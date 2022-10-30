18 животных, которые изо всех сил готовятся в следующей жизни стать человеком
Животные способны озадачивать не только своим внешним видом и странными для нас инстинктами, но и поведением. То они проявляют недюжинный интеллект, то своеобразно капризничают или попросту старательно копируют людей. А в конце нашей подборки вас ждет бонус о том, что питомцы легко могут заместить нас на рабочем месте, если только захотят.
«Наш кот спит в кресле так же, как это бы делал дед после получения подарков в Новый год»
«Кошка моего друга сидела так, будто она тут хозяйка»
Он может буквально плавать в лужах, но ни за что не будет гулять под дождем без плаща
«Это Лео, обсуждающий детали научной работы, соавтором которой он является»
Эта кошка живет в местном зоомагазине. Каждый раз она становится лучшим работником месяца
А эта воспитанная милая девочка любит «пожимать руку» новым людям, которых встречает
«Я сказала ему, что пора бы уже самому зарабатывать себе на пропитание. Так что он начал помогать мне с мытьем посуды»
«Луиджи с удовольствием наблюдает за тем, как мой парень играет в видеоигры. Он может просто расслабиться и смотреть часами»
Он любит спать так
«Честно говоря, она подходит ему больше, чем мне!»
Кто-то хвастается своим маникюром
Ветеринар сказал, что ему нужно похудеть. Ему не понравился этот процесс, но после диеты он уже не воспринимает еду как должное
«Она расстроена. Мама переписывалась с подругой и не уделяла ей все свое внимание целиком, как она того заслуживает»
«Этот малыш знает о камерах наблюдения моей мамы и любит позировать перед ними»
«Моя лошадь иногда ведет себя как дурачок»
«Что-то я не очень уверен в нашем новом аналитике»
«В целях безопасности моя кошка смотрит в глазок, проверяя, кто там пришел»
Бонус: питомцы легко могут заместить нас на рабочем месте, если захотят
А как ваши питомцы проявляют свои «человеческие наклонности»?
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