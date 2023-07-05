Как выглядят и чем занимаются 15 детей звезд, которые настолько харизматичны, что наступают на пятки своим родителям

Наверняка не все знают, что дочь Дэнни Де Вито и Реа Перлман стала вполне успешной актрисой, а дочка Билли Джоэла и Кристи Бринкли пошла по стопам отца, связав свою жизнь с музыкой. Мы решили разузнать, как же выглядят и чем занимаются дети знаменитостей. Ну а на кого больше похожи звездные отпрыски, на папу или маму, решать вам.

1. Пирс Броснан, Кили Шэй Смит и их сын Пэрис

Willy Sanjuan / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Сын Пирса Броснана и Кили Шэй Смит родился в 2001 году. Совсем недавно Пэрис окончил Школу кино и телевидения, с чем его и поздравил отец, разместив в соцсети совместное фото с ним и со своей супругой. Судя по всему, молодой человек хочет пойти по стопам отца.

2. Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дочь Кэрис

LOIC VENANCE / AFP / East News

В 2000 году Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас связали себя узами брака. Вскоре у них родилась дочь Кэрис. Девушка тяготеет к музыке: она частенько выкладывает на своей страничке в соцсетях ролики, где поет и играет на фортепиано. Многие отмечают, что Кэрис очень похожа на маму.

3. Памела Андерсон, Томми Ли и их сын Брэндон Томас

Faye Sadou / Associated Press / East News , Richard Shotwell / Invision / East News

Памела Андерсон была замужем 6 раз. В первом браке, с музыкантом Томми Ли, у нее родился сын Брэндон Томас. Сейчас он занимается модельным бизнесом, снимается в кино и даже запустил свою линию одежды. Совсем недавно вышел фильм «Памела: История любви», в котором Брэндон выступил в качестве продюсера.

4. Расселл Симмонс, Кимора Ли и их дочери Минг и Аоки

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Charles Sykes / Invision / East News

У продюсера Расселла Симмонса и предпринимательницы и модельера Киморы Ли, для которой этот брак стал первым, две дочери — Минг (2000 г. р.) и Аоки (2002 г. р.). Старшая окончила Нью-Йоркский университет и хочет связать свою жизнь с миром моды. Младшая окончила Гарвард, занимается модой, но планирует в последующем стать адвокатом.

5. Дэнни Де Вито, Реа Перлман и их дочь Люси

JUAN PABLO RICO / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Дэнни Де Вито и Реа Перлман были женаты 35 лет. В этом браке у них родилась дочь Люси, сейчас ей 40. Она окончила театральный, в данный момент играет в театре и активно снимается в кино. На ее счету 50 киноролей, в скором времени появятся еще несколько работ с участием актрисы. Они включат в себя короткометражку, сериал и полнометражный фильм.

6. Билли Джоэл, Кристи Бринкли и их дочь Алекса Рэй

Для Билли Джоэла брак с моделью Кристи Бринкли был вторым по счету. В 1985 году у них родилась дочь Алекса Рэй, для которой несколько лет спустя отец записал песню «Lullabye». Девушка пробовала себя в модельном бизнесе, однако музыка является ее основной сферой деятельности.

7. Хайди Клум, Флавио Бриаторе и их дочь Лени

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

В 2003 году у модели Хайди Клум завязались отношения с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, а уже в следующем году она родила дочь Лени. Пара рассталась еще до рождения девочки, и Лени удочерил будущий муж Хайди Seal. Сейчас девушке 19, она только начинает карьеру в модельном бизнесе и параллельно обучается дизайну интерьеров.

8. Кейт Уинслет, Джеймс Триплтон и их дочь Миа

, © WinkBall Interviews / YouTube JW / Avalon/Photoshot / East News

В 1998 году Кейт Уинслет официально оформила отношения с помощником режиссера Джеймсом Триплтоном. У пары родилась дочь Мия. В 14 лет она начала сниматься в кино, ее дебютным фильмом стал «Версальский роман». Совсем недавно девушка вместе с мамой блеснула в фильме «Я — Рут», за который Кейт получила премию BAFTA.

9. Ферги, Джош Дюамель и их сын Эксл Джек

Evan Agostini / Invision / East News

В 2004 году Ферги начала встречаться с актером Джошем Дюамелем, а чуть позже они заключили брак. Через 9 лет после начала отношений у пары родился сын, однако несколько лет спустя Ферги и Джош решили развестись. Джош Дюамель принимает активное участие в воспитании сына и частенько выкладывает совместные фото в соцсетях.

10. Робин Уильямс, Марша Гарсес и их дочь Зельда

EAST NEWS , Avalon / Photoshot / East News

В 1989 году Робин Уильямс заключил брак с Маршей Гарсес. Тогда же у них родилась дочь Зельда. В возрасте 5 лет девочка дебютировала как актриса, позднее ее даже включили в список 100 самых красивых людей по версии журнала People. В 2018 году Зельда написала сценарий и сняла по нему короткометражку, которую позже расширила до формата сериала. Ну а не так давно девушка попробовала себя в режиссуре, сняв фильм «Лиза Франкенштейн».

11. Фаррелл Уильямс, Хелен Ласичан и их сын Рокет

J.M. HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

В 2013 году певец Фаррелл Уильямс заключил брак с моделью Хелен Ласичан, с которой до этого довольно долго встречался. Еще до того, как пара вступила в официальные отношения, у них родился первенец Рокет. В честь сына отец даже написал саундтрек к мультфильму «Гадкий я». Родители часто берут с собой старшего сына на светские мероприятия и даже выходят с ним на модные подиумы.

12. Мэтт Деймон, Лусиана Босан Барросо и их дочери Джиа и Стелла

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA/Abaca / East News

Мэтт Деймон и Лусиана Босан Барросо заключили брак в 2005 году. Позднее у них родилась дочь Джиа, а еще спустя несколько лет — Стелла. Всего у Мэтта и Лусианы 3 общие дочери. Отец радуется такому положению вещей, отмечая, что это «действительно здорово».

13. Мадонна, Карлос Леон и их дочь Лурдес Мария

Evan Agostini / Invision / AP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

На протяжении 3 лет Мадонна встречалась со своим личным тренером Карлосом Леоном. В результате этого союза в 1996 у пары родилась дочь Лурдес Мария. В детстве она занималась балетом, а затем модельным бизнесом. Совсем недавно девушка заявила о себе как о певице и сейчас записывает песни под сценическим псевдонимом Lolahol.

Стоит только взглянуть на дочь Дуэйна Джонсона по имени Симоне, как сразу становится понятно, что свою неповторимую внешность она переняла у отца. Кстати, девушка начала карьеру в модельном бизнесе. А вот, например, сын Барбры Стрейзанд, который безумно похож на свою маму, занимается музыкой и кино.

Фото на превью LOIC VENANCE / AFP / East News