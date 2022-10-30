18 животных, которые изо всех сил готовятся в следующей жизни стать человеком

Животные способны озадачивать не только своим внешним видом и странными для нас инстинктами, но и поведением. То они проявляют недюжинный интеллект, то своеобразно капризничают или попросту старательно копируют людей. А в конце нашей подборки вас ждет бонус о том, что питомцы легко могут заместить нас на рабочем месте, если только захотят.

«Наш кот спит в кресле так же, как это бы делал дед после получения подарков в Новый год»

«Кошка моего друга сидела так, будто она тут хозяйка»

Он может буквально плавать в лужах, но ни за что не будет гулять под дождем без плаща

«Это Лео, обсуждающий детали научной работы, соавтором которой он является»

Эта кошка живет в местном зоомагазине. Каждый раз она становится лучшим работником месяца

А эта воспитанная милая девочка любит «пожимать руку» новым людям, которых встречает

«Я сказала ему, что пора бы уже самому зарабатывать себе на пропитание. Так что он начал помогать мне с мытьем посуды»

«Луиджи с удовольствием наблюдает за тем, как мой парень играет в видеоигры. Он может просто расслабиться и смотреть часами»

Он любит спать так

«Честно говоря, она подходит ему больше, чем мне!»

Кто-то хвастается своим маникюром

Ветеринар сказал, что ему нужно похудеть. Ему не понравился этот процесс, но после диеты он уже не воспринимает еду как должное

«Она расстроена. Мама переписывалась с подругой и не уделяла ей все свое внимание целиком, как она того заслуживает»

«Этот малыш знает о камерах наблюдения моей мамы и любит позировать перед ними»

«Моя лошадь иногда ведет себя как дурачок»

«Что-то я не очень уверен в нашем новом аналитике»

«В целях безопасности моя кошка смотрит в глазок, проверяя, кто там пришел»



Бонус: питомцы легко могут заместить нас на рабочем месте, если захотят