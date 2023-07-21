История Наоми Кэмпбелл, которая всю жизнь мечтала о детях, но стала мамой лишь в 51 год

В конце 1980-х годов Наоми Кэмпбелл стала одной из самых востребованных моделей мира. О ее умопомрачительной красоте и темпераментном характере не говорил только ленивый. Однако мало кто знал, что Черная пантера, как окрестили Кэмпбелл СМИ, долгие годы мечтала о детях. И лишь когда модель разменяла шестой десяток, ее желание стать матерью исполнилось.

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Наоми Кэмпбелл было всего 15 лет, когда ее, студентку Академии театрального искусства, заметила модельный скаут Бет Болдт в лондонском Ковент-Гардене в 1986 году. Вскоре снимок статной стройной девушки украсил обложку журнала Elle. На Наоми обратили внимание дизайнеры с мировым именем, и она начала демонстрировать их наряды на подиумах. К концу десятилетия Кэмпбелл стала одной из самых востребованных моделей. Наоми прославилась не только как обладательница умопомрачительных внешних данных, но и как весьма темпераментная особа. Вспыльчивый характер красотки принес ей прозвище «Черная пантера». Но эта горячая девушка, у ног которой лежал весь мир, считала, что самое главное в жизни — это семья, и никакая карьера не способна ее заменить.

Сейчас Наоми говорит, что всегда мечтала о детях, и нет причин ей не верить. Еще в далеком 1994 году Наоми Кэмпбелл издала автобиографическую книгу «Лебедь», которая подтверждает, что и в молодости она задумывалась о материнстве. 24-летняя Наоми писала: «Я нырнула в дверь святилища „Букс и компания“. Это мой любимый книжный магазин. Я сразу направилась в тот угол, где стояли полки с детскими книгами и деревянное расписное кресло-качалка. Каждый раз, глядя на него, я думала — интересно, будут ли у меня дети».

И хотя на недостаток мужского внимания Наоми жаловаться не доводилось, ее мечты о семье и детях долгое время оставались лишь мечтами. Так, в 1993 году она была помолвлена с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, но до свадьбы дело так и не дошло. Затем Наоми встречалась с Леонардо Ди Каприо. Расстались они друзьями. В 2003 году Кэмпбелл собиралась под венец с менеджером Формулы-1 Флавио Бриаторе, но в итоге их помолвка была расторгнута. Также темнокожая красавица в разное время крутила романы с бизнесменом Владиславом Дорониным, рэперами Пи Дидди, Ашером и Скептой.

В числе бойфрендов модели был и Роберт Де Ниро. Этот актер, по словам Кэмпбелл, в свое время дал ей очень важный совет. В интервью 2019 года она рассказала: «Отношениям нужно развиваться вдали от публики. Конечно, с моей работой это сложно, но я нашла решение. Меня этому научил Де Ниро». И долгое время Наоми ничего не рассказывала о своей личной жизни, но то и дело заявляла, что любит детей и мечтает о своих собственных. И вот в 2021 году мир облетела новость, что легендарная модель впервые стала мамой. На тот момент ей уже исполнился 51 год.

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

В своей соцсети Кэмпбелл сообщила о появлении у нее дочери. «Она не приемная, это мой ребенок», — объяснила звезда и добавила: «Я могу пересчитать по пальцам одной руки тех людей, что знали о моем намерении стать мамой. Эта девочка — мое благословление. Она самое лучшее, что когда-либо у меня было». Знаменитость не стала раскрывать все подробности появления малышки на свет, пообещав сделать это в своей грядущей книге. Знакомые звезды выразили предположение о том, что она прибегла к услугам суррогатной матери, Наоми же никаких комментариев по этому поводу не дала. Зато она с большим удовольствием поделилась, как проводит время с девочкой: «Я будто тоже переживаю детство. Я снова открываю для себя стишки для малышей, играю и радуюсь куклам, о которых в свое время и мечтать не могла».

ABACA / Abaca / East News

На вопрос о том, как изменилась ее жизнь после такого знаменательного события, Наоми поведала: «Теперь все, что я делаю — я делаю ради дочери. Она на первом месте». Также модель дает напутствие своим друзьям и подругам: «Я говорю всем: заводите детей! Не медлите». В 2022 году Кэмпбелл намекнула, что не против подарить жизнь еще одному человеку, и уже год спустя у ее дочери появился братик. Сообщая эту новость своим подписчикам в соцсети, знаменитость добавила: «Никогда не поздно стать мамой».

Кто является отцом детей Кэмпбелл, неизвестно. И раз модель намерена сохранить эту информацию в тайне, нам остается лишь проявить уважение к ее решению. А также порадоваться за эту яркую красотку, которая осуществила свое желание обзавестись детьми, не оглядываясь на общественное мнение и какие-то там тикающие часики. К слову, Наоми не единственная знаменитость, что отважилась стать матерью после 45 лет. О других поздних родителях мира шоу-бизнеса можно почитать здесь.

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , ABACA / Abaca / East News