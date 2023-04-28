15 историй, которые напомнят о том, что самостоятельность нужна детям как воздух
Родители всегда стремятся дать своим детям все, что необходимо для успешного старта в жизни. Однако, помимо материальных благ, один из самых ценных подарков, которые родители могут сделать своим детям, это научить их самостоятельности. Как показывает практика, именно такие дети превращаются в уверенных в себе и ответственных взрослых, готовых к любым вызовам жизни. А вот жертвам гиперконтроля, увы, приходится не сладко.
- Знакомая воспитывает сына одна, сама работает. В 7 лет он сам ходит в школу, делает себе кашу, моет посуду и подметает за собой. Складывает вещи тоже сам. Самостоятельный мальчик. Все знакомые обвиняют ее в жесточайшей тирании, в том, что она отобрала детство у ребенка. А я понять не могу, детство — это мать в роли прислуги? Легко так говорить, когда на помощь придут родители и бабушки. А она сама. Горжусь ей. © Подслушано / Ideer
- Я сына-корзина. На данный момент я достиг совершеннолетия, и до меня буквально недавно дошло, что я не знаю, куда иду. Вот вроде как направление есть, но выбирал этот путь не я, мне его задали родители. К психологам ходил, тоже, кстати, по наводкам родителей. Посоветовали отодвинуть родителей на задний план. Но сейчас я учусь на той специальности, которую хотят родители, и понимаю, что отказаться на данный момент уже нельзя. И тем более учусь на платном, потому отказ — страшен. © Аноним / Pikabu
- Я думаю, что лучший способ вырастить умных детей — это воспитать любознательных детей, которые исследуют интересующие их темы и задают вопросы. Поэтому пока ничего не угрожает их или чужой безопасности, я даю им полную свободу действий. Ведь если они испачкаются в процессе, это легко исправить стиркой. Если они создадут небольшой беспорядок, это тоже поправимо. Зато это развивает их мышление. © Rick Bruno / Quora
- У нас во дворе была одна мамочка, которая жуть как любила свою дочку. Это все видели. Однажды в песочнице я и она повздорили с кем-то еще. Она пошла к матери, и та увела ее подальше от нападок, хотя та и не хотела уходить. Моя же мама в то время поддержала меня — поговорила, все объяснила и отправила обратно в песочницу. Моя мама верила, что я справлюсь вновь с такой ситуацией, что получу необходимый опыт в решении спорных ситуаций. Сейчас я знаю, что со всем справлюсь, и все это благодаря настоящей поддержке моей мамы. Жалость не помогла еще никому. Теперь я ясно это вижу. © Палата № 6 / VK
- Мне не разрешали дружить с девочками, когда я был младше. Однажды я гулял в школьном парке со своими друзьями, среди которых была и пара девочек. Мама позвонила мне и спросила, с кем я. Я упомянул только своих друзей-пацанов. Как оказалось, мама шпионила за мной в бинокль. Приехала и устроила из-за девочек целую сцену на глазах у всех и отправила меня домой. Но знаете, это даже не самое неловкое, через что она меня заставила пройти. Было бесчисленное количество ситуаций и похуже. © davish1 / Reddit
- У меня контролирующие родители. Когда я съехала из отчего дома, они переехали вслед за мной и поселились буквально в 5 минутах ходьбы от меня. И была у них привычка названивать мне каждый раз, когда шел дождь, чтобы спросить, дома я или за рулем. Я испытывала такую тревогу, что не могла проигнорировать звонок и однажды чуть не попала из-за этого в аварию. После этого я стала ходить на консультации и отстраняться. И по мере того, как выстраивались границы, они наконец стали уважать меня и мои решения. © ChinaCat / Quora
- Откуда у наших родителей была инструкция по взрослой жизни? Да все элементарно. С них никто пылинки не сдувал до 25 лет. У наших родителей выбора не было, хочешь жить — будь самостоятельным. А сейчас смотрю на большинство своих коллег по работе и диву даюсь. Они же на телефоне со своими великовозрастными чадами весь день. Одна каждый день объясняет 12-летнему сыну по телефону, как нужно правильно форточку закрывать, у другой 16-летний парень до сих пор без мамы не может себе тарелку супа налить из кастрюли. © Superman1990 / Pikabu
