18 домашних любимцев, чей характер так же непредсказуем, как поведение Джокера

Владельцы животных точно знают, что у каждого из них свой характер. Кто-то его скрывает и может пакостить втихаря. Другие проявляют свое видение мира по полной: то выкидывают цветы, которые подарил любимый, то, глядя прямо в глаза, делают подлость. А некоторые просто не скрывают своей чудаковатости.

«Мама прислала мне эту фотографию, сказав, что застала мою кошку за этим занятием. Мы никогда не видели, чтобы она делала это раньше»

Хранитель рождественского окорока

Это собака или попугай?

«Проснулась сегодня с этим маленьким буррито»



Кот лучше знает, что и как

У моей знакомой был кот, который мало того что ее очень любил, так еще и отличался умом и сообразительностью. Так, например, штепсели из розеток выдергивал зубами или кран носом открывал-закрывал, когда пить хотел. Однажды пришел к ней в гости любимый, принес розу. Во взгляде кота при этом читалось осуждение. Через пару часов знакомая понимает, что в вазе цветка нет. Оказывается, котяра вынес розу за порог в общий коридор, как бы намекая. © Подслушано / Ideer

«Муж моей мамы оформил себе небольшую часть недостроенного чердака, чтобы спокойно смотреть футбол. Их кот принимает это близко к сердцу»



«Жена хотела спать, а собака хотела поиграть»

Делает что-то плохое и при этом смотрит прямо в глаза

Вот тебе и варенье

Моя кошка очень любит ягоды есть. И решила я как-то сварить варенье из жимолости. Собрала полный таз, помыла, поставила на стол. Так как дома было мало сахара, то пошла в магазин. Пришла домой, захожу в кухню, и тут меня повергло в шок! Моя белая пушистая киса, вся фиолетовая и в ягоде, спит в тазу. Пойду в магазин уже за ягодой. © Подслушано / Ideer

Это была новая подушка

«На первый день рождения моей малышки мы воссоединили ее с ее братьями и сестрами»

«Мой кот любит, когда я крашу волосы, но в этот раз он прямо вот так лег мне на голову»

Гении есть и в кошачьих рядах

Наш котэ нашел способ, как заставить глупых двуногих менять воду в его миске. Гениальный способ! Кот любит очень чистую и свежую воду, но нас в семье много и понять, кто и когда воду менял, довольно сложно. А каждый раз при заходе на кухню новую наливать замучаешься. Котэ пошел своим путем. Он берет ровно один кусочек сухого корма и аккуратно бросает в миску с водой. Человек заходит на кухню, видит, что в миске что-то плавает, и меняет воду на свежую. Повторять можно столько раз, сколько захочется, чем меховой гений и пользуется. Бинго! © Подслушано / Ideer

«Я помыла эту посуду, потому что он постоянно терся о нее мордочкой. Это было через 2 минуты после того, как я высушила ее и положила на место. Невоспитанный кот»



«Моя собака притворяется спящей посреди дороги, потому что она не хочет идти домой»



«Мой озорник пытается достать лед из холодильника. Он любит потом катать его повсюду»

«Он проложил себе тропинку в снегу и теперь сидит там, глядя в лес, вот уже 15 минут»

Кошка-защитница

Наша кошка безумно любила детей. Когда младший брат, а затем и сестра плакали и взрослые не могли их успокоить (например, закапывали нос), кошка думала, что детей обижают, и начинала кидаться на родителей. При этом она защищала малышей и вылизывала им лоб, чтобы успокоить, раз у дурачков-людей не получалось. Если ее за это наказывали, шла на подоконник и демонстративно опрокидывала мамины цветы. © Подслушано / Ideer