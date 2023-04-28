15 историй, которые напомнят о том, что самостоятельность нужна детям как воздух

Родители всегда стремятся дать своим детям все, что необходимо для успешного старта в жизни. Однако, помимо материальных благ, один из самых ценных подарков, которые родители могут сделать своим детям, это научить их самостоятельности. Как показывает практика, именно такие дети превращаются в уверенных в себе и ответственных взрослых, готовых к любым вызовам жизни. А вот жертвам гиперконтроля, увы, приходится не сладко.