- У мамы моего приятеля был пунктик на гиперконтроле. Наш колледж был в 3 часах езды от его города. Как-то раз после вечеринки мы оказались в компании новых знакомых. Буквально из ниоткуда возникла его мама, подошла к нам, схватила его за ухо, потащила к своей машине и увезла домой. А на следующий день заставила его поехать обратно в колледж вместе с девушкой, с которой он недавно расстался. Видите ли, она не одобряла их расставание. © RedRhino671 / Reddit
- Было мне 6 лет, возвращались домой из садика — я, брат, мама и ее подруга. Садик был в одной станции метро от дома. Вот идем мы к метро, и тут я отстал и потерялся. Недолго думая, дошел до метро, пролез через ограждение, доехал до дома, дома попросился к соседям, и вместе с соседским ребенком смотрели «Терминатора». Телефонов не было тогда. Мать в это время 2 раза сбегала домой и обратно в садик, вся заплаканная нашла меня у соседей. Сейчас мне 30, сыну 7, хочу, чтобы был такой же самостоятельный. © Подслушано / Ideer
- Многие удивляются и по-хорошему завидуют тому, что мой муж в своем еще юном возрасте (26) уже довольно зрелый и самостоятельный. И тут я скажу спасибо его маме, она женщина обеспеченная, он единственный сын, но в 16 лет она отправила его учиться, оплачивая только комнату первый год. Он учился, подрабатывал вечерами и летом. Готовил, стирал, убирал — сам. В 23 года он сделал мне предложение и был полностью к этому морально и материально готов. У нас своя квартира, он моя помощь и опора во всем. © Подслушано / Ideer
- С самого детства мне говорили, как и что делать. Я думал, что так правильно, никогда не спорил. Так родители выбрали мне мое хобби, мою будущую профессию и даже подобрали мне девушку. В классе 11-м, сравнив воспитание моих одноклассников и как воспитывают меня, понял, что мои родители гиперконтролирующие. Когда пришло время поступать, я выбрал совершенно другое направление, а сам университет был в другом городе. Родители были в ярости, а мне было приятно впервые решать, что я буду делать в своей жизни. © Палата № 6 / VK
- Я с раннего детства часто самостоятельно ходил в магазин. Мама всегда говорила, что я всегда приношу овощи спелее, яйца крупнее и сметанку гуще. Говорила, что я в семье самый главный добытчик. И я всегда с радостью и вприпрыжку бегал в магазин, да и по хозяйству всегда охотно помогал. Мама шарила в воспитании. © TheAlexNomad / Pikabu
- Младшей дочке 10 лет, ходит на тхэквондо. Пошли недавно на первую аттестацию. Я обалдел от того, как мамочки кудахчут над мальчишками ее возраста в гардеробе. Обувь им переодевают, курточки вешают. Сыночки только глазками хлопают. Моя сама переобулась, подпрыгнула в гардеробе, закинула куртку на вешалку и пошла в раздевалку. Как-то в школьном чате классный руководитель предложила свозить детей в глушь на каникулы. Мамы там буквально заверещали, как же их сыночки будут чистые трусики и носочки надевать. © Аноним / Pikabu
- На днях сын сказал, что бабушка пообещала ему подарок, если он даст ей помыть ему голову. Выглядел он встревоженным и растерянным. Ведь он бесстрашный пират, даже бездомную кошку помыть легче, чем его. Я ответил: «Хочешь знать мое мнение? Если она хочет подарить тебе что-то, пусть дарит. Без условий». Он кивнул и сразу же расцвел. В итоге у нее ничего не вышло. Почему я так делаю? Да потому что я хочу, чтобы он сохранил свое критическое мышление и умел отстаивать свое мнение. Делает ли это сложнее мою жизнь как родителя? Безусловно. Но стоит ли это того? Абсолютно. © Ben A. Wise / Quora
- Несколько лет назад брал я тещу с собой на юг. Сама напросилась, ни разу моря не видела. Брал на месяц, о чем ее раз 100 предупредили. Все устраивало. Дома осталась ее младшая дочь. Через 2 недели теща подняла панику, что надо срочно все бросать и ехать домой, ибо надо за квартиру платить, а младшенькая сама никак не может. Младшенькой было 26. И да, она не могла заплатить за квартиру. © Schuhov / Pikabu
Немного историй о вдохновляющих методах воспитания вы найдете по ссылкам:
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