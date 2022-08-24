15 фото, которые показывают, что яблоко от яблони недалеко падает

По словам ученых, дети больше похожи на своих матерей, чем на отцов. Однако это вовсе не означает того, что ребенок не может родиться копией папы или даже бабушек и дедушек. Дело в том, что активные гены потомков и предков не всегда совпадают, поэтому наследование часто подобно игре в лотерею.

Нам в ADME нравится наблюдать за тем, какой отпечаток генетический код накладывает на каждое поколение, поэтому ниже мы привели 15 фотосравнений, которые покажут всю силу генетики.

1. «Справа — моя мама в 1965 году, а слева — моя дочь в 2014-м»

2. «Мой отец в начале 1980-х и мой младший брат сейчас»

3. «Я и моя дочь с разницей в 36 лет. Она унаследовала мои кудри»

4. «Моя прабабушка в 4-м поколении в 1800-х годах и я»

5. Майя Хоук и ее мать Ума Турман



6. «Мой сын немного похож на меня»

7. Моника Беллуччи и ее дочь Дева Кассель

LORENVU / NIKO / NIVIERE / SIPA / East News , Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

8. «Мы с мамой в 2005 году и я сейчас. Все говорят, что я ее вылитая копия в подростковом возрасте»

9. «У нас с моим малышом похожие пальцы»

10. «Моя бабушка сделала снимок моего сына и сказала, что он ей кого-то напоминает, а потом показала мне другое фото»

«На черно-белом кадре мой отец в возрасте 8 лет».

11. «На День отца мой внук подарил мне футболку, сделанную своими руками. Такое ощущение, что он унаследовал мою улыбку»

12. «У нас с сыном одинаковые отметины на ушах»

13. «Мой отец и я»

14. «У моей жены и детей есть родинка на одном и том же месте — на костяшке указательного пальца»

15. Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Джордан Гербер примерно в одном возрасте

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