18 комментариев к фото с животными, которые хоть сейчас можно на мемы разбирать
Животные — это существа, которые обладают сверхспособностью развеселить всех вокруг одним своим видом. Они могут скорчить такую гримасу, что грех не запечатлеть ее на фото, чтобы потом в серые будни поднимать себе настроение. И, конечно же, нужно обязательно поделиться этим снимком с другими людьми в сети, чтобы и те похохотали от души. А если еще добавить меткий комментарий, то вообще цены такой публикации не будет.
«Мой кот любит носить галстуки-бабочки, поэтому я подумала, что ему может понравиться костюм. Теперь чувствую себя каким-то чудовищем»
«Нигде не могу спокойно оставить этого выдумщика»
- Не ожидал, что ты вернешься домой так рано. © pierowmaniac / Reddit
«Спонжик для снятия макияжа упал на кошку и превратил ее в героя сериала „Острые козырьки“»
- Я прямо слышу, как она резко начала мяукать с ирландским акцентом. © ForeverIndecised / Reddit
«Ну что он за штучка»
«Сделал фото, на котором мой дурашечка изображает сумасшедшего»
- «В смысле я приемный?» © Queen_of_Meh1987 / Reddit
«Черная кошка — соседская, мы ее кормили. Сегодня утром она привела друга»
- Друг просто подумал, что она врет, и теперь та доказывает ему, что реально с тобой знакома. © WiseChoices / Reddit
«Экзамен по вождению уже завтра. Как же быстро они взрослеют»
«Просто на случай, если вы соскучились по моему маленькому комочку счастья»
- Посмотри в эти глаза. Тебе точно конец, просто ты еще не знаешь об этом. © echaa / Reddit
«Мой ребенок настаивал на том, что собака хочет побыть в костюме свиньи. Опытным путем мы выяснили, что это вообще не так»
- «Клянусь именем Скуби Ду, я помечу все твои вещи». © Dresiden15 / Reddit
«Гляжу тебе прямо в душу»
- Это же точь-в-точь мое лицо, когда кто-то задает мне один и тот же вопрос в 4-й раз. © WrongEstablishment21 / Reddit
«Да здравствует король!»
«После утомительной ночи нужно просто расслабиться»
«Снова понедельник»
«Консультант по измерению температуры воды прибыл»
«Оскар и Скитти»
- Интересно, кто кого больше хочет слопать? © Full-Mulberry5018 / Reddit
«Мой кот, кажется, только что сломался. Но его, похоже, все устраивает»
«Кто ест носки, тот их и носит»
- Это что, получается, хозяин дал Добби носок? © AnDeeTa / Reddit
«Его частенько можно застать в таком положении»
- А вы пробовали его перезагрузить? © f***wicket / Reddit
- Он просто худший игрок в прятки, надо сказать. © iforget_iremember / Reddit
А какие у вас есть фото питомцев в уморительных позах?
Фото на превью AnnoyedOwlbear / Reddit
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