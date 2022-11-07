18 комментариев к фото с животными, которые хоть сейчас можно на мемы разбирать

Животные — это существа, которые обладают сверхспособностью развеселить всех вокруг одним своим видом. Они могут скорчить такую гримасу, что грех не запечатлеть ее на фото, чтобы потом в серые будни поднимать себе настроение. И, конечно же, нужно обязательно поделиться этим снимком с другими людьми в сети, чтобы и те похохотали от души. А если еще добавить меткий комментарий, то вообще цены такой публикации не будет.

«Мой кот любит носить галстуки-бабочки, поэтому я подумала, что ему может понравиться костюм. Теперь чувствую себя каким-то чудовищем»

«Нигде не могу спокойно оставить этого выдумщика»

Не ожидал, что ты вернешься домой так рано. © pierowmaniac / Reddit

«Спонжик для снятия макияжа упал на кошку и превратил ее в героя сериала „Острые козырьки“»

Я прямо слышу, как она резко начала мяукать с ирландским акцентом. © ForeverIndecised / Reddit

«Ну что он за штучка»

«Сделал фото, на котором мой дурашечка изображает сумасшедшего»

«Черная кошка — соседская, мы ее кормили. Сегодня утром она привела друга»

Друг просто подумал, что она врет, и теперь та доказывает ему, что реально с тобой знакома. © WiseChoices / Reddit

«Экзамен по вождению уже завтра. Как же быстро они взрослеют»

«Просто на случай, если вы соскучились по моему маленькому комочку счастья»

Посмотри в эти глаза. Тебе точно конец, просто ты еще не знаешь об этом. © echaa / Reddit

«Мой ребенок настаивал на том, что собака хочет побыть в костюме свиньи. Опытным путем мы выяснили, что это вообще не так»

«Клянусь именем Скуби Ду, я помечу все твои вещи». © Dresiden15 / Reddit

«Гляжу тебе прямо в душу»

Это же точь-в-точь мое лицо, когда кто-то задает мне один и тот же вопрос в 4-й раз. © WrongEstablishment21 / Reddit

«Да здравствует король!»

«После утомительной ночи нужно просто расслабиться»

«Снова понедельник»

«Консультант по измерению температуры воды прибыл»

«Оскар и Скитти»

Интересно, кто кого больше хочет слопать? © Full-Mulberry5018 / Reddit

«Мой кот, кажется, только что сломался. Но его, похоже, все устраивает»

«Кто ест носки, тот их и носит»

Это что, получается, хозяин дал Добби носок? © AnDeeTa / Reddit

«Его частенько можно застать в таком положении»