной системы. Во время восхода вы видите, как из-за горизонта появляется одна звезда. А через пару минут еще одна. Проблема только в том, что эта красота может вскоре взорваться с огромной силой. В двойных системах одна звезда всегда тяжелее своей спутницы. Рано или поздно она начинает оттягивать материю от меньшей звезды. И постепенно большая звезда просто поглощает свою соседку.

А затем большая звезда достигнет критической массы и взорвется. Этот взрыв будет примерно таким же сильным, как сверхновая, и разрушит нашу Солнечную систему. Свет от этого взрыва будет виден за сотни световых лет. После этого на месте нашей звездной системы возникнет огромная туманность. Это звездная пыль и частицы, оставшиеся от нашего мира. Итак, самое время отправиться в черную дыру. Да, теперь она находится в самом центре нашей Солнечной системы. Черные дыры известны нам как таинственные объекты, которые притягивают к себе все, что только можно. Но даже вокруг черной дыры есть обитаемая зона. Просто нужно находиться от нее на приличном расстоянии. Меркурий и Венера окажутся к ней слишком близко! Так что, скорее всего, их разорвет на части, а затем отбросит к горизонту событий. Это последняя остановка перед столкновением с сингулярностью, самым сердцем черной дыры.

Есть только две проблемы: свет и время. Черная дыра притягивает свет, а не испускает его. Поэтому Земля быстро станет темной и холодной. А вокруг тяжелых предметов время течет медленнее. Вблизи черной дыры одна секунда может быть равна неделям или даже месяцам в открытом космосе. Мы не почувствуем этой разницы, но вся окружающая нас Вселенная будет развиваться относительно нас намного быстрее. Любой объект может стать черной дырой, если сжать его до определенного размера. Даже Солнце, если его ширина уменьшится до шести километров. Или Земля, если сжать ее до размера в одну целую восемь десятых сантиметра. Так, теперь в центре нашей Солнечной системы скрывается маленький камень. Это нейтронная звезда. Ее ширина — около тридцати километров. Даже метеориты бывают гораздо крупнее. Но масса этой звезды сравнима с массой Солнца. Таким образом, их гравитационная сила примерно одинакова, и с орбитой нашей планеты все в порядке. Но проблема в том, что нейтронные звезды почти не излучают видимого света. Так что на Земле наступает вечная ночь.

И все же здесь становится очень жарко. Когда нейтронная звезда рождается, она может быть в несколько раз горячее Солнца. Но она быстро остывает до температуры, к которой мы привыкли. Так что есть шанс, что все живое на Земле еще не выжжено. Другая проблема заключается в том, что эти маленькие звезды слишком быстро вращаются и могут превратиться в пульсар. Это нечто вроде мощного прожектора на обеих сторонах вращающейся звезды. А еще нейтронные звезды с огромной скоростью испускают излучение, которое сделает нашу планету буквально стерильной. В таких условиях не сможет существовать ни одна форма жизни. А теперь пришло время для самой большой звезды из всех нам известных. Красный гигант Стивенсон два-восемнадцать в две тысячи сто пятьдесят раз больше, чем наше Солнце. И если поместить его в центр нашей Солнечной системы, то его край будет находиться на орбите Сатурна. Итак, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер будут поглощены огромной звездой. Сатурн, Уран и Нептун поджарятся, как каштаны на огне, и скоро испарятся.