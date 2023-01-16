15 человек просмотрели старые фотоальбомы и поделились своими интересными открытиями

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Социальные сети давно захватили контроль над нашими воспоминаниями. Мы легко можем посмотреть на цифровые фотографии, хотя они все равно не оказывают такого эффекта, как настоящие бумажные фотоальбомы.

1. «30 лет назад мой брат выглядел как Энди Сэмберг»

2. «Я раскрасил фото с выпускного своих родителей в 1954 году»

3. «Мой муж — двойник своего деда. Первое фото было сделано на свадьбе его бабушки и дедушки в 1951 году»

4. «Мой отец и его DMC DeLorean в 1981 году»

5. «Мой отец и дед в 18 лет»

6. «Наша семья встретила Фила Коллинза в 1995 году»

7. «Мои гламурные фотки 1997 года, где я выгляжу как женщина, которая только что обналичила чек мужа по страховке»

8. «Я обожал динозавров, поэтому в 1989 году бабушка сделала мне костюм стегозавра для Хеллоуина»

9. «Родители только что отметили 50 лет со дня свадьбы»

10. «1992 год и 2022-й. Мало что изменилось»

11. «Моя тетя была моделью у визажиста в 80-х»

12. «В 1990 году я занял 2-е место в конкурсе двойников Барта Симпсона»

13. «Это фото было сделано в 1987 году. Друг моего брата так никогда и не узнал, что я была влюблена в него все детство»

14. «В 80-х мой отец был участником группы под названием „Школа искусств“»

15. «Моя мама в 13 лет. 1982 год»